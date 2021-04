– Jeg har 3000 kroner som trekkes hver måned fast, men så sparer jeg så mye jeg kan.

Christian Li Sivertsen (19) begynte å investere i aksjer og fond i 2020. Motivasjonen hans er å spare penger til han skal kjøpe sin første bolig.

– Hvis jeg setter pengene i banken, taper de seg i verdi. Men hvis jeg setter dem i aksjer, kan de vokse med tiden, og da kan jeg raskere få råd til å kjøpe bolig, forteller Sivertsen.

Økning på nesten 200 prosent

Fra 2015 til 2020 har antall aksjonærer i aldersspennet 18 til 29 år økt med nesten 200 prosent, ifølge tall fra AksjeNorge.

Dagens lave rentenivå er ifølge Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB, en av de største årsakene til at unge søker seg til aksjemarkedet:

– Og da er det mange som har sett til både fondsmarkedet og aksjemarkedet for å få mer igjen for pengene sine.

Kommunikasjonsrådgiver i DNB, Vidar Korsberg Dalsbø, oppfordrer ungdommen til å fylle opp BSU-kontoen før de går løs på aksjemarkedet. Foto: DNB

Christian Li Sivertsen sier at han for det meste sparer i fond med lav risiko og med en tidshorisont på ti år eller mer. Men at han også alltid har en eller to aksjer med litt høyere risiko, hvor han kan leke og lære litt mer.

Han forteller at han gjør en del undersøkelser før en handel, og at han følger selskapene tett opp i etterkant, både hva som skjer i selskapet og hvordan aksjekursen påvirkes.

På tross av at han sitter med et langsiktig perspektiv, er det fortsatt veldig spennende å følge med daglig:

– Jeg sjekker hvordan det går med aksjene mange ganger i løpet av dagen.

Sjøblom sier det er en viss risiko involvert, og at man ikke bør investere for mer enn hva man kan tape. Foto: Yrja Kristine Konst

– Ikke invester mer enn du kan tape

En annen som har startet å investere i ung alder er Madelene Stensvik Sjøblom (22).

Hun har siden 2019 hatt plasseringer i fond, men det var først i fjor at hun for alvor ble interessert i aksjer.

– Aksjer er et spill, og man trenger ikke være superekspert heller. Det er morsomt å ta litt risiko, og se at man vinner på det, sier Sjøblom.

Til vanlig er hun student, og enn så lenge er det ikke de store beløpene det er snakk om for henne.

Men noen tap blir det når man hopper i det.

– Jeg gikk inn med litt mer enn jeg burde gjort, og så gikk det radig nedover, sier Sjøblom.

Men aksjeråd nummer én har ikke endret seg, selv om flere yngre nå blir med på spillet.

– Ikke invester mer penger enn du har råd til å tape, sier Sjøblom.

Lærer via YouTube og Google

På spørsmål om hvor Christian Li Sivertsen henter kunnskap om investering og aksjemarkedet, har han følgende svar:

– Jeg prater med folk som investerer selv, jeg leser på nett og i bøker, ser på YouTube, og litt overalt.

Sivertsen slår også et slag for boligsparing for ungdom (BSU).

– Så du fyller opp BSU-kontoen før du sparer i aksjer?

– Ja, det vil jeg anbefale alle å gjøre, sier Sivertsen.