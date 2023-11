Vil skiljast frå kommunen: – Barbert til eit minimum

Saka summert opp: Ekspander/minimer faktaboks Tjeldsund kommune slo seg i 2020 saman med Skånland kommune.

99 innbyggjarar på Hinnøysiden i Tjeldsund har skrive under på ein søknad om å bli overført til Harstad kommune.

Søknaden viser til at viktige kommunale tenester, som skule, er lagde ned.

Formannskapet i Harstad har behandla saka og tilrådd at Statsforvaltaren vurderer søknaden.

Formannskapet i Tjeldsund stiller seg positiv til grensejusteringa.

Det er førebels ikkje klart når ei eventuell grensejustering kan bli ein realitet. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

Berre tre år etter kommunegrensene sist vart justerte, ser det ut til at kommunekartet i Sør-Troms igjen må teiknast om.

I 2020 vart Skånland kommune, som da var ein del av Troms, ein del av nabokommunen Tjeldsund i Nordland, og med det ein del av ein kommune med litt over 4.200 innbyggjarar.

I intensjonsavtalen frå 2017 for etablering av ny felles kommune, var eit av målsetjingane at «desentraliserte tenester skal førast vidare».

Noko ikkje alle er samde i at er tilfellet.

Søknad

Dette har ført til at 99 innbyggjarar på Hinnøysida i Tjeldsund kommune har skrive under på ein søknad til Statsforvaltaren, der dei ber om at Hinnøysida, der det bor 326 innbyggjarar, blir overført til nabokommunen Harstad.

«Kommunikasjonane inn mot Harstad er gode. Våre ungdommar går på vidaregåande der, sjukehuset vårt ligg der og det blir bygd nytt helsehus noko som vil vere eit gode», heiter det i søknaden frå innbyggjarane.

I søknaden viser dei mellom anna til at fleire viktige kommunale tenester – som skule – er lagde ned.

Søknaden er samtidig i tråd med intensjonsavtalen, der dei kom fram at dei måtte «avklare framtidig tilhøyring for Hinnøysida». Dette basert på kommunestyret i den tidlegare kommunen vedtaket sitt.

Kostnader

I starten av november vart saka om grensejustering behandla i formannskapet i Harstad, der eit einstemmig formannskap tilrådinga til kommunedirektøren om å la Statsforvaltaren vidare vurdere søknaden. Vidare at kommunestyret føreset at staten finansierer meirkostnadene ved grensejusteringa – både årlege driftsutgifter og eingongskostnader.

To dagar seinare stilte formannskapet i Tjeldsund seg positiv til grensejusteringa.

Då saka kom opp i kommunestyret i Harstad torsdag, etter nærare åtte timar møteaktivitet, vart innstillinga frå formannskapet – som var den same som tilrådinga til kommunedirektøren – einstemmig vedteken utan at nokon ønskte ordet i debatten.

Det er førebels ikkje, etter kva NRK kjenner til, klart når ei eventuell grensejustering kan bli ein realitet.