I dag startet rettssaken mellom Hauge og Nordkapp kommune i Hammerfest tingrett.

Kommunestyret i Nordkapp vedtok i september 2020 å frata Hauge jobben på dagen. Hauge mener det skjedde uten saklig grunnlag.

Bakgrunnen for oppsigelsen er den betente striden om Nordkapp-platået, ifølge Hauge.

Han sa at han følte seg presset fra politisk hold til å gjøre vedtak i strid med loven. Det gjaldt spesielt saken om løyve til turistvirksomheten på Nordkapp. Saken har vært et hett stridstema i flere runder, også på Hauges vakt i juni i fjor.

Ville ha ham bort

Hauge tok også opp oppsigelsene og fjerningen av to stillinger i kommunen. Han kalte prosessen for brutal og vanskelig.

Han mener kommunen ville fjerne ham fordi de ikke likte jobben han gjorde. Han følte at de ville ha ham bort så fort som mulig.

Hauge hadde tre uker igjen av et halvt års vikariat. Da fikk han beskjed om at han ble degradert til rådgiver.

Samtidig skulle den påtroppende kommunedirektøren Stig Aspås Kjærvik tiltre tidligere enn planlagt.

Hauge forklarte at han ble først bedt om å fratre, noe han ikke ville gjøre. Så fikk han innkalling til et ekstraordinært kommunestyremøte dagen etter. Det mente han var et hårreisende brudd på de formelle reglene for slike møter.

Brudd på arbeidskontrakt

I løpet av rettens første dag sa Nordkapp kommunes advokat, Roar Bårdlund, at Hauge brøt arbeidskontrakten. I juni 2020 startet Hauge eget konsulentfirma mens han enda var kommunedirektør.

Dette var i strid med arbeidskontrakten. Et av punktene slo fast at han ikke kunne etablere eller delta i andre virksomheter.

Hauge svarte at foretaket ikke har hatt noe aktivitet mens han var kommunedirektør. Foretaket var tiltenkt oppdrag etter engasjementet i Nordkapp, sa han.

Men det som har skjedd i Nordkapp, er såpass negativt for omdømmet hans at det kan bli vanskelig å drive firmaet, mente han.

Hauge og hans advokat krever at Nordkapp kommune offentlig beklager behandlingen Hauge har fått.

De krever også oppreisningserstatning og fulle saksomkostninger.

Advokat Anders Stenbrenden og Einar Arild Hauge under rettens første dag, som foregår digitalt. Foto: Skjermdump / Domstol.no

Ustabil kommune

Hauge var den andre toppsjefen som fikk sparken i Nordkapp kommune i fjor. I februar måtte Raymond Robertsen gå av etter at han blandet sine roller som rådmann i kommunen og styreleder for grunneiere Finnmarkseiendommen (FeFo).

Bare et par måneder i forveien fikk opposisjonslederen fra Ap og en gravid stabssjef kuttet sine stillinger i et budsjettmøte – uten forvarsel.

Hammerfest tingrett har satt av tre dager til rettssaken.