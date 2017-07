50 nye fjellrevvalper på Dovrefjell

For ti år siden var fjellreven utrydda på Dovre, men nå er det igjen mulig å få et glimt av den. I år har forskerne registrert ca 50 voksne individ, som har fått minst 75 valper fordelt på 13 kull. I tillegg har fjellrevene i avlsstasjonen som ble starta for å berge bestanden fått mange valper.

– Dette er et av de beste årene vi har hatt. Vi har ca. 50 valper her nå, fordelt på sju fine kull, sier Arild Landa som er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning.

Valpene som er født på avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal, skal settes ut i fjellområder i Norge når de er rundt et halvt år.

Fakta om fjellrev Ekspandér faktaboks Finnes i to fargevarianter, hvit og blå.

Lever i høyfjellet og Arktis, tåler ekstrem kulde.

Levealder fra 3-5 år.

Mindre enn rødrev, fra 2-5 kg.

Lever i parforhold med leveområder opptil 60 km2. Er knyttet til hi som kan være svært gamle.

Parringstid mars – april. Valpene blir født i mai-juni og vandrer bort fra hiet i september-oktober.

Kan vandre langt, opptil 200 mil.

Smågnagere og lemen er viktigste næringskilde. Spiser ellers det den kommer over.

Fjellreven i Skandinavia får store valpekull i toppår for lemen og smågnagere. Får få eller ingen valper i bunnår.

Rundt 1900 var fjellreven ganske vanlig i den norske fjellheimen, men på grunn av pelsen ble den jaktet på. I 1930 ble den totalfredet, men bestanden har likevel ikke klart å ta seg opp.

I Norge og Sverige er det satt i gang tiltak for å hindre at arten dør ut, ettersom den blir regnet som kritisk truet art. (Kilde: Miljødirektoratet)

Kommet tilbake

Selv om fjellreven ble fredet i 1930, har ikke bestanden klart å ta seg opp igjen til et levedyktig nivå. I 2005 ble det unike avlsprosjektet startet med avlsstasjonen i Oppdal for å berge den utrydningstruede fjellreven.

Tolv år etter avlsstasjonen ble starta er 400 valper født her. 370 av dem er allerede satt ut i Norske fjellområder.

– Vi har fått tilbake fjellreven i mange områder i Norge. Og nå har vi den største bestanden av fjellrev i landet her på Dovrefjell, sier Landa.

Flyttes

Alle de ville fjellrevvalpene blir øremerket, får satt inn microchip og får medisiner.

– De er så søte. Det er så fint å få hjelpe til, sier veterinærstudent Johanna Dumont Dayot fra Frankrike, som er en del av teamet som i sommer jobber på avlsstasjonen.

Før jul skal valpen hun nettopp har merka trolig settes ut på Hardangervidda eller så blir den finnmarking og ender opp i Varangerhalvøya nasjonalpark.

Overvåket

Foringsstasjoner og chipen i nakken gjør at forskerne har god oversikt over det som skjer senere.

Revene herfra har til nå født 600 valper ute i det fri.

– De som kommer fra en avlsstasjon klarere seg veldig godt viser det seg. Like godt som de som blir født i det fri, sier Landa.