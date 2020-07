Du har kanskje fått de i teina eller på kroken, en avlang og myk sjøpølse. Sannsynligvis har du kasta den ut på sjøen igjen.

Sjøpølsa er en art av pigghuder, i likhet med kråkeboller og sjøstjerner. Det er forbudt å fange dem med mindre man har særskilt tillatelse. Nå anbefaler Havforskningsinstituttet (HI) ytterligere vern av arten.

– Den er sjelden, det er lite av den og den er viktig å beholde, sier Børge Holte.

Han er forsker ved Havforskningsinstituttet og har vært med å kartlegge store deler av havbunnen i Barentshavet.

Unikt samfunn av brunpølse

Sjøpølsa holder til på grunt vann langs hele norgeskysten. I 2017 oppdaget forskere dem i Barentshavet for første gang.

Barentshavet strekker seg fra kysten av Nord-Norge i sør til Polhavet i nord, avgrenset av Svalbard i vest og Novaja Semlja i øst.

Like nord for Bjørnøya, på et lite område på toppen av Spitsbergbanken, trives brunpølser så godt at de dekker store deler av havbunnen. Det er det eneste stedet i Barentshavet hvor forskere har funnet dem.

– Disse forekomstene er helt spesielle. Vi har aldri før sett dem i store forekomster i områder med sterk strøm, sier Børge Holte.

FORESLÅR VERN: Børge Holte, forsker i Havforskningsinstituttet, har vært med på å kartlegge havbunnen i Barentshavet. Foto: Gunnar Sætra / Havforskningsinstituttet

Vil forby bruk av trål

I et forslag til Nærings- og fiskeridepartementet anbefaler Havforskningsinstituttet at dette området skal vernes.

Det innebærer et forbud mot bruk av fiskeredskaper som kan ødelegge havbunnen og dermed brunpølsesamfunnet. Som for eksempel ved bruk av trål som slepes langs bunn.

BRUNPØLSESAMFUNN: I et lite område på havbunnen i Barentshavet finnes det store forekomster av brunpølse. Foto: Mareano / Havforskningsinstituttet

– Poenget med dette forslaget er å forhindre at fiskeredskaper skal kunne utradere eller kraftig redusere denne forekomsten av brunpølser, som opplagt er sjelden, sier Holte.

Ifølge Holte er området lite egnet til fiskeri på grunn av sterk strøm.

– Med forhåndsvis lite innsats klarer vi å beholde den unike sjøpølsa uten at næring og fiskeri går glipp av store inntekter, påpeker Holte.

SÅRBAR: Forskerne er bekymret for at brunpølsesamfunnet blir utradert hvis trålere sveiper havbunnen der den bor. Foto: Mareano / Havforskningsinstituttet

Skal vurderes til høsten

Fiskeridirektoratet skal nå vurdere om området skal vernes.

– Resultatet av prosessen skal danne grunnlaget for en eventuell høring av saken, sier kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet, Ida Ingebrigtsen.