Smittevern? Null problem. Det er jo ikke folk i restauranten

– Det har vært stille og rolige dager. Det viser at folk tar samfunnsansvar og holder seg hjemme.

Marius Heitmann er daglig leder for Fresh Café & Bar i Hammerfest. Han er pålagt å sørge for god avstand mellom gjestene, men det går av seg selv i disse dager.

Onsdag kveld for en uke siden testet to sykehusansatte og en innbygger i byen positivt for korona. Det var bare en forsmak på det som skulle komme, men likevel nok til at folk i Hammerfest endret helgeplanene.

– I helga som var, var vi fullbooket fredag og lørdag. Så ramlet avbestillingene inn. Vi hørte det skjedde på alle spisestedene i byen, sier Heitmann.

– Vi får se det eneste positive oppe i dette: At folk er hjemme, så vi får kontroll på det fort.

Nå er kommunen en av de rødeste i Norge med 25 bekreftede smittetilfeller totalt.

Sporer smitten

Antall smittetilfeller er forventet å øke. Ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) håper at de vil ha en viss kontroll på koronautbruddet i kommunen om en uke eller to.

Grunnen til optimismen er smittesporingen, som viser forbindelser mellom dem som er bekreftet smittet. Viruset er med andre ord ikke spredd overalt i lokalsamfunnet.

Restaurantsjefen deler håpet.

Håndspriten og registreringen er på plass – men ikke gjestene. Slik så det ut ved lunsjtider onsdag. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Vi har snakket om permitteringer, men vi velger å holde fortet enn så lenge. Forhåpentligvis varer det en uke eller to til – hvis folk er så flinke som de er nå. Da slipper vi å begynne å permittere folk, sier Marius Heitmann.

Stenger ikke ned

Hammerfest stengte ned under den første bølgen som traff Norge i mars, men kommunen har valgt å være mer målrettet med tiltakene i denne runden. Det betyr at de ikke vil pålegge offentlige steder å stenge dører med mindre det er strengt nødvendig.

– I mars hadde vi null kroner i omsetning. Nå er det litt, i hvert fall, sier Heitmann.

I tillegg til et fåtall gjester har han takeaway-løsninger som sysselsetter de ansatte i alle fall et stykke på vei.

– Nå er det viktig at folk bruker oss. Hvis det blir stengt i månedsvis her, risikerer vi at folk står igjen uten steder å gå til etterpå. Vi må finne den gylne middelveien.

Heitmann vil ikke tenke på et scenario der koronabølgen lammer Hammerfest i uker og måneder. Han satser på at dugnad og felles ansvar får byen fort på fote.

– Vi er jo glad for at folk gjør det de gjør nå holder seg hjemme. Og man får gjort mye andre ting man ikke har tid til ellers.