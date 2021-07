Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) oppdaterte torsdag sitt smittekart – og flere norske fylker går fra grønn til oransje. Dette er Troms og Finnmark og Trøndelag. Rogaland og Agder var oransje fra før.

Preben Aavitsland hos Folkehelseinstiuttet sier fargene bestemmes med bakgrunn i antallet smittetilfeller per innbygger og hvor mange som tester positivt.

– Det er en klassifisering som de europeiske myndighetene gjør av alle fylker og land i Europa, med tanke på at noen land vil bruke det når de lager reiseregler.

Folkehelseinstituttet gjør sin egen vurdering av de europeiske smittetallene. Det er dermed ikke gitt at deres kart samsvarer med ECDCs.

På tross av de siste smitteutbruddene i Tromsø, mener Aavitsland det er lite dramatikk i at en region blir merket oransje på det europeiske kartet.

Aavitsland sier fargen oransje først og fremst har en betydning for nordmenn som vil reise til land som har innreiseregler for folk som kommer fra oransje områder.

Preben Aavitsland i FHI sier de gjør sin egen vurdering av smittetallene. Foto: Elise Rønnevig / NRK

Omfattende system

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) beregner land og regioners smittetall ut ifra de siste 14 dagene.

Her klassifiseres land og regioner etter fargene grønt, oransje, rødt og mørkerødt.

Grønt gir klarsignal for reiser internt i Schengen og Storbritannia, uten karantene.

Oransje, rødt og mørkerødt betyr at man må i karantene dersom man ikke er fullvaksinert.

For å vite det hva som gjelder, må man selv sette seg inn i hvert enkelt lands reiseregler.

Nyttige nettsider til deg som vil reise: Ekspandér faktaboks Helse Norges informasjon om reiser.

EUs reiseportal. Her kan du skrive inn hvor du reiser fra og hvor du skal, og få informasjon om reglene i de ulike landene.

Folkehelseinstituttets kart over grønne, gule, røde og lilla områder.

Færrest antall vaksinerte i nord

Tromsø står midt i det kommunen beskriver som flere større og svært krevende smitteutbrudd. Smittevernoverlegen har beskrevet situasjonen som et «vippepunkt».

Mens antallet smittetilfeller i juli har gått ned i seks fylker, er Troms og Finnmark et av fylkene der tallet har gått opp, viser Folkehelseinstituttets (FHI) siste rapport.

Oversikten fra den første uka i juli viser at Troms og Finnmark, bak Rogaland og Agder, er fylket med flest tilfeller per 100.000. innbyggere de to siste ukene.

På smittekartet til Det europeiske smittevernbyrået er Troms og Finnmark, Trøndelag, Agder og Rogaland oransje. Foto: Skjermdump ECDC (08.07.21)

Fylket i nord er også det som har færrest antall vaksinerte under 65 år, viser tallene fra FHI.

Det er også her færrest har fått to vaksinedoser.

Nesten samtlige av smittetilfellene i Troms og Finnmark de siste to ukene, er registrert i Tromsø.

Til tross for utbruddene i Tromsø, og oransje farge på det europeiske smittekartet, beskriver Aavitsland i FHI situasjonen i landets nordligste fylke som fin.

– Situasjonen i Troms og Finnmark er rolig og fin, med lavt smittetrykk. Utbruddet i Hammerfest er over. Det er et pågående utbrudd i Troms, men det regner vi med at kommunen får kontroll på i løpet av to til tre uker, sier Aavitsland, og legger til:

– Oransje nivå er lite smitte. Det er rødt og mørkerødt som er mye smitte. Troms og Finnmark har lite smitte i europeisk sammenheng.

Mange har sine egne kategoriseringer av smitteområder. Hurtigruten har valgt å markere Tromsø som en «rød havn».

Hurtigruten har et eget system for å beregne smittetrykket. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Anbefaler gjester og mannskap å bli ombord

om bordr en betegnelse de bruker der det er en økning i koronasmitte.

Det skriver direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt, Anne Marit Bjørnflaten, i en epost te-postK.

På grunn av smittesituasjonen i Tromsø vil Hurtigruten nå anbefale gjester og mannskap å bli om bord i skipet.

Selskapet sier de også vil avstå fra utflukter i havner som har høyt smittetrykk, og gjester som skal reise fra «røde havner» skal bli kontaktet og tilbudt å en hurtigtest, skriver Bjørnflaten.

– Vi gjør en fortløpende vurdering av pandemisituasjonen, og vil revurdere anbefalingene til gjester og mannskap når vi vurderer utviklingen lokalt som positiv.

Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten sier de løpende vurderer pandemisituasjonen. Foto: Anja Ariel Tørnes Brekke / NRK