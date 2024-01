Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks SAS lanserer et prøveprosjekt med klippekort flyreiser til og fra Longyearbyen på Svalbard. Klippekortet skal gi rabatt på flyreiser. Prøveperioden starter 24. januar og varer til 27. mars 2024. Leder for ungdomsrådet, Embla Abild, er positiv til tiltaket. Lokalstyrelederen og næringssjefen mener billigere flypriser er viktig for befolkninga og næringslivet. Ungdomsrådet håper også at det kan bli ei klippekortordning for ungdomsbilletter. Oppsummeringa er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Innbyggere og næringsliv har lenge ønsket seg muligheten for rimeligere flybilletter til og fra Longyearbyen.

Nå lanserer SAS et prøveprosjekt.

De vil teste ei løsning med klippekort på flyreiser for fastboende.

Det vil si at reisende til og fra Svalbard kan få rabatt ved kjøp av flere reiser samlet.

Det er leder for ungdomsrådet i Longyearbyen, Embla Ablid, glad for.

– Vi synes det er veldig positivt. Turismen presser prisene, og det gjør at det til tider blir ganske dyrt å reise for fastboende. Vi håper den ordninga her kan gjøre det litt billigere å reise, sier hun til NRK.

Ungdomsrådslederen sier de håper det nye tiltaket kan bidra til standardpriser i høysesongen.

– Det er fastboende som tidligere har valgt å ikke reise ned. Har du en familie på fire-fem personer, blir det plutselig veldig dyrt å reise. Vi har tro på at ordninga kan bidra til at flere får mulighet til å reise ned til familie og venner på fastlandet.

Flyprisene mellom Oslo og Svalbard ligger ofte på mellom 3000 og vel 5000 kroner. Foto: Bernt Olsen / NRK

Oppstart torsdag denne uka

For enkeltbilletter mellom Svalbard og Oslo ligger prisen til vanlig på mellom 3000–5000 kroner. Med det nye tilbudet får innbyggerne en «garanti» på makspris.

Tilbudet med klippekort starter opp allerede denne uka. Prøveperioden går i første omgang til 27. mars 2024.

Slik fungerer det:

Hvis du ønsker ti klippekort for reiser fra Svalbard til Tromsø, så forhåndsbetaler du 15.000 kroner og du sitter da igjen med ti «klipp».

Når du bruker ditt første klipp, vil de resterende ni ha en utløpsdato ett år frem i tid.

Du velger selv om du kjøper klipp for 10, 20 eller 60 flyreiser. Dette garanterer prisen på den gitte strekningen ett år fremover.

Flyr man fra Longyearbyen til Oslo går det et klipp til 2500 kroner. Longyearbyen – Tromsø koster 1500 kroner per klipp.

Er det en familie som skal reise, så kan de ved å kontakte SAS kundesenter bruke klippekortet på flere.

– Det er viktig for SAS å støtte opp om lokalbefolkninga og næringslivet. Vi ønsker å ha en god dialog hvor vi jobber mot felles mål, sier Irene Wright i SAS.

– Viktig for næringslivet

Lokalstyreleder i Longyearbyen sier han er glad for at SAS bidrar til billigere billetter.

– Dette er fantastiske nyheter. Dette viser at det nytter å jobbe godt sammen, sier lokalstyreleder Terje Aunevik (V).

Terje Aunevik er lokalstyreleder i Longyearbyen. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Lokallagslederen sier at både fleksibilitet og kostnadsnivå på flypriser har betydning for befolkninga.

– Dette kan rett og slett bidra til at det blir litt enklere å bo og drive næring her, sier Aunevik.

Næringssjef Lennart Kvernmo er enig. Han sier prøveordninga er kort, men han håper bruken vil gi flyselskapet grunnlag til å videreføre den.

– Du kan bli radbrekt av flypriser mellom Longyearbyen og Oslo eller Tromsø. Så dette kan bli et særdeles viktig tilbud, sier han.

– Vi har ei ung befolkning på Svalbard. Om prisen blir høy for å fly til og fra Svalbard, blir det vanskelig for barnefamilier å dra på en lengre ferietur i Europa.

Håper på klippekort på ungdomsbillett

Ungdomsrådslederen sier rådet ikke har hatt klippekort på flyreiser oppe til politisk behandling.

Men etter at tilbudet ble kjent har hun snakket med medlemmer av rådet.

SAS tilbyr nå klippekort for billigere flyreiser ved Svalbard lufthavn. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Ablid sier de håper det kan bli klippekortordning også for ungdomsbilletter.

– Det er ikke alltid at ungdomsbilletter er tilgjengelig. Å reise på voksenbillett kan fort bli ganske dyrt. Om klippekortordninga viser seg å fungere, vil vi oppfordre flyselskapene om å ha den også for ungdomsbilletter.