Skilegende Vegard Ulvang og polarhistoriker Harald Dag Jølle er blant dem i turfølget til kronprins Haakon.

Ekspedisjonen startet torsdag. Her hjemme reageres det på at ingen kvinner har fått bli med.

– Ekspedisjonen rammes inn som et mannlig anliggende, der man må være barsk og tøff for å komme seg inn på denne isen for å gjøre et ordentlig arbeid, sier Nordlys-kommentator Maja Sojtaric.

Det var i en kommentar i Nordlys hun først kom med kritikken.

Hun påpeker at det er mange forskere innen miljø, klima, isdekke, havis, biologi og økologi som er kvinner. Men ingen av dem er invitert til å delta.

Maja Sojtaric er kommentator i avisa Nordlys, og stiller spørsmål rundt kronprinsens ekspedisjonen over Grønland. Turen arrangeres av Universitetet i Tromsø. Foto: Sofie Dege Dimmen / NRK

Utdatert formidling

Turfølget, som skal krysse isen over Grønland, består altså utelukkende av menn.

Kun en av dem på tur har formell kompetanse på klimaendringer, som tidligere forsker ved Grønlands naturinstitutt.

Ifølge Sojtaric er det flere som reagerer, både på universitetet og i lokalbefolkningen, på at ingen kvinnelige forskere er med.

NRK har vært i kontakt med flere ansatte på Universitetet i Tromsø som støtter kritikken til Sojtaric. Det er nemlig universitetet som arrangerer turen på Grønland på bakgrunn av sitt 50-års jubileum.

– Om det skal handle om forskning ved UiT, er forskningen ufattelig dårlig representert. Kanskje dette formatet med menn som drar på tur, og går opp gamle spor etter gamle helter, har utspilt sin rolle. Kanskje man heller kan se på noen andre måter å fortelle historier om polarforskning på, sier Sojtaric.

Hun forteller også at det har vært vanskelig å rekruttere kvinnelige forskere til dette fagfeltet, men at UiT har klart å oppnå likestillingsmålet innenfor disse fagfeltene.

Slik understrekes problemet ytterligere, mener hun.

Usikker på formålet

Nordlys-kommentatoren reagerer også på at det ikke kommer klart fram hva som er hensikten med formidlingsekspedisjonen. For mens UiT fremmer den som klima- og miljøforskning, har kronprinsen uttalt at det er en tur hvor de skal snakke om arktisk historie, arktisk friluftsliv og forskning.

– Det er veldig vanskelig å finne ut hvem som er bestiller av denne turen. NRK har rettigheter til å lage en dokumentarfilm, og ifølge UiT betaler NRK for en stor del av dette gildet. Hvor mye av skattebetalernes penger som går inn i det er også vanskelig å finne ut av, sier Sojtaric.

Prosjektleder i NRK, Guri Skavlan, sier at sammensetningen av ekspedisjonen er det UiT og ekspedisjonsmedlemmene selv som har stått for.

– Det var når Kronprinsen ønsket å få bli med på å kite over Grønland, og i tillegg bidra til å belyse norsk polarhistorie og klimaforskning, NRK valgte å bidra for å dokumentere tronarvingens deltakelse. Det er kalt en formidlingsekspedisjon, sier Skavlan.

NRK kjøper dermed opptakene som blir gjort underveis, og lager en dokumentar basert på disse.

Kronprins Haakon før ekspedisjonen startet på Grønland denne uken. Foto: Det kongelige hoff

Ingen forskningsekspedisjon

«Man kunne driste seg til å spørre hvordan en prins, en skiløper og en historiker skal bedrive seriøs forskning på innlandsisen?»

Det spør Marit Anne Hauan, førsteamanuensis i polar kulturvitenskap ved Polarmuseet/UiT i en kronikk publisert i Nordnorsk debatt.

Under en pressekonferanse torsdag 19. mai, ble kronprinsen konfrontert med kritikken fra Hauan.

– Jeg tenker at det er legitimt å stille de spørsmålene. Dette er jo først og fremst en formidlingsekspedisjon hvor vi skal snakke om arktisk historie og arktisk friluftsliv, var svaret fra Kronprinsen.

UiT-rektor Rune Olsen bekrefter at hensikten med ekspedisjonen ikke er å forske på klima, men å synliggjøre norsk polarhistorie og skape blest rundt klima og arktiske forhold.

– Hadde det vært en forskningsekspedisjon, så hadde vi sendt ut forskere, sier Olsen.

Kritikken om at det ikke er noen kvinner med på ekspedisjonen, sier han følgende:

– Jeg skulle gjerne sett at det var annerledes, men jeg takket ja til dette forslaget fra de

UiT-rektor Dag Rune Olsen er arrangør av ekspedisjonen over Grønland, der kronprins Haakon deltar. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

som er initiativtakere til denne ekspedisjonen og syns det var en god idé for å markere nettopp UiTs 50 årsjubileum, norsk polarhistorie og ha fokus på klimaendringer som vi ser der.

Dag Rune Olsen viser også til at UiT er opptatt av kjønnsbalanse, og at 40 prosent av universitetets akademiske stillinger er besatt av kvinner.