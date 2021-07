Stian Fosse (22) og Ina Zentner (34) er to av syv personer som deler en stor enebolig i Tromsø. Å være mange er en fordel, mener de.

– Bare det å våkne på morgenen og vite at det er andre her, og komme inn på kjøkkenet og si hei, er så mye bedre enn å våkne til en tom bolig, sier Fosse.

Han studerer romfysikk, og opplevde tida som førsteårsstudent i fjor som alt annet enn optimal. Studieåret tilbrakte han i stor grad på hybelen, noe som ble veldig monotont. Fellesområdene som han delte med de andre leietakerne ble også stengt av hensyn til smittevern.

I kollektivet bor også de to pensjonerte sledehundene Holmboe og Plexus, som får godt med oppmerksomhet fra sine syv samboere. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

– Det var ganske deprimerende. Det er mye bedre her, sier han bestemt.

– Det var ensomt. Jeg prøvde å komme meg på biblioteket sammen med to kamerater nesten hver dag, men det var likevel ikke veldig sosialt.

I den store eneboligen i Tromsø er de ni stykker, inkludert syv personer fra Norge, Tyskland, Nederland, og England, samt de to hundene Plexus og Holmboe.

– Helt avhengig av selskap

Utleiere forteller til NRK at det er flere som Fosse og Zentner. Etterspørselen etter større boliger med plass til flere har økt blant studentene, ifølge Vibecke Lyse Augdal i Utleiemegleren. De leier ut over 16 000 boliger i blant annet Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og en rekke andre byer.

Zentner, som opprinnelig er fra Berlin, har hatt en helt annen opplevelse. Før hun flytta inn i eneboligen i vinter, bodde hun med fire andre i en annen bolig. Det er hun glad for i dag.

– Jeg var helt avhengig av å ha mennesker rundt meg. Vi kunne gjøre alt sammen, for eksempel å spille gitar eller brettspill, jeg var så glad for at de var der. Bare den lille samtalen på morgenen før alle begynner med forelesninger på rommene sine gjør en stor forskjell.

Når man bor syv stykker, er det «som om det alltid er et lite leirbål på gang», sier Ina. Brettspill er en av tingene de liker å gjøre sammen. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

Hun synes ikke det er utfordrende å bo med seks andre.

– Det er som om det alltid er et lite leirbål på gang her. Du kan velge å sitte rundt det, eller du kan bestemme deg for å gå på rommet om du vil være i fred. Hadde jeg bodd med én annen, hadde jeg følt på et ansvar for å bidra til samvær.

Zentner tror særlig at det er én ting man må gjøre for å trives i et kollektiv:

– Hvis du bor med mange folk, så må du tørre å være deg selv. Hvis ikke kommer du bare til å trekke deg tilbake. Det er et problem vi har i dag, at mange tenker at de trenger så mye tid for seg selv, kanskje fordi de er ukomfortable med å vise følelsene sine foran andre. Men jo mer komfortabel du blir med det, jo mer nyter du andres selskap, tror jeg.

Flere vil bo sosialt

Studieåret som gikk var for mange preget av isolasjon og digital undervisning fra hybler og barnerom. Årets SHoT-undersøkelse viste at nær halvparten av landets studenter oppga å ha hatt eller ha alvorlige psykiske plager.

Hos Norges arktiske samskipnad i Tromsø er det 1600 som står i kø for studentbolig. Kommunikasjonssjef Sarah Yttermo Reibo sier til NRK at det i år er en klar tendens til at studentene i større grad enn tidligere ønsker å bo sammen med flere i studieåret som kommer.

Kommunikasjonssjef Sarah Yttermo Reibo i Norges arktiske samskipnad. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

– Vi vet jo at det har vært veldig positivt gjennom koronasituasjonen for dem som faktisk har bodd sammen, for da har de hatt sin kohort og sine nærkontakter som de har kunnet være sammen med daglig. Og det har vært veldig positivt, sier hun.

I Oslo og Trondheim står henholdsvis 3800 og 2000 på venteliste til studentboligene.

Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) Ekspandér faktaboks Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) er en nasjonal undersøkelse gjennomført av Folkehelseinstituttet på oppdrag for samskipnadene SiO, Sammen og SiT. 62.500 studenter i både inn- og utland har svart. Totalt har 181.000 blitt spurt i tidsperioden 1. mars 2021 til 5.april 2021. Gjennomsnittsalderen på deltakerne er 23,3 år. Blant deltakerne i årets undersøkelse er 65,7% kvinner og 33,9% menn, mens 0,4% oppgir annen kjønnsidentitet. Hovedfokus for undersøkelsen helse, livskvalitet og studieprestasjon/-gjennomføring. Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år, sist i 2018, og årets utgave kommer i tillegg der formålet var å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært under koronapademien. Dette er hovedfunnene: Andelen studenter med det som kan karakteriserer som høyt nivå psykiske plager har økt fra nesten hver 6. student i 2010 til nesten halvparten i 2021.

Totalt oppgir 19% å ha søkt hjelp for psykiske plager siste 12 måneder.

Én av fem svarer at de har skadet seg selv med vilje og like mange at har tenkt seriøst på å ta sitt eget liv, men ikke faktisk forsøkt å gjøre det.

Fire prosent oppgir å ha forsøkt å ta sitt eget liv.

Det har vært en jevn økning av andelen som rapporterer selvmordstanker siden 2010. Fra 8% i 2010, til 15% i 2021.

Hele 44% savner ofte/svært ofte noen å være sammen med, 24% føler seg ofte/svært utenfor, mens 37% føler seg ofte/svært ofte isolert.

Mer enn 4 av 10 studenter (43%) oppfyller de formelle kriteriene for en insomnidiagnose.

7 av 10 studenter vurderer den digitale undervisningen som dårligere eller mye dårligere sammenlignet med tradisjonell undervisning.

8 av 10 studenter oppgir manglende kontakt med medstudenter og mindre engasjerende forelesninger som de viktigste utfordringene. 57% av studentene oppgir at de savner kontakt med faglæreren.

Det er særlig de yngste studentene som oppgir at de savner medstudentene og faglæreren.

Mer enn hver tredje student (35%) bruker mer enn 10 timer daglig på skjermtid, noe som er en økning fra 28% i 2018. I rapporten skriver FHI følgende om deltagelse og representativitet: Svarprosenten (34.8%) gjør at man må ta noe forbehold med hensyn til å generalisere funnene fra årets SHoT-undersøkelse til hele studentpopulasjonen. Bortsett fra kjønn og alder har vi ikke hatt mulighet til å undersøke representativiteten til det deltagende utvalget.

– Leier større hus og leiligheter

Flere private utleiere forteller også at de opplever en trend der en større andel blant årets nye studenter ønsker å bo sammen med andre, i stedet for å bo for seg selv. Også Sne Utleie i Tromsø forteller om en merkbar økning i etterspørselen etter større leiligheter dette året.

– Men vi ser også økt etterspørsel etter hus, eller større leiligheter som fem- og seksroms. Det er fordi at de vil være sammen, og det er også fordi de får en gunstigere leiepris. Det er dyrere å leie en toroms i Oslo hvor du bor én, enn ved å være to i en treroms, forklarer Augdal i Utleiemegleren.

Vibecke Lyse Augdal i Utleiemegleren leier ut flere større boliger til studenter enn før. Foto: NRK

– Det er sterkere preg av det (ønske om større boliger, journ.anm.) nå. Det har jo vært en trist situasjon å være student og ikke bli kjent med noen, mener Augdal.

Hun forteller at en økende andel av studentene som kommer til dem, ønsker seg større boliger med flere soverom.