Saken ble kjent i november 2020. Seks personer ble først siktet for å ha svindlet kommunen for 5 millioner.

Etter en måneds etterforskning ble beløpet oppjustert til 20 millioner. Og det kan være enda mer: Bilag fra tiden før 2010 har ikke vært tilgjengelig for politiet.

De to som er beskrevet som hovedmennene har tidligere erkjent hovedtrekkene i det de er siktet for. Det har forsvarerne bekreftet.

Det er disse to som nå er tiltalt i saken. Det skriver Kommunal Rapport torsdag.

Hovedmannen var en leder i Tana kommune. Den andre mannen er fra Hamar.

21 millioner kroner

Kommunal Rapport skriver at ifølge tiltalen skal de to tiltalte i perioden 2011 til august 2020, gjennom seks forskjellige selskaper, ha sendt ut fakturaer til Tana kommune, der fakturaene skal ha vært helt eller delvis uten reelt innhold.

Ifølge tiltalen skal den kommunale lederen i kraft av sin stilling ha utbetalt over 21 millioner kroner av kommunens midler til de forskjellige selskapene.

I tiltalen står at den økonomiske utroskapen er grov fordi det den er utført av en offentlig tjenestemann og at dette er et «brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling, verv eller oppdrag».

NRK har kontaktet både forsvareren til Tana-mannen, advokat Vidar Zahl Arntzen og Hamar-mannen, Gøran Møller Christiansen, uten å få svar.

Tidligere straffet

Tana-mannen er også tidligere dømt til fengsel for økonomisk utroskap. Da han jobbet i en annen kommune på 1980-tallet, skrev han falske reiseregninger og krevde overtid for timer han ikke hadde jobbet.

Den gamle dommen var ukjent for Tana kommune da mannen rykket opp og fikk en lederstilling, ifølge avisa Finnmarken.

Tana kommune har fått sterk kritikk for å ikke ha hatt kontroll på økonomien i kommunen. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Oppvask i Tana

Den første svindelsaken førte til at rådmannen i Tana fikk sparken for manglende kontroll.

Det skjedde en snau måned etter at siktelsene ble kjent.

I fjor avdekket kommunen enda en svindelsak. En kommunal leder som nå har sluttet, godkjente fiktive fakturaer for omkring 400.000 kroner. Mannen avviser at han kan lastes for det som skjedde. Han sier manglende opplæring og svake rutiner ligger bak, og hevder at han blir gjort til syndebukk i saken.

Mange har hevdet at det er en fryktkultur i Tana kommune. Den har gjort det vanskelig for folk å si ifra om ting som er galt.

Tanas nye kommunedirektør leder nå jobben med å gjennomgå kulturen og rutinene i hele organisasjonen.