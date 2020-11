Ungdom og foreldre har aldri vært så gode venner

En ny undersøkelsen fra Ungdata viser at 84 prosent av alle unge i Norge i dag er fornøyde med foreldrene sine.

– Jeg sier det meste til henne, hemmeligheter også. Og hun deler med meg, men det er ikke alt jeg trenger å vite, sier 14 år gamle Silja Lund Jakobsen.

Selv kan ikke moren til Silja, Tina-Marie Lund Olsen (39), si at hun hadde et like tett forhold til sine foreldre.

– Jeg har jo også et godt forhold til foreldrene mine, men det er nok ikke så nært som det forholdet jeg har til mine egne barn, sier Tina-Marie.

Mindre avstand mellom voksne og barn

Ungdata har ingen tall på hvor fornøyde ungdommen var på 60- og 80-tallet, men sosiolog Viggo Vestel har forsket mye på temaet.

MINDRE FORSKJELL: – Jeg tror barna setter pris på det, sier Viggo Vestel. Foto: Ungdata.no / NOVA

At generasjonskløften har blitt mindre, altså at generasjonene er mer like og tettere, mener han har en stor betydning.

– Hippier, punkerne, hiphoperne, og i nyere tid tungrockere. Alle er eksempler på motsetninger til holdninger foreldrene deres stod for.

GENERASJONSKLØFT: Tilbake på 80-tallet var generasjonene svært ulike Foto: Marianne Brandsæther

– Har vi grunnlag for å si at dagens foreldre var mindre fornøyd med sine foreldre?

– Sammenlignet med i dag var det svært lite unge og voksne delte med hverandre. Nå er det mer gjensidig kontroll. Det er enklere å få innblikk i hverandres verden, på godt og vondt, sier Vestel.

Mamma Tina-Marie sier selv at hun var en rebell i forhold til datter Silja.

– Mens min generasjon var i opposisjon, har våre barn «flink pike-syndrom», sier Tina-Marie.

At barna nå til dags altså er litt mindre opposisjonelle, kan altså ha bidratt til at de har et nærmere forhold til sine foreldre. For det er ikke bare Silja og Tina-Marie dette gjelder.

Venninnegjengen til Silja på Sandfallet skole i Alta forteller at de er mye hjemme med foreldrene sine og snakker ofte med dem.

– Vi er med dem på fritiden, sier jentene.

Vilde Kristensen, Emma Oskarsson Mannsverk, Silja Lund Jakobsen og Fie Willumsen Andreassen er ikke overrasket over de høye tallene til Ungdata. Foto: Henriette Berg / NRK

Tett i tett

Generasjonene har blitt tettere, og det er flere grunner til at kløften nå er mindre.

– Arbeidsmarkedet har en betydning. Unge og voksne kan dele det samme arbeidsmarkedet, og konkurrer om mange av de samme jobbene, sier Vestel.

Han trekker også frem at barn i dag tilbringer mer tid ved sosialiseringsinstitusjoner, barnehager, skole og idrettsarenaer, som ofte er bemannet av voksne.

– Teknologien er selvsagt også en faktor. Nye medier fører til lettere, raskere og mer umiddelbar kontakt mellom barn og foreldre, sier Vestel.

Dette sier Tina-Marie seg enig i.

– De sier at man ikke skal la seg lure av ungdommen, men føler at jeg vet hva Silja gjør og hvor hun er til enhver tid.

FORELDRE ER MER ÅPNE: – Jeg tror det gjør at ungene tør å si mer til oss, sier Tina- Marie. Hun er mor til blant annet Silja, Sienna-Marie og Oskar. Foto: Henriette Berg / NRK

Vestel poengterer at kontakten kan bli for tett. Begge parter har jo behov for å være for seg selv, og det er nok sunt å ha noen hemmeligheter for hverandre, sier han.

– Kanskje jeg er av den gamle skolen, men jeg skal nok ikke feste med Silja når hun fyller 18 år. Man må ikke glemme rollene sine selv om man er venner, sier mamma Tina-Marie.