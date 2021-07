Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Onsdag før lunsj er det lange køer av folk som ønsker koronatest i Tromsø. Både tirsdag og onsdag har folk stått i kø i timesvis.

– Vi har fått tilbakemelding om at folk må vente mellom tre og fire timer i kø. Vi jobber på spreng med å få opp testkapasiteten, men det er ikke så enkelt akkurat nå, sier Øyvind Benjaminsen, avdelingsleder i Tromsø kommune.

– Tromsø har stått i utbrudd siden midten av juni. Personalet er slitne. Det er ikke mange å ta av.

Det siste døgnet er det fire nye smittetilfeller i Tromsø, men det er flere pågående utbrudd, bekrefter kommuneoverlege Trond Brattland.

Det er også påvist smitte uten at man har kunnet spore smittekilden.

– Det er flere klynger av smitte som vi ikke har funnet noen kobling til. Det er flere utbrudd som pågår samtidig, sier Brattland, og legger til:

– Det betyr at det er skjult smitte i samfunnet i Tromsø.

Årsaken til at folk likevel må vente lenge på koronatest – er sommerferien.

– Jeg skjønner at det er frustrerende at det er så lang ventetid, men vi er inne i ferieavvikling og har ikke hatt folk tilgjengelig, sier Benjaminsen i kommunen. Foto: Sveinung Åsali/NRK

– Vippepunkt

– Det gir oss en utfordring å skaffe nok folk som kan gjennomføre testing. Vi har mindre tilgang på folk enn vi ønsker. Det er ikke lett akkurat nå. Det gjør at det har vært kø, sier Brattland, som beklager at folk må vente.

Kommunen ønsker å åpne smittesenteret Sydspissen, sør på Tromsøya for å få ned ventetiden. Utfordringen er å finne nok folk.

– Vi håper folk kan være tålmodig. Vi gjør det vi kan for å øke kapasiteten, og har sørget for hjelp fra andre kommuner til å drive smittesporing.

Han ber befolkningen om å være oppmerksom, bruke munnbind på butikker og i kollektivtransport og om å teste seg dersom man får symptomer. Kommunen vurderer fortløpende å sette inn flere tiltak.

Kommuneoverlege i Tromsø, Trond Brattland. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Det er på utesteder og i sosiale lag i helgene at legene har sett at smitten sprer seg, og gjerne i de yngre aldersgruppene.

– Vi har fryktet flere større utbrudd etter sosiale samlinger. Resultatet av helgen som var ser vi først senere i uken, sier Brattland.

En annen av kommunens overleger, Kathrine Kristoffersen, sa tirsdag at smittesituasjonen i byen er på et vippepunkt.

(F.v.) Ken Harry Nilsen (29) og Anders Løkvold Allertsen (23) sier de vil holde seg hjemme så lenge smittesituasjonen i byen er usikker. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

– Holder oss inne

– Vi er på et vippepunkt for om vi klarer å ringe inn smitten eller miste kontrollen. Nå er det også ferietid med enda mer begrensede ressurser, så situasjonen er utfordrende, sier Kristoffersen.

Kommunelegene har derfor bedt alle i byen om å følge de nye anbefalingene for å unngå en nedstengt sommer.

– Det at folk som er vaksinert går rundt og tror at de ikke kan smitte andre gjør meg bekymra, sier Ken Harry Nilsen (29).

Han og kompisen Anders Løkvold Allertsen (23) er blitt vant til å trekke inn det siste året. Nå er de forberedt, dersom det kommer nye runder med tiltak i byen.

– Det er jo andre steder man kan møtes for å drikke hvis man må, sier Løkvold Allertsen.

Kommunen har bedt innbyggerne om hjelp til å stoppe spredningen. Den siste uka har det vært totalt 72 smittetilfeller i byen. Én koronapasient ble tirsdag innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Sykepleierstudent Niruba Puvanendlan måtte stå i kø for koronatest i Tromsø. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

Også sykepleierstudent Niruba Puvanendlan sier likevel at hun er bekymret.

– Jeg jobber i helsevesenet, så jeg har vært ganske bevisst på smitten i lang tid, sier Puvanendlan.

Får ikke flere vaksiner

Flere ordførere i Nord-Norge har tatt til orde for at den geografiske skjevfordelingen nå bør opphøre, og har bedt regjeringen sende flere vaksiner nordover.

Til tross for økt smittetrykk, får ikke kommunen tilsendt ekstra vaksiner.

.– Det tar for lang tid å bruke vaksinasjon som middel for å håndtere slike lokale utbrudd, sier assisterende smitteverndirektør, Jasper Rick Littmann ved Folkehelseinstituttet til NRK.

Han sier at å omdisponere vaksiner tar to til tre uker. Etter det tar det like lang tid før vaksinasjon gir beskyttelse, forklarer han.

– Innen den tid regner vi med at Tromsø har fått utbruddet under kontroll. Men vi forstår bekymringen, sier han.