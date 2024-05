Den siste private eiendommen på Svalbard er til salgs for 300 millioner euro. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er koblet inn i saken.

Nå viser det seg at den største eieren er en tidligere russisk statsborger.

En kvinne som utvandret fra Russland og ble norsk statsborger i 1995.

Eiendommen på Svalbard har i over hundre år vært eid av det norske holdingselskapet Aktieselskabet Kulspids. Selskapet ble grunnlagt av velstående familier fra Oslo som ønsket å utvinne asbest.

Aksjene har siden skiftet eiere.

Kvinnen fra Russland har etter at hun ble norsk statsborger overtatt en større og større del av aksjene i selskapene som eier Kuldspids AS.

I dag er hun den reelle eieren av 50,2 prosent i aksjeselskapet Kuldspids som kontrollerer eiendommen.

Det aller meste av Svalbard er fredet. Sist gang staten kjøpte en privat eid eiendom på Svalbard var Austre Adventsfjord i 2016. Den kostet staten 300 millioner kroner. Utenom fire store eiendommer som den russiske staten eier via egne gruveselskaper, kontrollerer nå Norge det aller meste av Svalbard. Nå er den siste private eiendommen på Svalbard til salgs. Den ligger sør på Svalbard og eierne har bedt om over 300 millioner Euro. Dette tilsvarer 3,5 milliarder kroner.

Ønsker ikke eksponering

Advokat Per Kyllingstad representerer eierne og sier de ikke ønsker noe eksponering.

– Jeg kommenterer ingenting rundt spørsmål om eventuelle eiere, sier Kyllingstad til NRK.

NRK har prøvd å komme i kontakt med kvinnen, uten å lykkes. Hennes tidligere ektemann ønsker ikke å kommentere saken.

Utskrifter fra Folkeregisteret viser at kvinnen fortsatt er norsk statsborger, men har flyttet til Latvia.

– Eierne har hatt en intensjon om å selge aksjene i lang tid, og man mener at timingen er god nå. Det er stor interesse for Arktis generelt. Med klimaendringer og de mulighetene som det byr på. Det geopolitiske klimaet gjør også at Arktis har vært mye mer i fokus enn noen gang, sier Kyllingstad.

At PST er koblet inn i saken vil han ikke kommentere.

NRK har tidligere avslørt at russerne driver et flytende fiskemottak på Svalbard.

Giganteiendommen som nå er til salgs ligger i samme fjord som der de russiske fiskeomlastingene foregår.

Etterretningsekspert: – Potensielt veldig uheldig

Etterretningsekspert Tom Røseth har fulgt saken. Han er overrasket over de nye opplysningene.

– At selger har sin opprinnelse fra Russland, er meget overraskende og helt nytt for meg.

Tom Røseth tror den norske stat kan velge å kjøpe giganteiendommen på Svalbard Foto: Trygve Heide

Han mener det kan senke terskelen for om man velger å selge til stater som ikke har et sikkerhetssamarbeid med Norge.

– Russland har allerede sine eiendommer på Svalbard, men skulle Kina også få en slik eiendom så kan det potensielt være veldig uheldig.

PST har i sin trusselvurdering for 2024 advart om kinesiske oppkjøp av norske eiendommer.

PST advarer om oppkjøp Ekspander/minimer faktaboks I PSTs nasjonale trusselvurdering fra 2024 skriver sikkerhetstjenesten at spesielt kinesiske næringslivsaktører vil på vegne av den kinesiske partistaten forsøke å etablere virksomhet eller infrastruktur på strategisk plasserte eiendommer i nordområdene. PST skriver videre at de forventer at både Russland og Kina vil benytte seg av oppkjøp og investeringer i norske virksomheter for å sikre seg ulike strategiske fordeler. Slike økonomiske virkemidler er ofte lovlige, men kan utgjøre en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser når de sees i sammenheng med hverandre.

Tipper den norske stat blir kjøper

Seniorforsker Karsten Friis ved Norges utenrikspolitiske institutt, tror det er sannsynlig at eiendommen blir overtatt av den norske stat.

– At den er til salgs nå handler kanskje om å presse opp prisen, sier han.

Seniorforsker Karsten Friis ved Nupi. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Friis viser til sist gang det var en stor privat eiendom til salgs på Svalbard.

Da var det interesse fra Kina og Russland, men saken endte med at Næringsdepartementet kjøpte Austre Adventfjord for 300 millioner kroner.

– Jeg gjetter på at det samme vil skje denne gangen, sier Friis.