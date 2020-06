Nordkapplatået: Forblir gratis for besøkende

– Saksbehandlingen er helt uhørt. Vi har 87 hoteller i hele Norge og har aldri opplevd lignende, sier porteføljedirektør i Scandic, Svein Arild Steen-Mevold.

Han mener kommunestyret i Nordkapp opptrer næringsfiendtlig fordi de avslo hotellkjedens søknad om å kreve inngangspenger til Nordkapplatået. Disse pengene skulle gått til sikkerhet, vakthold, søppelplukking, toalett og renhold.

– Kommunedirektøren søkte juridisk bistand fra advokat. Konklusjonen var at vi burde få løyve, men de ble ikke hørt. Vi fikk ikke komme til orde under møtet i kommunestyret, sier Steem-Mevold.

Advokaten var til stede under kommunestyremøtet, men fikk ikke komme til. Ordfører Jan Olsen (SV) i Nordkapp kommune avviser kritikken. Ifølge han oppfyller ikke hotellkjeden kravene som skal til for å få løyve til å drifte parkeringsplassen på Nordkapplået.

Det betyr at besøkende i hele sommer kan ta seg gratis ut til globusen for å knipse bilder.

Sist sommer kostet det 285 kroner å ta seg ut til platået. Denne sommeren blir det gratis. Foto: Stian Strøm / NRK

Mangeårig strid

Striden om Nordkapplatået har pågått i mange år. Krangelen dreier seg om at inngangspengene har gått til private aktører, og ikke kommet lokalbefolkninga til gode.

Det var Arbeiderpartiet som ga løyve til kommersiell drift på platået slik at hotellkjeden, ved siden av å drifte Nordkapphallen, også kunne ta inngangspenger.

Ifølge Scandic har inntektene gått til å dekke driftskostnader som søppelplukking, sikkerhet, renovasjon og snømåking.

Men både Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener de ikke har rett til å ta betalt for dette. Med et løfte om å gjøre platået offentlig, tok de to partiene over makten i fjor høst etter 70 år med Arbeiderpartistyre.

– Scandic kobler det opp til næringsvirksomhet, men et løyve etter friluftsloven skal ikke berøre kommersielle deler av driften, sier ordfører Jan Olsen.

Jan Olsen, ordfører i Nordkapp kommune mener søknaden fra Scandic ikke oppfyller kravene i friluftsloven. Foto: Stian Strøm / NRK

Vil gå rettens vei

Prosjektdirektør Steen-Mevold i Scandic mener kommunestyrets avslag er en trenering av prosessen. Han mistenker kommunestyret for å ha en annen agenda enn selve løyvet. Og sier de vil gå rettens vei dersom det blir nødvendig.

Svein Arild Steen-Mevold i Scandic vil fortsatt kjempe for retten til å ta inngangspenger. Foto: Scandic

– Vi har ingen intensjoner om å droppe dette. Vi skal være på Nordkapp til evig tid, sier Steen-Mevold.

– Vi er den store hjørnesteinsbedriften i kommunen. Når vi er inne i den største krisen siden andre verdenskrig er det rart at de legger stein til byrden med dette.

Turistbåter på rekke og rad har blitt et vanlig syn i kommunesenteret Honningsvåg de siste årene. Turistene busses som regel de få milene til Nordkapplatået. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Kampen fortsetter

Fylkesmannen har tidligere opphevet hotellkjedens mulighet til å kreve betaling fra besøkende, fordi utredningen var for dårlig.

Avgjørelsen kom etter at Norsk Friluftsliv sendte inn klage. I likhet med ordfører Jan Olsen mener de at det kun er kostnader til drift og vedlikehold som kan dekkes av friluftsloven.

Generalsekretær Lasse Heimdal tar likevel ikke seieren på forskudd.

– Dette er bare en ny side i kampen om Nordkapp. Alt tyder jo på at Scandic kommer til å klage på kommunens vedtak, og dette kommer til å ende opp som en sak hos Fylkesmannen og departementet, sier Heimdal.

– Men denne sommeren blir det uansett gratis å komme inn på Nordkapp, til glede for alle som vil oppleve naturen og midnattssola som Nord-Norge har å by på.