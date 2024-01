– Relasjonene mine Eirik (20)

Det sier Eirik Rottem Eide (20) fra Orkland i Trøndelag. Nå studerer han psykologi på Lillehammer.

– Det er jo relasjonene mine da, som jeg har til andre folk. Venner og familie, hovedsakelig. Og at det er en trygg plass å dra til. Så jeg føler at det er et slags anker i livet mitt, sier han.

Han er også takknemlig for at han har gode venner og en familie han alltid kan lene seg på.

– Jeg har venner både her på Lillehammer og hjemme i hjemkommunen min. Så jeg føler jeg har viktige folk rundt meg, gode relasjoner og folk som er til å stole på.

Flertallet er fornøyde

En undersøkelse gjennomført av NRK og Norstat viser at tre av fire er fornøyd med livet sitt.

Derfor har @nrknyheter på Instagram spurt følgerne sine hva de er fornøyde med, og her er noen av svarene.

UNG-undersøkelsen har stilt 1021 unge mennesker spørsmål om livet sitt. Grafikk: NRK/Norstat

– At jeg lever i fred Andrea (18)

18 år gamle Andrea Rosnes går sisteåret på St. Olav videregående skole i Stavanger. For henne har krigen i Midtøsten satt ting i perspektiv.

– Det er jo veldig mye i media om alle konfliktene der ute i verden. Det har fått meg til å tenke på hvor heldig jeg som bor i Norge og kan møte alle vennene mine hver dag i et trygt land, sier hun.

Andrea følger nøye med på nyhetsbildet. Den siste tiden har hun satt ekstra pris på at hun bor i et land med så mange muligheter. Foto: privat

– Utdanninga jeg tar Guro (23)

Guro (23) tar en bachelorgrad i musikkteater på NSKI Høyskole, tidligere kalt Norsk skuespillerinstitutt. Drømmen hennes er å jobbe aktivt som musikalartist.

– Jeg er fornøyd med studiet fordi vi har et veldig oppbyggende klassesamfunn og veldig flinke lærere, sier Guro.

Guro Sirevåg bor i Oslo, men er originalt fra Sandnes. Foto: privat

Her er flere av svarene: