To tiltalt i kongekrabbeliga for heleri – tiltaler etter mafiaparagrafen på vei

I går kveld ble den siste av de to gjort kjent med at han tiltales for ulovlig salg av kongekrabbe.

Økokrim forfølger den delen av nettverket som har stått for distribusjon og salg av den ulovlig fangede kongekrabben. De har tiltalt totalt fire personer.

– Det er snakk om to personer i Bergen som vi har tiltalt for heleri av 700 kilo kongekrabbe, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim.

NRK har vært i kontakt med forsvarerne til de to som er tiltalt nå. De har ennå ikke fått diskutert tiltalen med klientene sine, og vil ikke kommentere saken.

I tillegg vil inntil 16 personer bli tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen av politiet i Finnmark.

Etterforskningsleder Torstein Pettersen varsler at det kommer flere tiltaler i løpet av høsten. Foto: Amund Trellevik/NRK

– Saken har styrket seg

I november fortalte politiet at de hadde aksjonert mot to nettverk flere steder i landet. Etterforskningen av kongekrabbeligaen er delt mellom Økokrim og Finnmark politidistrikt.

De som blir tiltalt av Finnmark politidistrikt vil blant annet stå anklagd for å ha fanget kongekrabben, og for å ha vært del av et organisert kriminelt nettverk. Det er en enda mer alvorlig tiltale enn for dem som nå står tiltalt av Økokrim.

– Saken har styrket seg gjennom etterforskningen. Det er kastet nytt lys over flere sentrale spørsmål. Siktelsene mot samtlige står seg, og har stått seg hele veien, sier etterforskningsleder Torstein Pettersen ved Finnmark politidistrikt.

Dobbel straff med mafiaparagraf

Tre av de 16 siktede fra Øst-Finnmark satt varetektsfengslet i fire uker i vinter. Politiet mener de er sentrale i nettverket som er rullet opp.

NRK har vært i kontakt med to av de tre som satt i varetekt, de ønsker ikke å si noe om saken.

Beslag av ulovlig fanget kongekrabbe, klar for transport sørover i Norge. Foto: Politiet

Den såkalte mafiaparagrafen gjør det mulig å doble straffen.

– Det at man har gått sammen i nettverk gjør saken desto mer alvorlig. Hadde de opptrådt alene ville strafferammen vært seks års fengsel. Nå er den fengsel i tolv år, sier etterforskningsleder Torstein Pettersen.

Nettverkene har holdt det gående i minst ti år. Etter det NRK forstår kan de i løpet av disse årene ha hatt en omsetning på flere titalls millioner kroner.

Avslørt ved tilfeldighet

Et av nettverkene ble trolig avslørt da Tollvesenet helt tilfeldig gjorde sitt største beslag av kongekrabbe noen gang. I varebilen de stoppet i fjor sommer var det to frysebokser med kongekrabbe. Sjåføren skulle til Sørvestlandet, ved å kjøre gjennom Finland og Sverige er veien mye kortere.

Politiet har holdt en uvanlig lav profil i saken, og få opplysninger om etterforskningen er kommet ut.

– Vi trenger ro rundt arbeidet, og vil kunne komme med flere detaljer når tiltalene er klare, sier Pettersen.

Politiet gjorde beslag flere steder i Øst-Finnmark som skal ha blitt brukt til å fange og laste om ulovlig kongekrabbe. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Skal prioritere krabbekrim

Kongekrabben har funnet veien til kunder over hele Norge.

– Vi ser ikke bort fra at denne krabben har nådd både restauranter og andre utsalgssteder for fisk og sjømat, sa Pettersen til NRK i november.

De to nettverkene politiet har avslørt er trolig ikke de eneste i Finnmark. Politiet utelukker ikke nye aksjoner etter hvert som de to første nettverkene er ferdig etterforsket.

– Driver du med kriminalitet så må du også påregne å bli straffeforfulgt, sier Pettersen.

– Men de to nettverkene som er avslørt har jo fått holde på i fred og ro ganske lenge?

– Ja, det har de, men nå har vi mer fokus på dette. Slik kriminalitet er gitt høyere prioritet, tiden vil vise, sier Pettersen.