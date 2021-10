Tromsø går til «julekrig» mot Drøbak og Finland

– Tromsø skal bli verdens beste juleby, sier Shilani Ghadani, daglig leder i Tromsø sentrum.

Sammen med blant andre reiselivssjef Lone Helle og direktør i byens næringslivsforening, vil hun etablere byen som reisemål nummer én for dem som jakter den varme julestemninga.

Ghadani er klar over at både Drøbak i Norge og Rovaniemi i Finland i lang tid har vært kjent som såkalte julebyer.

– Jeg vil kalle dem juledestinasjoner. Vi er en juleby, slår hun fast.

Tromsø har ambisjoner om å selge juleopplevelsen til hele verden. Foto: Tove Jensen / NRK

Skal eie jula

– Vi skal selge hele den magiske juleopplevelsen til Norge, Skandinavia og hele verden, sier Ghadani.

Sammen med en rekke andre aktører fra byens næringsliv vil de selge seg inn hos turister med nordlys, mørketid, og snø.

Reiselivssjef Lone Helle, Shilani Ghadani og Trude Nilsen er blant dem som står bak Tromsøs satsing for å bli verdens beste juleby. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

Sistnevnte er det imidlertid ingen garanti for i «ishavsbyen», der juleværet er kjent for å være uforutsigbart.

– Da har vi snøkanon, smeller det umiddelbart tilbake fra Ghadani.

Julebyen får offisiell åpning 18. november, med tenning av nye julelys i byens hovedgate. Det blir blant annet julemarked og skøytebane i sentrum.

Drøbak svarer

Ordfører i Frogn kommune, Hans Kristian Raanaas, er ikke bekymret for at Tromsø vil ta over tittelen som «Norges juleby».

– I 1989 vedtok formannskapet i Frogn at hvis ikke annet kunne bevises, er den norske nissen født i Drøbak. Det har vi stått på siden, og ingen har klart å bevise noe annet.

Kommunen har til og med opprettet en egen adresse for julenissen; «Julenissen, 1440 Drøbak».

De siste 30 årene har julenissens kontor i Drøbak mottatt brev fra både inn- og utland.

– Dette definerer oss helt klart som en ekte juleby. Tromsø kan gjøre gode forsøk på å markedsføre seg, men de kan ikke ta fra oss at julenissen er fra Drøbak, sier ordføreren.

Rovaniemi i Finland har for lengst etablert seg som julenissens hjemsted. Men i Tromsø mener de likevel at den finske byen ikke er noen skikkelig «juleby». Foto: Ksenia Novikova / NRK

Rovaniemi som verdens julenissehovedstad

Det er ikke bare den lille byen i Oslofjorden som konkurrer om juleturistene.

Den finske byen Rovaniemi har for lengst etablert seg som verdens julenissehovedstad.

Det har blitt til en milliardindustri for byen, som får besøkende fra hele verden året rundt.

Sanna Kärkkäinen i Visit Rovaniemi frykter derfor ikke julebyen Tromsø.

– Jeg syns det er flott at juletema også blir brukt i andre nordiske byer, men vi er ikke bekymret for konkurranse, sier hun.

– Vår styrke er at vi har vært så lenge i denne bransjen og har «dype røtter» i det. Derfor har vi ekstremt god kompetanse i det vi gjør.