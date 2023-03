Stengte veier, snøfokk og vanskelige kjøreforhold i nord

Flyplassen i Tromsø har vært stengt hele morgenen, ifølge flyplassjef Ivar Helsing Schrøen.

– Vi måtte dessverre stenge flyplassen klokken 05.30 i morges på grunn av vinden og snøen. Det var så ille at de som brøyter og vedlikeholder rullebanen verken så rullebanen eller lysene på den, sier Schrøen til NRK.

De hadde ingen andre valg enn å stenge, forteller han. Nå er flyplassen åpen igjen, men Schrøren sier at det vil være forsinkelser utover dagen.

– Det er svært sjeldent at vi må stenge selve flyplassen på grunn av været. Nå er det sikten som er utfordrende. Det ville ikke vært forsvarlig å sende brøytesjåfører ut på rullebanen når de ikke ser hvor de er, sier flyplassjefen.

Flyplassen i Alta og på Evenes er i full drift. De som er rammet av forsinkelser må forholde seg til sitt flyselskap for å få informasjon, sier flyplassjefen.

Flere måtte måke snø mandag morgen. Foto: Simen Wingstad / NRK

– Kjør forsiktig

I Tromsø er det vanskelige kjøreforhold på grunn av stort snøfall og vind, melder Statens vegvesen.

Alle brøytemannskap er ute på veien. De oppfordrer bilister til å senke farten, beregne god tid og kjøre etter forholdene.

Varslingstjenesten Varsom.no skriver at det er et pågående farevarsel for snøfokk for i deler av Nordland, Troms og Finnmark.

Varsom melder om betydelig snøskredfare (faregrad 3) i Nord-Troms, Lyngen og Tromsø. Varslingstjenesten varsler om at snøskred kan utløses naturlig. I helga var det flere snøskred som ble utløst naturlig.

Varslingstjenesten varsler også om polart lavtrykk i deler av Nordland, Troms og Finnmark.

Det er nå et pågående farevarsel om snøfokk i deler av Nordland, Troms og Finnmark. Foto: Meteorologisk institutt

Brann i båt – vanskelig å komme seg til stedet

Mandag morgen begynte det å brenne i motorrommet til en båt med to personer om bord, meldte politiet. Båten var i nærheten av Vannøya i Karlsøy kommune.

Politiet meldte tidlig mandag morgen at brannmannskaper hadde problemer med å komme seg til stedet på grunn av førerforhold.

Kystvakten var like før kl. 8 på vei til stedet med utstyr til å slukke brannen. Båten la til kai like etterpå. Ambulanse og brannmannskaper er også på stedet. Like etter kl. 9 meldte politiet at brannen var slukket.

Politiet melder at Kystvakten har vært inne på åstedet. Brannårsak er ukjent, melder politiet.

Gratangsfjellet i Troms og Finnmark. Der var det 2,4 m/s like etter kl. 8 mandag morgen. Foto: Statens vegvesen

Trafikkulykke på Finnsnes

Mandag morgen var det en trafikkulykke i Finnfjordbotn, i nærheten av krysset til den gamle innfartsvegen på Finnsnes.

Det var to biler involvert, en person i hver bil, meldte politiet. Politiet sier at det skal ha vært lav hastighet, og sa at det ikke var meldt om alvorlig personskade.

Politi og ambulanse dro til stedet, og en av sjåførene ble tatt med til legevakten.

Politiet meldte om dårlige kjøreforhold på stedet.

Oversikten til Statens vegvesen viser at flere veistrekninger nå er stengt. Foto: Statens vegvesen

Flere strekninger er nå stengt på grunn av uværet viser oversikten til Statens vegvesen.

E6 Kvænangsfjellet er stengt, og det er fare for snøskred. Ny vurdering kl. 12, melder Statens vegvesen.

Fv. 7942 Slettnes i Skjervøy – fv. 7942 Langfjordbotn i Skjervøy er det fare for snøskred, og veien er stengt.

Fv. 7944 Nikkeby i Skjervøy, Troms og Finnmark – fv. 7944 Hellnes i Skjervøy er det stengt, og det er fare for snøskred.

Fv. 7768 Grøtfjorden i Tromsø – fv. 7768 Åsheim i Tromsø er veien stengt, og det er fare for snøskred.

Fv. 7886 Huselv i Senja – fv. 7886 Husøy i Senja er det uvær, og veien er stengt.

Norled melder at fergesambandet Svensby – Breivikeidet er innstilt inntil videre på grunn av været.

Kvænangsfjellet like før kl. 8 mandag morgen. Foto: Statens vegvesen

Snøbyger, frisk bris og skyet oppholdsvær

Meteorologene melder om enkelte snøbyger på kysten av Sør-Troms, i morgentimene. De melder også om skiftende bris, frisk bris utsatte steder i Troms.

I Finnmark melder meteorologene om skiftende bris, periodevis frisk bris. Enkelte snøbyger langs kysten. Ellers meldes det i Troms og Finnmark om delvis skyet oppholdsvær.