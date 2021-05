Tidligere kommunedirektør i Nordkapp, Einar Arild Hauge, gikk til sak mot kommunen etter at han fikk sparken i fjor høst. I dag kom dommen: Hauge får medhold i at han ble sagt opp uten saklig grunn.

Nordkapp kommune må dermed betale Hauge en erstatning på tilsammen 100.000 kroner, samt saksomkostninger på 660.000 kroner.

Det var Finnmarksposten som omtalte saken først.

Bakgrunnen for saken og oppsigelsen er den betente striden om Nordkapp-platået, ifølge Hauge.

Ordfører Jan Olsen (SV) er skuffa over dommen.

– Søksmålet, rettssaken og dommen med dissens, viser også at så fremt man har ressurser nok i ryggen og kan engasjere landets dyreste advokater så kan man vinne fram, sier Olsen i en pressemelding.

Kommunen sier videre at det er et av samfunnets virkelige paradoks at ressurssterke direktører synes å ha et sterkere arbeidstakervern enn vanlige ansatte.

Ordfører i Nordkapp, Jan Olsen, sier han er skuffet etter at kommunen tapte rettssaken mot den tidligere kommunedirektøren. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Sparken på dagen

Kommunestyret i Nordkapp vedtok i september 2020 å frata Hauge jobben på dagen. Nå har Hauge altså fått medhold fra tingretten i at det skjedde uten saklig grunnlag.

Han sa under rettssaken at han følte seg presset fra politisk hold til å gjøre vedtak i strid med loven.

Det gjaldt spesielt saken om løyve til turistvirksomheten på Nordkapp. Saken har vært et hett stridstema i flere runder, også på Hauges vakt i juni i fjor.

Advokat Anders Stenbrenden og Einar Arild Hauge under rettssaken som gikk i april. Foto: Skjermdump / Domstol.no

Ville ha ham bort

Hauge sa i retten at han mente at kommunen ville fjerne ham fordi de ikke likte jobben han gjorde. Han følte at de ville ha ham bort så fort som mulig.

Hauge forklarte i retten at han ble først bedt om å fratre, noe han ikke ville gjøre. Så fikk han innkalling til et ekstraordinært kommunestyremøte dagen etter. Det mente han var et hårreisende brudd på de formelle reglene for slike møter.

Nordkapp kommune mente at Hauge hadde brutt arbeidskontrakten ved å ha opprettet et eget konsulentfirma mens han enda var kommunedirektør, men fikk altså ikke gehør for dette i retten.

SV-ordfører Jan Olsen og Nordkapp kommune har ennå ikke bestemt seg for om saken ankes.

– Vi er selvfølgelig skuffet over rettens flertall som mener arbeidstakervernet til en avtroppende midlertidig tilsatt direktør er sterkere enn arbeidsgivers styringsrett.