Slik får du en strålende telttur i påsken

Telttur i den nære naturen kan bli påskens store slager etter at forbudet mot å overnatte på hytte utenfor hjemkommunen ble innført.

Langs kysten i Sør-Norge og på store deler av Østlandet er det ikke snø i det hele tatt, ifølge NVEs snøkart, så der er det enklere å bo i telt akkurat nå enn det er om sommeren:

For det første er det for tidlig for blodsugende insekter. For det andre står ikke sola opp så tidlig, så det blir ikke så fort badstutemperaturer inne i teltet.

Det er heller ikke noe stort problem å bo i telt der det er snø. For noen føles det litt skummelt første gang, men hvis du er forberedt, går det som en lek!

Her får du noen tips for en vellykket telttur. De første gjelder for alle, de siste for den som vil overnatte på snødekt mark.

Lån utstyr

Før du storhandler telt og tilbehør i nærmeste sportsbutikk: Sjekk hva som finnes til utlån hos organisasjoner som Bua, Skattkammeret eller lokale biblioteker. Bruktmarkeder på nettet gir deg ofte mye for pengene. Husk også at friluftsfolk ofte rammes av utstyrsdilla. Kjenner du en fjellfant, har han sikkert et par telt han ikke bruker akkurat nå.

Telt nesten over alt

Friluftsloven gir deg rett til å telte i utmark, så lenge du slår leir minst 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Du kan bo maks to døgn på samme sted, men på fjellet og langt fra folk gjelder ikke denne begrensningen. I kommunale friområder og i naturreservater er det ofte forbudt å telte.

Pakkeliste

Det er deilig å legge av sted og vite at man ikke har glemt noe. Søk opp en pakkeliste for telttur på nettet, for eksempel hos Turistforeningen, føy til dine egne favorittdingser, skriv ut og kryss av. (Hvis du bare vil ha en oversikt over hva du trenger for en god dagstur i fjellet, har vi en fin sak her.)

Orden med farger

Det blir kaos i teltet før du vet ordet av det. Hvor var sjokoladen og de tørre sokkene? Fargekoder er løsningen: Ha for eksempel maten i Kiwi-poser, klær i Rema-poser og så videre. Skal du på tur flere ganger, er det vel verd pengene å kjøpe skikkelige vanntette pakkposer i flere farger.

Trygt og rolig

Lysen fra fosser og stryk er trivelig i to minutter. Så blir det irriterende. Finn deg en støyfri teltplass. Hvis det er kaldt: Legg gjerne opp til at morgensola treffer teltet og varmer det opp. Hvis det er varmere i været, er det selvsagt bedre å finne skygge – teltet blir fort for varmt. I fjellet må du holde god avstand til fjellsider der det kan gå skred. (En liten skrent på 10 meter kan være farlig nok.)

Planlegg ruta slik at du kan overnatte nær åpent vann. Det er greit å slippe å smelte snø til drikkevann – hvis du kan. Foto: Knut-Sverre Horn

Bo nær vann

Det er utrolig praktisk å ha en bekk eller annen vannkilde i nærheten av teltet. Også vinterstid vil det være mulig å finne åpne råker. Det kan være utrygg is på elva og bratte kanter, men det finnes et triks: Heng kaffekjelen i en snor eller bardun og bruk skistaven som fiskestang. Da kan du heise opp vann på en trygg måte. For øvrig er det verd å gå et stykke for å slippe å smelte snø til drikkevann.

Bo oppå snøen

Det har liten hensikt å grave ned teltet. Sett det bare oppå snøen. Da slipper du å bekymre deg for røtter, steiner og andre ujevnheter på bakken. Hvis snøen er for løs, kan du tråkke den sammen med ski eller truger.

Komfortgrop i forteltet

Vinterstid kan du skaffe deg behagelig høyde i forteltet ved å grave ut litt snø. Du kan for eksempel grave en smal grop med rette kanter litt innenfor inngangen. Da kan du sitte med ryggen mot teltåpningen, med beina nede i gropa og alt du trenger til matlaging rett foran deg. Så god sittestilling får du aldri på sommertur!

Børst deg snøfri

En vanlig oppvaskbørste er perfekt til å børste snø av klærne før du går i teltet. Husk at alt som smelter der inne, blir til kondens – som på ett eller annet tidspunkt drypper ned i hodet på deg igjen.

Slapp av: Et moderne telt står trygt i uvær hvis det er plugget og bardunert ordentlig. Her måkes det fram etter en storm i Tana. Foto: Knut-Sverre Horn

Rustet mot storm

Et godt telt tåler kraftig vind hvis du har satt det opp skikkelig. På snøføre trenger du en pose ekstra lange plugger av aluminium. Det er ikke lurt å være avhengig av ski og staver for å sikre teltet – det må kunne stå der for seg selv dersom du vil ta en svipptur ut fra leiren.

Godt underlag

Mye av varmetapet skjer direkte mot bakken. Det du ligger på er derfor like viktig som soveposen. Tynne underlag beregnet på campingen i juli er ikke noe for april.

Teppe i teltet

En foret fjellduk er fin som vegg-til-vegg-teppe i teltet, særlig på snøføre. Det er godt å slippe kuldesjokket om du havner en centimeter utenfor liggeunderlaget.

Trygg fyring

Det er tryggest å lage mat utendørs, men om det er kaldt, kan det hende du vil gjøre det i forteltet. Det krever stor forsiktighet. Gassbrennere fungerer dårlig i kuldegrader, så det er parafin og bensin som gjelder. Du må trene på å fyre opp slike brennere for å unngå at de flammer opp og starter teltbrann. Fyr opp ute om du er det minste usikker: Smeltende teltstoff er det siste du vil ha på huden. Vær klar over at det alltid dannes farlig karbonmonoksid (kullos) der flammen fra brenneren møter kaldt metall. Du må alltid lufte når det står en kjele over flammen.

Ta et notat

Etter turen er det lurt å skrive ned egne erfaringer til neste gang. Selv har jeg notert at det går mindre sjokolade og mye mer saltknask enn man tror. Og ja, jeg trenger virkelig termos på vinterturen.

PS: Du har trent på å slå opp teltet hjemme før du drar på tur, ikke sant? Det er så selvsagt at det er lett å glemme.