Tromsø-fotografens bilder går viralt

Tidligere denne uken var fotograf Kristoffer Lorentzen på jobb ved Romssa Arena i Tromsø.

Oppdraget var å lage en video som oppsummerer 2023-sesongen for TIL, og fotografen trengte noen oversiktsbilder av arenaen.

Da kom ideen om å ta noen stillbilder av arenaen fra lufta også.

Og slik ble resultatet:

Nå er bildeserien hans likt av mer enn 1,4 millioner mennesker på Instagram-kontoen 433.

Kontoen deler sportsstoff til sine 70 millioner internasjonale følgere, siden onsdag.

– Ikke så vanlig

– Det er jo helt sjukt, for å være ærlig, svarer Lorentzen på spørsmål om hva han syns om at så mange ute i verden har sett bildene hans.

Han tror mange opplever Tromsø-omgivelsene som eksotiske.

– Det er noe med det arktiske. Den grønne banen oppi alt det hvite, som ikke er så vanlig rundt om i verden, sier fotografen, og legger til:

– Og så var jeg heldig med lyset og himmelen og hvordan det så ut akkurat da.

Fotograf Kristoffer Lorentzen tok bildene av Romssa Arena mens han var på jobb for å lage video for TIL. Foto: Privat

Fotografen opplyser at han hadde tillatelse til å fly med drone for å ta bildene.

– Enormt mye respons

Fotograf Lorentzen mener det er på tide av også folk utenfor Norges landegrenser får se hvordan vi har det her nord.

– Det er noe magisk over dette, og det er sykt kult å få dele det med så mange.

– Har du fått noe respons på bildene?

– Ja, det har vært enormt mye respons, både på Instagram, Facebook og X. Det er veldig artig, når jeg egentlig bare skulle filme noen kjappe klipp til en video.

Foto: Kristoffer Lorentzen

– Fantastisk bra bilder

Bildene ble først delt av Lorentzen selv på Instagram Stories. Derfra ble de plukket opp og delt videre av flere større kontoer – blant annet 433.

Leder i supporterklubben Forza Tromsø Morten Killingberg sier til NRK at han håper bildene kan føre til flere turister på fotballkamp neste sesong.

– Det er først og fremst veldig kult at så mange har sett og likt bildene. De er jo fantastisk gode, sier Killingberg.

Morten Killingberg, leder i supporterklubben Forza Tromsø. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

– Og så vet alle vi som bor i Tromsø og er glad i byen og klubben at det er veldig fint her. At hele verden får se det er bare fint.

Han håper bildene kan åpne folks øyne for TIL, og hvor eksotisk det er med en toppfotballklubb så langt nord.

– Det er en fin måte å promotere klubben på.

Større troverdighet

– Dette tror jeg vil ha positiv effekt for landsdelen og reiselivet her, sier reiselivsforsker ved UiT Kristen Albert Ellingsen til NRK.

Han forklarer at sosiale medier fungerer bra for å markedsføre reiselivsdestinasjoner, fordi avsenderne der som regel er deg og meg.

– Det er klart at det jeg sier, som ikke har kommersielle interesser, har mye større troverdighet enn hvis Visit Tromsø sier det samme.

Reiselivsforsker Kristen Albert Ellingsen. Foto: Høgskolen i Finnmark

Ellingsen trekker frem BBC-serien fra 2008, hvor Joanna Lumley jaktet på nordlyset, som starten på nordlysturisme i Nord-Norge.

– Programmet rettet oppmerksomheten mot det unike med nordnorsk natur og kultur. Det ble starten på vinterturismen som vi ser nå, hvis vi skal trekke ut én enkeltfaktor.

Ellingsen sier at reisen vår gjerne starter på sosiale og digitale medier.

– Vi søker med utgangspunkt i noen preferanser, for eksempel i nordnorsk natur eller nordlys. Når vi ser for denne typen bilder, som vi ser her, vil det lettere utløse en tur til Nord-Norge enn annen type påvirkning.