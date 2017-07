72-åring ror fra Trondheim til Oslo med 1200 åretak i timen

– Jeg har lest litt om folk som har rodd til forskjellige mål, og da ble det fristende å prøve seg selv for å se om man klarer det.

Det sier pensjonert oberstløytnant Clamer Meltzer (72) fra Trondheim.

Nå har han vært i robåten snart to måneder, og føler seg fortsatt i god form.

– Jeg kan ikke si at jeg plages med noe spesielt, og det går bra med fingrene også. Det er nok timene på romaskinen i vinter som betaler seg nå.

Avbrutt

Det var for to år siden Meltzer første gang la i veg i robåt på vei mot Oslo. Han skulle besøke et barnebarn. Men han kom ikke lengre enn til Bergen, mye på grunn av dårlig vær, og at han ble lei.

Men den erfaringa han gjorde seg var at han kom i kontakt med mye trivelig folk.

– Overalt hvor jeg kom fikk jeg tilbud om mat og seng, og alle de hyggelige opplevelsene var nok medvirkende til at jeg prøver igjen nå.

Gjestfrihet

Så langt på denne turen har han sovet tre av fire netter i båten.

Dette bildet er tatt 18. juli 2017 i Spangereid ved Lindesnes. Selv etter nesten to måneders roing føler Meltzer at han er i god form. Foto: Privat

– Men blir jeg tilbudt ei hytte eller annen seng med tak over, så sier jeg selvfølgelig ja.

Og at folk langs kysten er både vennlige og gjestfrie, er Meltzer den første til å skrive under på.

– I Haugesund banka jeg på ei dør for å spørre om båten min kunne ligge ved flytebrygga deres. Da gikk det bare fem minutter til jeg fikk servert mat, og selvfølgelig fikk jeg seng å sove i også.

6–10 timer

Clamer Meltzer prøver å få til dagsetapper på omtrent 30 km, men vær og vind avgjør hvor lang tid det tar.

Noen ganger blir det seks timer, andre dager sitter han 10 timer med årene i hendene.

– På en normaldag klarer jeg å holde en fart på 4 km/t. Det betyr 1200 åretak i timen, så det blir da noen åretak pr. dag, sier den pensjonerte oberstløytnanten.

Åfjordfæring

Båten som Meltzer ror er en Åfjordfæring som hans far kjøpte i 1953. Meltzers er av den minste typen Åfjordsbåter, en to-kne færing som vanligvis er mellom 15–17 fot, og er kjent som en god båt å ro.

Men selv om dette er en stødig båt, har Meltzer måttet ligge i havn noen ganger når været har vært for stritt.

Familie

Humøret var bra også da han la ut fra Brattøra i Trondheim 20. mai. Foto: Knut Skaun Sveen

72-årsdagen sin feira Clamer Meltzer alene i båten da han passerte Stadt.

Men når han legger til ved Operaen i Bjørvika om en måned, regner han med at både kone, tre barn og barnebarn er på plass.