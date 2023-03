Uvær i nord: Allerede flere trafikkulykker

– Det oransje farevarselet er oppdatert og opprettholdt. Vi har sendt ut snøfokkvarsel fra Alta og østover, sier vakthavende meteorolog Maiken Vassel på Meteorologisk institutt.

Det er ventet rundt 40–60 cm snø i løpet av 24 timer, og sterk kuling fra nord. Det er meldt at det blir verre fra klokken 14 torsdag.

Alta og deler av Finnmarksvidda er tatt ut av farevarselet for mye snø. Det har også blitt sendt ut snøfokkvarsel for Øst-Finnmark og Vest-Finnmark fredag.

– Det blir nok en del stengte veier og kolonnekjørte veier. Det kan være en utfordring at brøytebilsjåførene ikke rekker overalt og da blir det krevende kjøreforhold.

Hun forteller at snøskredfaren kommer til å øke mye.

– Det kan føre til en vurderinger om å stenge veier. Det vil være en del vind. Det kan bli sterk kuling til liten storm og det fører til dårlig sikt, sier Vassel.

Det er sendt ut oransje farevarsel for snø i Nord-Troms og Øst-Finnmark. Foto: Skjermdump fra Meteorologisk institutt / Meteorologisk institutt

En person påkjørt

Torsdag formiddag var det fire biler som kolliderte i Hasvik ved Bårvikklubben/Svartberget. Det ble meldt om dårlig sikt på stedet.

Veien mellom Hasvik og Breivikbotn er stengt etter ulykken. Politiet rykket ut med en patrulje til stedet.

– Vi fikk melding om trafikkulykke ved Bårvik hvor fire personbiler var involvert og seks personer. Det skal være en kjedekollisjon og en passasjer skal være påkjørt i forbindelse med ulykken sier Jon-Kåre Olsen, operasjonsleder i politiet.

Personen har ukjent skadeomfang og blir tatt hånd om av helse. Politi og brannvesen er ferdig på stedet. Bergingsbil er på vei.

– Vi skal etterforske saken videre og sikre spor. Det er litt uklart når veien åpner.

Stengte og kolonnekjørte veier i Finnmark: Ekspandér faktaboks Stengte veier: E69 Skarsvåg - Nordkapp. Åpner tidligst fredag. E69 Skipsfjordhøgda – Skarsvåg i Nordkapp. Fv. 8038 Gjesværveien i Nordkapp er stengt pga. uvær. F889 Snefjord – Havøysund i Måsøy er stengt pga. uvær. F8072 Mehamn – Gamvik er stengt pga. uvær. Fv. 882 Breivikbotn i Hasvik - fv. 882 Sørvær

Stengte veier og innstilt ferge i Troms: Ekspandér faktaboks Sambandet Svensby – Breivikeidet er innstilt inntil videre grunnet værforholdene.

Fylkesvei 7900 ved Holmbuktura i Tromsø kommune er stengt etter at det har gått et snøskred over veien.

Venter mye snø

De som ventes å få mest snø i Troms, er Kåfjord kommune. På E6 i Djupvik var det i formiddag en kollisjon mellom et vogntog og en personbil. Det oppstod ingen personskader etter hendelsen.

Kåfjord er i beredskap og allerede onsdag stengte de snøskuterløypene.

Kommunen har også sørget for direktevarsling for hjemmetjenesten og vaktmestere som jobber ute.

– Det er dem som merker uværet spesielt godt. De kan varsle direkte om det er behov for bistand. Enten de kjører seg fast eller de trenger hjelp for å komme seg til brukerne, sier Karin Karlsen, beredskapsrådgiver i Kåfjord.

Slik ser det ut ved Nordnes i Kåfjord torsdag formiddag. Foto: Statens vegvesens webkamera

Når hun ser ut vinduet i 11-tida snør det rett ned.

– Vi venter nå på vinden. Kåfjord er en skredutsatt kommune. Derfor er det viktig å få ut god informasjon til de som bruker fjellet, enten det er skiturister eller snøskuterkjørere, sier hun.

