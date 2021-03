FHI trenger mer tid for å vurdere AstraZeneca

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Torsdag varslet danske helsemyndigheter at de trenger mer tid for å undersøke rapportene om mulige alvorlige bivirkninger fra vaksinen.

Sverige, Finland og Island har derimot gjenopptatt vaksineringen. De vil dog kun tilby den til eldre personer.

– Vi har besluttet å ha en fortsatt pause og ta en ny beslutning innen 15. april, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

Stoltenberg sier de må gjøre ytterligere undersøkelser for å slå fast nytteverdien av vaksinen for ulike aldersgrupper.

– Vi har begrenset informasjon fra andre land som har og ikke har vaksinert de over 65 år hittil, sier Stoltenberg.

– Er det sannsynlig at det blir en aldersgrense dersom man velger å ta vaksinen inn igjen?

– Det er sannsynligvis det mest aktuelle dersom vi tar den inn igjen, ja.

Alvorlig tilstand

Stolenberg forklarer hvorfor de har vurdert annerledes enn de landene som til nå har gjenopptatt vaksineringen.

– Det har vært en reell vurdering og et vanskelig valg om vi skulle tilby den til de som er over 65 år eller fortsette å ha en pause, sier Stoltenberg.

Norge stanset vaksineringen med AstraZeneca 11. mars i år etter rapporter om en sjelden og alvorlig bivirkning hos enkelte vaksinerte.

Her til lands er fire mennesker døde og to får behandling på sykehus etter å ha fått en kombinasjon av blødninger, blodpropp og lavt blodplatetall.

Norske forskere mener dette skyldes en kraftig immunrespons på AstraZeneca-vaksinen.

Stoltenberg sier mengden alvorlige tilfeller i Norge er en del av det som ligger bak beslutningen om å forlenge pausen. De vil også undersøke om det har skjedd mildere tilfeller som ikke er meldt inn.

Sykepleierforbundet: Klokt

Rundt 121.000 nordmenn har til nå fått den første dosen av AstraZeneca-vaksinen. Stoltenberg sier sjansen for at flere skal få alvorlige bivirkninger er svært liten.

– Det er anbefalt mellom ni og tolv uker intervall før man får dose to. Vi tror 12 er bedre enn ni, så det vil være tid til å vurdere hva vi da skal gjøre videre, sier Stoltenberg.

Det kan både bli aktuelt å tilby dose to av AstraZeneca, eller to doser av en annen vaksine dersom AstraZeneca ikke blir tatt inn igjen.

Andre nestleder i Sykepleierforbundet Kai Øivind Brenden sier til NRK at han er fornøyd med at FHI tar seg mer tid.

– Vi tenker at det er klok beslutning, så lenge det er så stor usikkerhet. Vi tror det er lurt å foreta de nødvendige risikovurderingene inn i dette, sier Brenden til NRK.

Det er helsearbeidere som så langt utgjør den største gruppen vaksinerte blant dem som har fått AstraZeneca i Norge.

Brenden sier det har vært usikkerhet blant hans medlemmer som i befolkningen for øvrig.

– Det siste tallet jeg hørte var at 6 av 10 opplevde lettere eller noe mer alvorlige bivirkninger, som er helt vanlige. Det kan være feber, influensasymptomer, sånne ting. I tillegg har vi denne usikkerheten rundt de mer alvorlige tilfellene vi har sett omtalt før vaksinen ble stanset.

Mener vaksinen er trygg

EUs legemiddeltilsyn (EMA) og Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere understreket at vaksinen er trygg å bruke. EMA gjentok torsdag at tilsynet stadig mener det ikke er noen sammenheng mellom tilfeller av blodpropp og vaksinen.

Tilsynets komité for legemiddelsikkerhet (PRAC) holder nytt plenumsmøte 6.–9. april. Der er det ventet at det kommer en oppdatert anbefaling.