Sykepleiere stresser på jobb: – Tre til sykehus med hjertetrøbbel

Fylkesleder Lena Røsæg Olsen i Norsk Sykepleierforbund er rystet etter et møte hun hadde med noen av de ansatte denne uken.

– Jeg møtte utslitte sykepleiere. Jeg gikk ut av det møtet med vondt i magen, fordi de er så underbemannet, sier Olsen til NRK.

Åtte slitne og frustrerte sykepleiere har skrevet under på varselet, som ble sendt ledelsen i Tana kommune i Finnmark 20. mai. Problemene gjelder sykeavdelingen ved Tana helsesenter.

Pleierne er alene på vakt, selv om det er lagt opp til at de skal være to, skriver de. Det betyr at pasienter må vente lenge på hjelp. Viktige oppgaver blir utsatt – og til slutt glemt.

De hevder ledelsen ikke godtar at de skriver overtid for å løse oppgavene de er pålagt.

Alt stresset har ifølge pleierne ført til flere sykmeldinger. Tre av dem er innlagt på sykehus med hjerterytmeforstyrrelser, skriver de:

– Svært alvorlig

De som skriver under brevet har så langt ikke ønsket å stille til intervju med NRK.

– De tør ikke prate med NRK fordi de er redd for reaksjoner, og at det skal bli vanskelig å være på jobb, sier Lene Røsæg Olsen.

Hun mener sykepleierne er troverdige og ikke overdriver.

– Vi vet at stress forårsaker høyt blodtrykk og hjerterytmeforstyrrelser. De er så fortvilet. De skal hjelpe syke pasienter, men de blir syke selv av å være på jobb, sier Olsen.

Hun fikk høre historier om langvarig sykemeldinger og om folk som ønsket å slutte – eller allerede hadde gjort det.

– Den er svært alvorlig, den situasjonen som er nå med sykepleiermangelen i både Tana og andre kommuner.

– Hvordan skal pasienter bli tatt vare på når sykepleierne selv ikke klarer å stå i jobben sin, sier Lena Røsæg Olsen i Sykepleierforbundet. Foto: NRK

Ledd av

Brevet fra sykepleierne er så langt ikke møtt med den store forståelsen hos ledelsen i Tana, etter det Olsen fikk inntrykk av.

– De fortalte meg at de nærmest ble ledd av, at dette kunne de ikke ta seriøst. Ledelsen på øverste nivå vil ikke ta tak i bekymringsmeldingen fordi den er for negativ, sier Olsen

– Men de opplever å bli hørt av nærmeste leder. De er i en vond spiral med en leder som antakelig ikke har ressurser til å løse det.

Tror på pleierne

Rådmann Trond Are Anti sier han har tiltro til pleiernes historier om sykmeldinger og innleggelser.

– Det er jo grunn til å tro det. Det er jo stort arbeidspress, som det kommer frem her, og stor mangel på sykepleiere.

Anti har hatt møter med lederne på ulike nivåer for å finne ut av problemene. Han kan ikke svare på når de eventuelt har en løsning.

Rådmann Trond Are Anti i Tana sier han tror på beskrivelsen til sykepleierne og tar brevet på største alvor. Foto: Piera Balto / NRK

– Vi er i gang med prosessen, og det er det jeg kan svare nå. Men det skal gå kjapt, det må det jo.

– Er du overrasket over det du leser i brevet?

– Overrasket og overrasket ... ja, hva skal jeg si. Det er en reell situasjon for dem, det er det jo. Vi tar på alvor det som kommer frem der, sier Anti.

Av omkring 10 stillinger ved sykeavdelingen i Tana står 1,8 ledig. Kommunen har akkurat satt av 330.000 kroner ekstra for å skaffe sykepleiere gjennom vikarbyråer, men det løser ikke saken for årene fremover

– Dette er en utfordring i nasjonalt. Det er stor mangel på sykepleiere, sier Anti.

– Vi må få flere til å utdanne seg som sykepleiere.

De som har slått alarm om situasjonen i Tana, skal være godt beskyttet av reglene for varsling, mener rådmannen.

– Det er svært beklagelig hvis folk går og gjengjelder. Det skal ikke skje. Det forventes at de som varsler, skal beskyttes.

Kommunene har muligheten

Ifølge Lena Røsæg Olsen mangler det 7000 sykepleiere på landsbasis. Både store og må kommuner sliter.

– Alta mangler 30, Tromsø mangler 140. På små steder blir det ikke så store tall, men det å mangle to eller tre sykepleiere på et lite sted er alvorlig.

Hun godtar likevel ikke at kommunene er helt maktesløse. Både lønn, gode fagmiljøer og kompetanse kan få sykepleierne til å stå i jobben, mener Olsen.

– Sykepleiere går av i snitt når de er 57 år gamle. To av ti slutter i yrket før de har jobbet 10 år. Da synes jeg det er fortvilende at vi ikke klarer å gi bedre arbeidsforhold til sykepleierne.