Blir boikottet selv om han handler lovlig med Russland

Skipsverftet i Kirkenes har mye av omsetningen sin knyttet til russiske båter. Selv om nye sanksjoner mot Russland skaper usikkerhet, er alle ansatte ved Kimek fortsatt i arbeid.

– Ingen av våre kunder er sanksjonert, så enn så lenge driver vi business as usual. Det kommer penger støtvis fra Russland, både i dollar og euro, og vi har også åpnet konto i kinesiske valuta, sier direktør Greger Mannsverk.

Bankene rapporterer betalinger fra utlandet inn til Valutaregisteret. Selv om sju russiske banker står på sanksjonslistene, kommer det fortsatt penger til Norge fra andre russiske banker.

I perioden fra den russiske invasjonen i februar til sanksjonene trådte i kraft 12. mars, ble det i gjennomsnitt overført 55,6 millioner kroner hver dag fra Russland til Norge. Etter sanksjonene har det samme tallet vært 9,4 millioner kroner hver dag.

– Mener det sikkert godt

Når norske leverandører boikotter Kimek, skaper det ekstraarbeid.

– Vi må legge ned en større innsats i å finne produkter og reservedeler andre steder. Det er et større problem for oss enn for kundene, sier Mannsverk.

– Jeg synes det er trist at norske leverandører går til private aksjoner overfor norske bedrifter. Det er regjeringens jobb å styre sanksjonene, ikke næringslivet. De mener det sikkert godt, men det slår vanvittig feil ut, sier Mannsverk.

Norsk, men eid av russer

Et annet av selskapene i Kirkenes som selger utstyr til russiske båter, er Pobedit. Selskapet er norsk, men har russisk eier. Det har skapt ytterligere problemer.

Frank Hasselberg i kirkenesbedriften Pobedit frykter en pandoras eske om næringslivet skal lage sine egne sanksjoner. Han lurer på hvor det vil ende. Foto: Frank Hasselberg

– I tillegg til leverandører som nekter oss produkter vi selger til russere, er det også enkelte som nekter oss produkter vi selger til nordmenn – fordi vi er eid av russiske Sergei Dotcenko, som bor i Murmansk. Han står ikke på noen sanksjonsliste, sier daglig leder Frank Hasselberg.

Det norskrussiske handelskammeret bekrefter til NRK at leverandørproblemene gjelder flere av de norske selskapene som har russiske kunder.

– Medlemmer hos oss har tatt det opp som en problemstilling. De har opplevd underleverandører som ikke har ønsket å levere produkter til norske firma som gjør forretninger med russiske selskap, selv om de ikke er omfattet av sanksjoner, sier direktør Hans-Olav Rekdal.

– Vi ønsker ikke å støtte opp om russiske kunder Geir Gustad, Elmarin

NRK har vært i kontakt med en rekke leverandører innen maritim sektor. Flere av dem bekrefter at de holder igjen overfor norske bedrifter med russiske kunder.

– Kongsberg Maritime har kunder i inn- og utland som leverer til russisk-eide skip. Vi følger sanksjonsreglene, og har derfor stoppet slike leveranser, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie Wollebæk i Kongsberg Maritime.

– Og dette gjelder også om et russisk skip eller dets rederi ikke står på sanksjonslistene?

– Ja, sanksjonsreglene er ikke bare knyttet til selskap og eierskap, men også til mange maritime produkter og teknologier, sier Wollebæk.

Også selskapet Elmarin i Kristiansund leverer utstyr til flere verft i Norge. De har en klar holdning til all handel med Russland.

– Vi ønsker ikke å støtte opp om russiske kunder, sier daglig leder Geir Gustad.

Russiske fiskebåter bidrar til mange av arbeidsplassene i Kirkenes. Foto: Rolf Jakobsen / NRK

– Situasjonen rammer verft og andre maritime virksomheter over hele verden for tiden. Men for mindre verft som har hatt en stor andel av omsetningen sin hos russiske kunder er det nok ekstra utfordrende, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie Wollebæk i Kongsberg Maritime.

Noen av dem NRK har vært i kontakt med opplyser om at man risikerer å miste andre kunder hvis det viser seg at produkter ender opp i Russland

Oppfordres om å kutte kontakt

Da næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) var på besøk i Kirkenes i mars, ga han beskjed om at regjeringen ikke oppfordrer til noen kutt i handel med russiske selskaper som ikke er sanksjonert.

– Det å handle med russiske motparter er helt greit, sa Vestre til NRK.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sa regjeringen ønsker å holde hjulene i gang da han var i Kirkenes 18. mars. Foto: Christina Gjertsen / NRK

Men regjeringens politikk blir utfordret. Torsdag la den norskukrainske venneforeningen fram en spørreundersøkelse som viser at 88 prosent av den norske befolkningen ønsker å stenge norske havner for russiske båter.

– Ukrainske byer står i brann og det haster med handling fra den norske regjeringen, sier Arnfinn Nordbø i venneforeningen.

Venstres leder Guri Melby oppfordrer næringslivet om å selv ta initiativ.

– Jeg mener de som ser en mulighet til å redusere sin aktivitet med Russland bør gjøre det, sa hun til VG torsdag.

Venstres medlem i næringskomiteen på Stortinget, Alfred Bjørlo, mener strenge sanksjoner må tåles, selv om de skulle ramme lokalsamfunn i Finnmark hardt.

– Det er også i Finnmarks langsiktige interesse å stoppe det terrorregimet som Putins Russland er blitt, og så må vi finne støtteordninger til de bedriftene som blir rammet, sier Bjørlo.

Nærings- og fiskeridepartementet har ikke ønsket å svare på NRKs spørsmål om private aksjoner.

– Pandoras eske

Direktøren ved Kimek i Kirkenes er tindrende klar på konsekvensene dersom havnene stenges for russiske båter.

– En slik stenging vil rasere Kirkenes umiddelbart, sier Greger Mannsverk.

Ved Pobedit advarer Frank Hasselberg sterkt mot sanksjoner drevet fram av næringslivet selv.

– Dette er en pandoras eske, hvor ender det? Hvis hver enkelt selv skal lage sine egne sanksjoner, ender vi opp med å nekte russere som bor i Kirkenes å handle på butikkene? Kan en frisør nekte å klippe kunder som snakker russisk?

– Sanksjoner bør styres via politiske kanaler og lovverk, ikke med selvtekt, sier Hesselberg.

Inntil videre gjør kirkenesbedriftene det de kan for å holde forretningene i gang. At Kimek nå har åpnet konto i kinesisk valuta, er en direkte konsekvens av sanksjonene.

Greger Mannsverk og bedriften Kimek blir boikottet av andre norske bedrifter. Foto: Kristin Humstad / NRK

– Jeg understreker at ingen av våre kunder er sanksjonert, men enkelte har bedt om å få betale i kinesisk valuta på grunn av vanskelighetene med å overføre penger mellom russiske og vestlige banker, sier Mannsverk.

Han ønsker at politikere vier andre sanksjoner større oppmerksomhet.

– Samtidig som man snakker om å stramme inn overfor selskaper i Finnmark, greier ikke EU å kutte ut sin handel med olje og gass. Det er dette Putins Russland virkelig tjener penger på, sier Mannsverk.