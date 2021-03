Slår kraftig tilbake mot Bergstø-kritikk: – Innholdsløse utspill

– Det er innholdsløse utspill som jeg ikke skjønner hva vitsen er med, sier Nordkapp-ordfører Jan Olsen (SV).

Jan Olsen støtter Bergstø fullt ut. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Han forstår ikke kritikken mot partiets nestleder Kirsti Bergstø.

– Når folk som for eksempel har tapt et valg eller en kamp leter etter begrunnelser og unnskyldninger, så kan det bli ganske ufint. Jeg tror det er det vi ser nå.

Bergstø ble nylig beskyldt for å ha påvirket nominasjonsprosessen i Finnmark SV.

Tonje Kopstad, første vara til Stortinget for Buskerud SV, mener Bergstø også skal ha utnyttet en vanskelig situasjon som førte til at hun ble førstekandidat for Akershus SV.

Tonje Kopstad har mistet all tillit til Bergstø. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Hun har nå mistet all tillit til nestlederen i partiet.

– Det er mye som kan gjenopprettes, men når det er kategorisk avfeiing og mangel på ydmykhet, så forankres et bilde av en som har blitt helt blind på eget ansvar, mener Kopstad.

Tillit i nord

Tonje Kopstad og Linda Bergwitz, varastyremedlem i Bærum SV, gikk denne uken ut i VG og ba Bergstø gå av.

I Finnmark er politikerne ganske splittet om Bergstø. SV-politikerne Hanne Harila og Marit Vambheim meldte seg ut av partiet i protest mot Bergstøs antatte innblanding i nominasjonsprosessen i Finnmark SV. Andre har full tillit til partiets nestleder.

– Jeg har 150 % tillit til Bergstø som politiker og som menneske, sier Sylvi Johnsen.

Johnsen var med i nominasjonskomiteen til Finnmark SV og stiller seg uforstående til anklagene om at Bergstø skal ha blandet seg i nominasjonsprosessen.

Sylvi Johnsen har full tillit til Bergstø. Foto: EIRIK SØRENMO PÅSCHE / NRK

– Hun har på ingen måte påvirket arbeidet i komiteen. Jeg ser at Harila sier at hun har ringt rundt til alle i komiteen. Jeg har ikke snakket med Kirsti Bergstø i det hele tatt, sier Johnsen.

Hun mener at partiet i stedet bør være stolt over å ha Bergstø som nestleder og som førstekandidat.

Det er Nordkapp-ordfører Jan Olsen enig i. Han beskriver Bergstø som en av partiets flinkeste politikere.

– Hun er gull verdt for SV, Finnmark, Nord-Norge og hele Norge.

Bergstø mener hun har partiets tillit

Kirsti Bergstø sier til NRK at hun selv opplever å ha bred støtte i partiet.

Hun vil ikke kommentere anklagene om at hun har blandet seg inn i nominasjonsprosessen i Akershus og Finnmark SV.

– Nå pågår det en evaluering av nominasjonsprosessen i Finnmark, og det er ikke naturlig at jeg kommenterer påstander som er fremsatt så lenge deres arbeid pågår.

Bergstø sier videre at hun takket ja til en forespørsel fra en samlet nominasjonskomite i Akershus SV, og ble så enstemmig valgt som førstekandidat.

Hun håper at uroen den siste tiden ikke vil få betydning for valget, og mener det er viktig med en god evalueringsprosess.

– Jeg håper at de som mener jeg har gjort noe kritikkverdig tar kontakt direkte med meg.

Kirsti Bergstø mener selv at hun har partiets tillit Foto: Audun Braastad

Åpen for dialog

– Vi tar gjerne en dialog med nestlederen om hva vi mener og ønsker med vårt utspill, sier Tonje Kopstad om å snakke direkte med Bergstø.

Kopstad understreker likevel at det er av kjærlighet til partiet at de gjør dette.

– Det handler ikke om å få det slik vi vil, vi ønsker utvikling. Vi tåler motstand og skjønner at folk reagerer veldig sterkt på det vi har gjort, sier Kopstad og utdyper:

– Det er ikke vårt hovedmål at Kirsti Bergstø skal gå av. Vi ønsker en diskusjon om kultur og adferd, og vi ønsker at det er trygt og fint å være medlem og ha verv.