Det meste av flyktning- og migrantleiren er ødelagt, kun skall av telt og brakker står igjen.

Norge skal nå hente 50 asylsøkere fra Hellas til Norge. Først og fremst sårbare familier fra Syra med barn.

Men det er ikke sikkert at alle av dem som blir hentet til Norge får opphold. Noen må kanskje returnere til hjemlandet sitt.

– Det kan hende at noen få som kommer viser seg å ikke ha et beskyttelsesbehov og dermed ikke få anerkjent status som flyktning, sier Ann-Magrit Austenå til NRK.

Hun er generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere.

Det er foreløpig ikke meldt om skadde eller døde. Den greske regjeringen har erklært unntakstilstand på øya. Foto: Elias Marcou / Reuters

– Altfor få og altfor sent

Austenå mener regjeringen henter få mennesker og at dette skjer for sent.

– Hadde norske myndigheter fulgt oppfordringene fra greske myndigheter så kunne man enklere sortere ut dem som har særlig behov for beskyttelse, sier hun.

Slik ville Norge hentet personer som faktisk trenger beskyttelse og risikoen for at noen må returneres blir mindre.

– Nå har vi en katastrofesituasjon hvor det er akutt behov for å få personer ut, sier Austenå.

Fordi prosessen må skje raskt, frykter hun at kartleggingen av hvem som trenger beskyttelse, ikke blir grundig nok. En hastet prosess kan føre til at noen blir hentet til Norge uten behov for beskyttelse.

Austenå tror at Norge klarer å ta imot 1500 flyktninger i løpet av 2020 og 2021.

Generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere, Ann-Magrit Austenå, mener norske myndigheter har sviktet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Begynner arbeidet tross minsteterskelen

Statsminister Erna Solberg bekreftet i dag at Norge skal hente 50 asylsøkere fra Moria-leiren i Hellas.

– Vi har vedtatt at vi skal hente 50 personer fra Moria-leiren, primært barnefamilier, og behandle dem som asylsøkere, bekrefter Solberg overfor NRK.

Egentlig skulle ikke Norge hente noen fra Moria før 8–10 andre europeiske land gjorde det først. Sju land har gjort det, og fem sier de skal gjøre det.

– Vi vil nå sette i gang på grunn av den situasjonen som er nå, selv om vi mangler det siste landet for minsteterskelen vi satte, sier Solberg.

Varslet om konsekvenser av brann

– Dette er lenge varslet katastrofe. Det er lenge siden de første varslene kom om hva som ville skje hvis det brøt ut brann i leiren, sier generalsekretæren.

Så kom korona hvor det ble advart om hva som kunne skje derfor smitten kom til å spre seg i leiren.

Plutselig skjedde begge disse varslede katastrofene samtidig.

– Det er knapt vann til å dusje, mange hundre må dele dusj og toalett i leiren. Nå er det ikke snakk om en leir engang. Folkene må oppholde seg på gata, i parker eller på strender, sier Austenå.

Hun mener norske, greske, og andre europeiske myndigheter har sviktet.

Kraftig brann i Moria Du trenger javascript for å se video.

Støre utelukker ikke at Norge kan hente flere

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Norge må stille opp og utelukker ikke at han mener vi kan hente flere enn 50.

– Vi kan ta imot, og vi har kapasitet til det, sier Støre til NRK.

Det han mener er viktigst er at de som nå hentes, faktisk får opphold i Norge. Og at det må gjøres et grundig arbeid på forhånd for å være rimelig sikker på at de som kommer får bli.

– Hvis det er barnefamilier fra Syria, så er det stor sjanse for det. Men jeg understreker, som jeg har gjort før, at det å ta imot for eksempel unge menn som ikke vil få innvilget opphold i Norge, er ikke en god idé, sier han.