Storbritannia skal øve i Nord-Norge i ti år framover

KORRIGERING: Det ble først meldt at det britiske forsvaret skal opprette en militærbase i Målselv. Det stemmer ikke, ifølge det norske Forsvaret. Saken blir nå oppdatert.

En leir for britiske soldater skal opprettes i Øverbygd i Troms, opplyser den britiske marinen i en pressemelding. Planen er at leiren skal drives i ti år.

Britene overtok leiren i fjor fra nederlenderne. Da het den Camp Orange.

Nå er den omdømt til Camp Viking, og her skal det utstasjoneres tusen britiske kommandosoldater. Det er nesten like mange som er bosatt i Øverbygd.

Øverbygd ligger i Målselv kommune. Der ligger også Skjold militærleir, hvor britiske styrker nå er på plass i forbindelse med øvelsen Joint Viking.

Britene selv meldte at det skulle etableres en militærbase, men det er ikke korrekt, ifølge oberstløytnant og pressevakt i Forsvaret, Vegard Norstad Finberg.

- Leiren det refereres til ble etablert for noen år siden da Åsegarden leir utenfor Harstad ble nedlagt som alliert treningssenter. Det som fremkommer er med andre ord verken noe nytt eller på noen måte et brudd med norsk basepolitikk, sier Finberg.

Viktig strategisk plassering

Også Forsvarsdepartementet presiserer dette. Påstanden er feil, ifølge Forsvarsdepartementet.

– Camp Viking er ikke en britisk base, understreker departementet overfor NTB.

Ifølge det franske nyhetsbyrået AFP er den norske basepolitikken bakgrunnen for at basen kun skal drives i ti år.

Britene trekker frem at basen strategiske plassering i Nord-Norge er viktig for å sikre at de raskt respondere dersom de må støtte Natos nordflanke.

Nærhet til Forsvarets flystasjoner på Bardufoss og i Sørreisa kommune trekkes frem som viktige argumentere for at britene vil ha en base i Troms.

Forsvarsdepartementet avviser at britene har etablert base

Forsvarsdepartementet mener derimot den britiske tilstedeværelsen i Camp Viking i Øverbygd i Troms er en leir og ikke militærbase.

– Leiren det refereres til i artikkelen ble etablert for noen år siden da Åsegarden leir utenfor Harstad ble nedlagt som alliert treningssenter. Det som fremkommer i artikkelen er med andre ord verken noe nytt eller på noen måte et brudd med norsk basepolitikk, skriver departementet i en e-post til NTB.