Troms og Finnmark vil ta imot åtte ganger så mange flyktninger som regjeringen

Det er åtte ganger så mange som de 50 flyktningene regjeringen har bestemt at de vil ta imot.

– Når katastrofen er et faktum er dessverre svaret altfor svakt. Regjeringen gjør altfor lite, altfor sent. Det er skuffende og da må vi vise at vi vil trå til, sier fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV).

Han er politisk ansvarlig for fylkeskommunes integrerings- og bosettingsarbeid.

Natt til onsdag var det kraftig brann i Moria. Du trenger javascript for å se video. Natt til onsdag var det kraftig brann i Moria.

– God erfaring med å bosette

Brannen i flyktning- og migrantleiren brøt ut natt til onsdag. Det meste er ødelagt, kun skall av telt og brakker står igjen.

Det brenner fortsatt i leiren torsdag morgen.

– 13 000 mennesker har mistet tak over hodet og alt de eier, sier Rohde.

Han sier det er viktig å sende et signal til regjeringen om at de må øke antallet. 50 personer er altfor lite.

– Vi i nord er klare til å hjelpe folk på flukt, som nå har mistet sitt provisoriske hjem i den katastrofale brannen i flyktningleiren. Her har vi plass, og vi har mange gode erfaringer med å bosette flyktninger, sier Rohde.

– Det er plass

400 flyktninger skulle komme til Troms og Finnmark i løpet av 2020. Men på grunn av koronapandemien har ikke dette skjedd.

– Derfor er det plass til de 400 flyktningene i nord, sier Rohde.

Han har ikke vært i dialog med regjeringen om dette ennå, men han er innstilt på å ta det videre og synliggjøre at det ikke er kommunene det står på.

– Det er regjeringa selv som setter begrensninger.

Rohde sier at de ikke har vært i dialog med regjeringen enda, men de ønsker at dette skal skje så fort som mulig.

– Vi er selvfølgelig i en krisesituasjon og skal selvfølge kunne ivareta et smittevern i en mottakssituasjon, men vi er nødt til å handle når mennesker er i en så akutt situasjon som det som er tilfellet nå.

Hvordan skal man håndtere dette med integrering når det kommer et så stor antall på en gang?

– Vi har gode eksempler på at det har vært gjennomført før. Vi skal ikke lenger tilbake enn 2016 der det ble bosatt 1000 i Troms og Finnmark.

Tomme hotell

Han påpeker at kommunene kan snu seg raskt rundt. Blant annet står det mange tomme hotell rundt i landsdelen, som følge av koronasituasjonen.

– Dette her er snakk om å handle i en akutt situasjon og da er det klart at man må innføre noen midlertidige tiltak inntil videre.

Rohde mener heller ikke frykten for koronasmitte kan hindre Norge i å hjelpe i en krisesituasjon.

Han får støtte av flere ordførere, som blant andre Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen Næss som mener tallet på 50 ikke monner.

– Det er altfor lite. Norge må kunne gjøre mye mer. Vi har ressurser til å hjelpe, og her må norske myndigheter ta ansvar, sier Sivertsen Næss (Ap).

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) mener at kommunen han styrer kan ta imot 50 alene.

– Vi har kjemperessurser i Norge, og der er det en humanitær krise. Da er det smålig å bare skulle ta imot bare 50 personer inn til landet. Vi er nødt til å ta imot flere.

