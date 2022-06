CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.01°C Les mer om klima

– Nyt varmen mens dere kan. Fra og med onsdag får dere noen dager med adskillig lavere temperatur, før det blir varmere igjen til helga.

Det sier meteorologikonsulent Jan-Inge Hansen ved Meteorologisk institutt.

Mandag slo Bodø en nesten 50 år gammel varmerekord.

Tirsdag fikk mange nordlendinger oppleve tropedag. Det vil si at temperaturene bikket 30 grader.

Det ligger an til flere rekorder for værstasjonene i Troms og Finnmark:

Skibotn 31,9

Tromsø 30,2

Banak 31,8

Bardufoss 31,4

– Sørkjosen, Nordstraum i Kvænangen og Alta hadde også over 30 grader, sier Jan-Inge Hansen.

Han understreker at meteorologene må kvalitetssikre tallene før de kan slå fast at dette er rekord.

De offisielle tallene kommer derfor onsdag.

Dersom tallene viser seg å være riktig har Skibotn fått den høyeste temperaturen som er målt i Troms i juni noensinne.

Synes du 30 grader blir for varmt? Ja Nei Tja, det kommer ann på hvor man er Vis resultat

Høygravide i kjellerrom

Tirsdag viste gradestokken 30,2 grader ved Tromsø lufthavn. Dermed ble den gamle temperaturrekorden for juni i 1974 overgått med 0,7 grader.

Sist tropedag inntraff i Tromsø var det ikke alle som hadde det like greit.

I et gammelt avisutklipp fra Nordlys kunne man lese om Mack-arbeidere med rekordsalg av øl og mineralvann, men som ikke rakk å spise matpakka si.

– De som jobbet på ølutsalget holdt på å jobbe seg i hjel, og høygravide stappet seg ned i kjølerom. Ei fortalte meg at ho gikk høygravid og at det var forferdelig, sier Tromsø-mannen Alf Tore Aronsen.

Selv fylte han seks år tilbake i 1972. Han feiret dagen i Breivikeidet, der kom temperaturene langt over 30 grader.

– Det var trafikkork i vinduene av alle tenkende insekter, for min del kunne varmerekorden blitt stående i 1972, sier han.

Hengekøye og badevær

I Telegrafbukta i Tromsø var det mange som hadde møtt opp for å nyte varmen. To av dem var de ivrige baderne Gabriel fjellstad Olsen (19) og Markus Ottesen (19).

– Det er kaldt når man er uti men det er godt når man får varmen i seg, sier Ottesen etter en dukkert.

Temperaturene i vannet var lave, men Markus Ottesen (19) og Gabriel fjellstad Olsen (19) badet likevel. Foto: Elena Berg Hansen / NRK

I en hengekøye litt lenger bort ligger Vår Anthi Ekanger (23) og leser bøker og soler seg.

– Jeg har sovet ute i hengekøya i natt, det har vært veldig fint. Planene mine videre er å gjøre akkurat det samme som jeg har gjort siden det ble godt vær, sier hun.

Vår Anthi Ekanger koste seg i hengekøye. Foto: Elena Berg Hansen / NRK

Sydenstemning

På Lathari utenfor Alta var folk tidlig ute med fulle kjølebager, klare for en varm dag på stranda.

– Det er skikkelig deilig, og det føles litt ut som om vi er i syden. Granca-vibes, sier June Sønvisen.

Hun har tatt med seg ungene så de får kjølt seg ned, badet og kost seg ute i sola. Selv nyter hun varmen fra sidelinja.

– Det går egentlig greit fordi vi har hamstret inn vifter slik at vi overlever. Vi er jo ikke vant til at det er så varmt på natta. Vi var nødt til å kjøpe ganske mange vifter for å komme oss gjennom natta, sier Sønvisen.

Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Kan knyttes til klimaendringer

– Det er ganske normalt at det har blitt satt varmerekorder rundt omkring i hele verden de siste årene. Det har sammenheng med at vi har hatt en ganske kraftig oppvarming av jordkloden de siste hundre årene, sier Erik Kolstad, Klimaforsker ved NORCE og Bjerknessenteret.

Han forklarer at det har blitt satt varmerekorder rundt omkring i hele verden de siste årene.

– Det er normalt at det er skiftende vær, det som kan knyttes til klimaendringen er de høye temperaturene. Et annet fenomen er styrtregnet som har blitt mer vanlig i Norge. Det kan føre til skred og flom.

Klimaforsker Erik Kolstad sier det er lov å nyte de varme dagene i nord. Foto: Andreas Graven

Til tross for at varmen er en tegn på klimaendringer mener Kolstad det skal være lov å kose seg i varmen.

– At det er varmt på sommeren kan være positivt, men at det blir varmere og mildere på vinteren er betydelig mer negativt for Norge sin del, forsetter han.

– Det er skummelt å se på dette som et signal på den sterke oppvarmingen vi står oppi og en forsmak på det som kommer senere.