Slik ser været ut ved Dåfjord i Troms. Foto: Torill Anita Andreassen

Statsforvalteren holder beredskapsmøte

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er i beredskap og kaller inn til beredskapsmøte, bekrefter fylkesberedskapssjef Ronny Schjelderup.

– Det for å sikre at alle er påkoblet, sier han.

Det er kommunene med oransje og røde farevarsler som inviteres spesielt til møtet. De vil orientere om sin situasjon der de er.

– Det er oransje faregrad i et stort område, og rødt i tre regioner. Vi har et ekstra fokus på de områdene. Men det er sånn at snøen ikke nødvendigvis faller ned der hvor en først tror det skal komme mest, så vi har et bredere blikk her.

Fylkesberedskapssjef i Troms og Finnmark, Ronny Schjelderup. Foto: Statsforvalteren

Til dem som har planer om å starte påskeutfarten fredag, ber fylkesberedskapsdirektøren folk om å lytte til rådene fagmyndighetene gir.

– Jeg tenker at om man ikke absolutt må, så kan det være lurt å holde seg hjemme. En bør ikke starte ut før det er trygt med tanke på mulig rasfare. Vi har ikke råd til å miste noen, sier Schjelderup.

Stor snøskredfare i nord

Det er meldt stor snøskredfare og faregrad fire i Vest-Finnmark, Lyngen og Nord-Troms torsdag og fredag. På Finnmarkskysten er det meldt om faregrad tre som betyr betydelig snøskredfare.

I skredfarevurderingen til Varsom.no meldes det om at store skred ventes å løsne naturlig, og de kan nå langt ut i flatere terreng.

Det er meldt rødt snøskredvarsel i Nord-Troms, Lyngen og Vest-Finnmark torsdag og fredag. Foto: Varsom.no

– Med sterk vind bygger det seg opp store flak i lesider. Når det er så mye snø og vind kan man forvente at det går naturlig utløste skred, sier skredvarsler og vaktleder i Snøskredvarslingen, Emma Julseth Barfod.

Hun forteller at anbefales å være veldig forsiktig og ha god avstand til skredterreng. Også der skredene løsner og i utløpsområdene til skredene.

– Bør man i det hele tatt oppsøke fjellet på dager som dette?

– Så lenge det er flatt nok og du passer på at du ikke er i noe utløpsområde for skred, så kan man oppsøke fjellet.

Barfod forteller når det bygger seg opp store flak, så kan de gå langt utover flata. Når snømengden fra torsdag og fredag er kommet, så kan skredene bli svært store.

– I terreng som er 30 grader eller brattere er typiske områder hvor skred løsner, sier Barfod.

Hun anbefaler folk å laste ned appen «Varsom» der man kan se snøskredvarslene og hvor det kan gå skred.

Ingen skam å snu

Rasmus Svensson i Røde Kors i Alta forteller at snøskredfaren er såpass høy nå at bebyggelse og veier er mer utsatt.

– Når det er så stor skredfare kan skredet reise mye lenger enn som det pleier å gjøre. Vi er litt mer i høyspenn nå.

Snøværet begynte i morgentimene torsdag på Bardufoss i Målselv. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Svensson håper at folk hører på radio og leser nyheter nå som været er dårlig. Det mest kritiske er hvis folk får problemer i fjellet.

– Pass på å ikke være skredterreng og les deg opp på hva som er trygt terreng. Å reise opp på vidda skal ikke være et problem så lenge man unngår heng.

– Ta med spade

Ifølge Bente Nyland i Vegtrafikksentralen nord skal været påvirke veiene både torsdag og fredag.

Været skal for det meste ha vært stabilt frem til klokka 14, men etter det braker det løs igjen. Ifølge Nyland.

Siste del av veien mot Nordkapp vil ikke bli åpnet torsdag. Foto: Statens Vegvesen

– Da blir det store nedbørsmengder og da spesielt i Vest-Finnmark.

Hun anbefaler folk å sjekke været før man skal ut å kjøre.

– Gjerne ta med en spade i bilen, ha ekstra drivstoff eller strøm og varme klær. Kjør forsiktig.