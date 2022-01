Brøytebilene går i skytteltrafikk. Flere innbyggere er isolerte. I tillegg er det stor snøskredfare i hele landsdelen.

Det anbefales å ikke bevege seg i områder med skredterreng, og det er fare for at skred kan treffe skredutsatte veier og bebyggelse. Dermed er flere veier i fylket stengt.

Blant annet er E6 over Kvænangsfjellet stengt. Det betyr at den eneste veien fra Troms til Finnmark er stengt og at Norge dermed er delt i to på ubestemt tid.

– Når vi stenger veien for ras, så kan det ikke kjøres blålysturer heller, så ambulanse og politi kommer seg ikke over fjellet. Det kan vi når det er dårlig vær, men nå er det kritisk, sier stasjonssjef ved brøytestasjonen på Kvænangsfjellet, Bjørn Leinan.

– Vi venter vanvittig dårlig vær nå, så det er skummelt det som skjer.

Flere titalls fylkesveier er stengt i Troms og Finnmark. Foto: SKJERMDUMP

– Forventer flere meldinger om snøskred

Utover dagen er det ventet et væromslag fra minus- til plussgrader mange steder i nord. Det vil føre til enda vanskeligere værforhold og flere naturlig utløste skred.

– Ettersom det er mye snø og kraftig mildvær forventer vi at skredene også kan bli store og at det går mange skred. Det et er bare å være forberedt på at det kommer til å gå flere skred i dag, sier vaktleder i snøskredvarslingen, Emma Julseth Barfod.

– Når kan vi forvente at situasjonen bedrer seg?

– Det ser ikke ut til at det blir bedre med det første. Det er mye vær for tiden og det ser ut til at det kommer mye vær.

Også politiet er forberedt på flere meldinger om snøskred.

– Foreløpig har vi fått melding om et skred over fylkesvei 852 i Troms, men vi forventer at det vil komme inn flere meldinger i løpet av dagen, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Roy Nagel.

– Vi oppfordrer folk til å følge nøye med på værmeldingene. Folk må ta forbehold, være forsiktig og tenke seg om før de legger ut på de mest utsatte veistrekningene.