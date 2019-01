Det var like før 06.30 torsdag morgen at politiet fikk melding om en fjøsbrann i Verdal. Da befant 50 kyr seg inne i den ene enden av den brennende bygningen.

– Man kunne se høye flammer fra taket, sier operasjonsleder hos politiet, Øistein Sagen til NRK.

Vegard Herstad var på vei til jobb da han fikk øye på flammene fra fjøstaket. Sammen med gårdbrukeren skyndet de seg inn for å redde kyrne.

– Vi sprang inn i fjøset for å få ut dyrene. Vi var heldig, det gikk veldig greit å få ut dem, sier Herstad til NRK.

Han kjørte tilfeldigvis forbi gården, og er glad for at de klarte å få ut dyrene i god behold.

– Jeg kom med bilen forbi her og skulle på arbeid. Jeg har aldri vært borti noe slikt tidligere, sier Herstad.

Driftsbygning brant ned

Litt før 07.00 kom meldingen om at alle dyrene var ute i sikkerhet.

– Driftsbygningen kommer til å brenne ned til grunnen. Vi jobber nå med å sikre nærliggende bygninger, sier operasjonsleder hos politiet i Trøndelag, Bjørn Handegaard.

Fjøset ble raskt overtent, og brannvesenet måtte prioritere å forhindre videre spredning til andre bygg.

Det var lagerdelen i driftsbygningen som brant ifølge brannvesenet. Det jobbes nå for å begrense skadene og etterslukke.

De rundt femti dyrene går nå på et jorde rett ved fjøset. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Fikk hjelp av naboer

Det var gårdbrukeren selv som varslet om brannen. Han og avløseren var på vei i fjøset da brannalarmen gikk.

– De setter da i gang med å redde ut dyra og greier utrolig nok, med hjelp av naboer å få ut alle dyrene, sier innsatsleder hos brannvesenet Rune Reinsborg til NRK klokka 0745.

Ifølge politiet meldte folk som bor i husene rundt gården seg raskt for å hjelpe.

– Beboerne varslet at de ville ta seg opp til gården for å bistå, sier Handegaard.

Han legger til at det virker som brannvesenet greier å sikre nabobyggene. De rundt 50 dyrene går nå på et jorde ved gården.

Knut Solhaug er nabo og veterinær. Han har sjekket de rundt femti dyrene. Foto: Vegard Woll / NRK

Dyrene sjekket av veterinær

Veterinær og nabo Knut Solhaug har undersøkt de femti dyrene som nå går på jordet.

– Jeg synes det ser ut til at dyra har det bra. Nå har jeg undersøkt et par kalver, og det ser greit ut. Vi må vente på litt mer dagslys for å ta en skikkelig vurdering, sier Solhaug.