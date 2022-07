– Det er svært sjeldent at vi har lyn i kyst- og fjordstrøk i Finnmark, sier statsmeteorolog Per Egil Haga.

Det siste døgnet er det registrert i underkant av 1000 lynnedslag i Finnmark. De fleste på et lite område i Pasvik og Varanger.

– Sommerlyn er helt usedvanlig i Øst-Finnmark, og hører hjemme sør i Europa, sier statsmeteorologen.

Haga forklarer at ustabile luftmasser kombinert med varmen, gir mye energi til bygeskyer som fører med seg lyn og torden.

Statsmeteorologen forteller at denne værtypen hører hjemme sør i Europa. Foto: Bjørn-Martin Bache Nordby / Bjørn-Martin Bache Nordby

17 timer med brann

I natt brøt det ut lyngbrann sør for tjernet Huvvaláttu i Nesseby kommune.

Over en kort tidsperiode ble 200 lynnedslag registrert i området i Nesseby hvor brannen startet.

Et ambulansehelikopter i området oppdaget brannen, og meldte inn til 110-sentralen i Finnmark kl. 01:03.

Brannmannskapet fikk slukket brannen 18.30 søndag kveld, 17 timer senere.

Lyngbrannen var like nordvest for tettstedet Nesseby i Øst-Finnmark.

– De anslo at brannen var ca. 100 x 100 meter i størrelse, sier Jarleif Sørensen ved 110-sentralen i Finnmark.

Brannvesenet tror at et lynnedslag i et tre, er årsaken til at det begynte å brenne.

Lynet slo ned i dette treet, og den store lyngbrannen startet trolig her. Foto: Sør-Varanger brannvesen

Måtte ha bistand

Nesseby brannvesen startet arbeidet med slukking av brannen. De fikk bistand fra et skogbrannhelikopter i Tana.

– I formiddag overtok Sør-Varanger brannvesen og Sivilforsvaret arbeidet. De fikk bistand fra et helikopter fra Alta, sier Sørensen.

Operativ leder for Sivilforsvaret i Øst-Finnmark, Ola Johansen, sier mannskapet synes arbeidet har vært krevende på grunn av varmen, men at de nå er klare for nye oppdrag.

Sivilforsvaret i Øst-Finnmark sendte 5 personer fra Tana til Nesseby, for bistå nødetatene. De er nå fløyet ut av området med helikopter. Foto: Øst-Finnmark sivilforsvarsdistrikt

Flere skogbranner i Finnmark

Det siste døgnet har vært hektisk for Sivilforsvaret i Finnmark.

– I går bisto vi Røde Kors under leteaksjonen etter en mann i 30-årene i Mehamn. Og vi sto også klare for å rykke ut til skogbrannene i Kautokeino, sier Johansen.

Innsatsleder for brann i Sør-Varanger, Rolf Gunnar Nilsen, roser Sivilforsvaret.

– Sivilforsvaret har mange dyktige folk, og er en aktør vi setter stor pris på, forteller Nilsen.