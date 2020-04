Forlenger karantenen på Svalbard – samfunnet ikke klart til å åpnes

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Årsaken til at vi ikke vil oppheve karantenevedtaket, er at det fortsatt pågår arbeid for å håndtere et eventuelt utbrudd av smitte med Covid-19 på Svalbard. Et smitteutbrudd vil kunne skape utfordringer for beredskapen, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Det er sentrale myndigheter, smittevernlegen og Longyearbyen lokalstyre som har bestemt at karantenereglene skal forlenges. Vedtaket gjelder i første omgang til 18. mai.

Et eventuelt koronautbrudd kan ramme det sårbare øysamfunnet hardt, derfor har det vært et strengt smittevernregime på Svalbard.

Så langt er det ikke registrert noen smittetilfeller.

Planlegger gradvis åpning av samfunnet

– Første prioritet nå er å planlegge for en gradvis gjenåpning av lokalsamfunnet og sikre at dette skjer på en smittevernfaglig trygg måte i tråd med nasjonale retningslinjer, forskrifter og råd, sier Askholt.

Lokalstyret i Longyearbyen vil i samarbeid med smittevernoverlegen ved Longyearbyen sykehus lage planer for åpningen av skolen og årets 17. mai-feiring.

Det er en av grunnene til at karantenevedtaket er forlenget til 18. mai.

Reiselivet på Svalbard har skutt i været de siste årene. Bare i 2018 kom nærmere 70 000 turister på besøk til øygruppa. Nå er det full stopp. Foto: Arne Egil Tønset / NRK

– Får enorme konsekvenser for reiselivet

Koronasituasjonen har hatt store konsekvenser for turismen og næringslivet på Svalbard. I tillegg til karantenereglene har øygruppa vært stengt for utenlandske turister siden mars.

Reiselivet har vært utpekt som et av satsingsområdene på øygruppa, og flere reiselivsaktører frykter nå at hele samfunnet på øygruppa skal rakne på grunn av koronasituasjonen.

Konsernsjefen i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, etterlyser nå mer forutsigbare karanteneregler og åpning for norske turister til sommeren.

– Vi er i en ekstremt vanskelig situasjon, uten en eneste gjest. Hele reiselivet på Svalbard står stille. Dette kan få enorme konsekvenser for hele Svalbard-samfunnet, sier Skjeldam til Svalbardposten.

Ifølge Sysselmannen er ikke øysamfunnet klare for å åpne opp for tilreisende.

Sysselmann på Svalbard sier hun har forståelse for at reiselivet er i en vanskelig situasjon, men at liv og helse må komme først. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Sysselmannen har stor forståelse for at reiselivsnæringen og næringslivet for øvrig på Svalbard er i en svært vanskelig situasjon og ønsker å åpne opp for tilreisende så snart som mulig. Vi formidler disse synspunktene til sentrale myndigheter, sier Kjerstin Askhol.

– Det er imidlertid viktig å understreke at jobb nummer én er å hindre og begrense smitte og beskytte befolkningen. Liv og helse kommer alltid først.