– De mente det ville være problematisk å evakuere meg om det kom isbjørn, selv om jeg hadde sagt at jeg ikke skulle gå i land, sier Anne Marie Sandvik.

Hun hadde i flere år gledet seg til å seile med Hurtigruten sammen med sin datter.

Turen som skulle gå fra Longyearbyen til Reykjavík i 2019 ble bekrefta og betalt, men 86-åringen fikk aldri være med fordi hun sitter i rullestol.

– Jeg er mest lei meg og sint, sier Sandvik.

Nå er hun helt sikker på at hun aldri får reist på et nytt cruise.

– Det er veldig synd, fordi jeg vet at jeg ikke kan ta en sånn tur igjen. Jeg har hatt et benbrudd og jeg skjønner selv mine begrensninger.

Sandvik mener grunnene til at hun ikke fikk være med er tåpelige og bare unnskyldninger. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Etter det hun selv opplevde som urettferdig behandling, klaget hun Hurtigruten inn til Diskrimineringsnemnda.

Nemnda har slått fast at Hurtigruten diskriminerte Sandvik på bakgrunn av funksjonsnedsettelsen.

NRK har fått innsyn i saksdokumentene. Diskrimineringsnemnda mener Hurtigruten har diskriminert på flere punkter:



Dette sier Diskrimineringsnemnda om saken Ekspandér faktaboks Forskjellsbehandlingen av Sandvik er ifølge nemnda ikke lovlig jf. Likestillings- og diskrimineringsloven paragraf 9. Dette er begrunnelsen: – Hurtigruten ikke har ført tilstrekkelige bevis for at utfordringene de har presentert ved å ha med rullestolbrukere på ekspedisjonscruise i krevende farvann. – Hurtigruten har uten forbehold først bekreftet at Sandvik som rullestolbruker kunne delta. Det var først etter reservasjonen var bekreftet at Sandvik ble konfrontert med ulike utfordringer ved gjennomføringen av reisen. – Hurtigruten har ikke har godtgjort at egnet transport for rullestolbrukere i Longyearbyen og eventuelt Reykjavík var utilgjengelig. – Det er heller ikke godtgjort at det ikke var mulig å sikre Sandvik en forsvarlig ombord- eller avstigning.

– Vi skal lære

I redegjørelsen til nemnda, mente Hurtigruten på sin side at de ikke hadde diskriminert Sandvik.

De forklarer at enkelte seilinger ikke passer for personer med ulike former for nedsatt funksjonsevne.

– Hurtigruten Expeditions seiler til noen av verdens mest øde og utilgjengelige områder, der det ofte mangler både kai og annen infrastruktur. Mange av seilingene våre passer for personer med ulike former for nedsatt funksjonsevne, men ikke alle.

Det sier pressevakt i Hurtigruten Expeditions, Øystein Knoph. Han innrømmer at det i dette tilfellet har vært problemer med kommunikasjonen.

– Her har vi ikke vært gode nok på å forklare hvorfor det var slik på denne spesielle seilingen. Det er vår feil.

Hurtigrutens ekspedisjoner går til noen av verdens mest avsidesliggende og uberørte områder. Her seiler et av skipene på Svalbard. Foto: NRK

Ifølge Knoph har de beklaget overfor Sandvik og invitert henne med på en alternativ reise til rabattert pris. Sandvik bekrefter at hun ble tilbudt en annen reise, som hun ikke ønsket å være med på.

Imidlertid, mener hun at det aldri kom en beklagelse.

Hurtigruten sier til NRK at de tar til seg avgjørelsen fra nemnda og skal lære av den.

– Vi har tatt grep for å unngå at slike situasjoner oppstår fremover. Vi gjør vårt ytterste for å tilpasse reiseopplevelsen for alle gjester, uansett utgangspunkt. De gangene det ikke går, skal vi være tydelige og ryddige på det, sier Knoph.

Oppfordrer til klage

Norges Handikapforbund (NFH) har fulgt saken og lest nemndas svar. Sikkerhetsargumentet blir i for mange tilfeller brukt mot funksjonshemmede, mener de.

– Sikkerhet blir ofte brukt som argumentasjon for å utestenge funksjonshemmede fra deltagelse. Det er viktig at man snur fokuset og jobber med ivaretagelse av sikkerhet slik at alle kan delta med de samme mulighetene, sier Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i NHF.

Hun mener det viktige i denne saken er at Sandvik har klaget inn saken. Og håper at reiselivsnæringen bruker denne kunnskapen slik at de unngår å komme i en situasjon hvor de diskriminerer sine kunder.

– Det bidrar til at Hurtigruten og andre selskap må vurdere å jobbe bedre med å innfri de kravene og de spillereglene som vi som samfunn har satt. Det er for lite generell kunnskap om lovverket og hvordan dette skal følges opp i praksis.

– Svalbard er magisk også for oss som sitter i rullestol, sier Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i NHF. Foto: Norges handikapforbund

Derfor oppfordrer forbundslederen folk til å benytte seg av klageretten sin. Dette kan være med på å skaffe bedre dokumentasjon på hvor diskriminering skjer og en økt kunnskap om lovverket.

Anne Marie Sandvik håper historien hennes kan hjelpe andre.

– Jeg vil ikke at Hurtigruten skal fortsette å diskriminere rullestolbrukere, derfor mener jeg det er viktig å stå frem.