John Fornes måtte løpe unna da vannet kom strømmende inn på gården. Foto: Morten Andersen / NRK

Væromslaget i Trøndelag gjør at mye is har løsna. Det har dannet en stor ispropp i Stjørdalselva i Hegra. Ifølge kommunen er det en 2,5 kilometer med is som har samla seg.

Vannet steg svært raskt en periode.

– Da det siste slippet med vann kom måtte vi faktisk løpe unna for å komme oss tørrskodd unna, sier John Fornes.

Han bor sammen med Tove Berg Fornes i kårboligen på gården Nordre Fornes noen kilometer øst for Stjørdal.

Ismassene har bygd seg opp der elva Forra renner ut i Stjørdalselva. Foto: Morten Andersen / NRK

Vann i uthuset

Da de sto opp i morges oppdaga de at vann og is hadde begynt å samle seg.

– Vi fikk bare til å kjøre et stykke før vi møtte vann og isklumper. Vi kom oss opp på gårdsplassen, men der så vi at det var fullt av is ved gjerdet, sier Tove Berg Fornes.

Utover dagen har det kommet mer vann og is på gården.

Tove Berg Fornes oppdaga isen og vannet på gården da hun skulle på jobb. Foto: Morten Andersen / NRK

– Det står 20–30 centimeter med vann inn noen av husa på gården. Vi har fått ut noe, men ikke alt. Noe er ødelagt, sier hun.

Hun forteller om enorme krefter i ismassene.

– Ei stund var det litt dramatisk. Du har ikke noe å stille opp med

På åkrene rundt gården ligger det nå flere meter tykt lagt med is mange steder.

Enorme ismengder får vannet til å flomme over Stjørdalselva og elva Forra i Trøndelag. Politiet har bestemt at folk i området må evakuere. Du trenger javascript for å se video. Enorme ismengder får vannet til å flomme over Stjørdalselva og elva Forra i Trøndelag. Politiet har bestemt at folk i området må evakuere.

Evakuerer folk

Både politiet, brannvesenet og Stjørdal kommune er nå på stedet for å følge med på vannet og isen.

En representant fra NVE er også kommet til stedet for å gi råd om hva som skal gjøres videre.

De siste meldingene fra stedet er at vannet stiger og nå har steget såpass at politiet har bestemt seg for å evakuere en del av folka som bor rundt elva.

– Det er vel snakk om en 4–5 personer og et par hunder som evakuerer seg selv nå, sier operasjonsleder Anlaug Oseid ved Trøndelag politidistrikt.

Hovedredningssentralen har også satt et redningshelikopter i beredskap om det blir nødvendig å evakuere folk raskt.

Flere veger er stengt. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Flere stengte veier

– Per nå er Forradalsvegen stengt. I tillegg er en del private veier stengt, sier trafikkoperatør Runar Kvalshaug ved Veitrafikksentralen til NRK.

E14 til Sverige er ikke stengt.

– Vannet har trukket seg litt lenger unna den siste tida, sier Kvalshaug.

Frykter kulda

Ifølge værmeldinga er det ikke forventa store nedbørsmengder den nærmeste tida. Det gir de som bor i området et håp om at situasjonen skal bedre seg.

Frykten er at kulda som er meldt neste uke skal gjøre ting krevende.

– Om all denne isen speiker nå, da får vi ikke til å rydde inni huset. Det håper vi ikke skjer, sier John Fornes.