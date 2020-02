Stjal solceller til fyrlykt – men tyvene ser neppe lyset

Mye tyder på at tyvene derfor ikke har vært spesielt strømkyndige.

– Dette er spesiallagede solcellepanel som kun er beregnet på å vedlikeholdslade batteripakken på fyret. De som tror det vil gi strøm i hytta blir skuffet, sier Kystverkets regiondirektør Jan Morten Hansen.

Fyrlykta Karken ble rapportert mørk denne uka. Fyrlykta ligger på sørøstkysten av Sørøya i Vest-Finnmark, og lyser utover innseilinga til Sørøysundet. Ifølge Kystverket passerer drøyt 4000 fartøyer i året dette området.

– Vi vet ikke helt når det har skjedd, men lykta ble svart når batteriene var oppbrukt. Og sist vi var ved fyret var i desember, så jeg vil anta at solcellepanelet har blitt borte i løpet av januar, sier Hansen.

Brukt verktøy

Kystverket utelukker at det er uvær som kan ha tatt solcellepanelet til fyret som ligger utenfor allfarvei.

– Ledningene er klippet av, og selve panelet er skrudd ned. Så dette er nok fjernet av noen som har kommet sjøveien, sier regiondirektøren.

Regiondirektør Jan Morten Hansen i Kystverket Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Heldigvis er ikke Kystverket nevneverdig plaget med at folk stjeler eller ødelegger for de viktige seilingsmerkene langs kysten.

– Men dette viser jo at folk kan finne på mye rart. Hadde de visst at panelet gir så lite strøm, så hadde de nok fort funnet ut at de kunne spart seg bensinen de brukte på å ta seg fram dit med båt, og heller kjøpt et mer egna solcellepanel.

Til Kystverkets egne nettsider sier Hansen at han håper de som står bak tyveriet kjenner på at dette kanskje ikke var det riktige å gjøre.

Nå har Kystverket midlertidig erstattet batteridriften på fyret med et aggregat, slik at lykta ikke er mørk.

Bare ramma står igjen etter at noen forsynte seg med et solcellepanel til fyrlykta på Sørøya. Kystverket utelukker at stormen har fjerna panelet. Foto: Kystverket

– Men vi har bestilt nytt panel og skal montere det opp igjen så snart det kommer, sier Jan Morten Hansen.

– Men får ei mørklagt fyrlykt store konsekvenser for trafikken på sjøen?

– Nå er det selvfølgelig flere navigasjonsmidler som brukes enn bare fyrlykter, men noen lykter må vi jo ha, sier Hansen.

Kystverket har om lag 2000 tilsvarende fyrlykter langs hele kysten.