1/13 Pionerene Foto: Roald Amundsen Når kom de første jegerne til Norge? 1000–1200 år siden 10.000–12.000 år siden 100.000 år siden

2/13 Truet – eller en trussel? Foto: Knut-Sverre Horn Kan man jakte ærfugl i Norge? Ærfuglen er et skadedyr i blåskjelloppdrett og kan jaktes over alt Ærfuglen er rødlistet, men kan likevel jaktes rundt Oslofjorden og i Aust-Agder Ærfuglen er rødlistet og dermed fredet over alt

3/13 Trygge turfolk Foto: Marius Rua Hva sier lover og forskrifter om ansvaret for sikkerheten under jakt? Jegeren må selv passe på å skyte mot sikker bakgrunn. Det er ingen lovfestede begrensninger på friluftslivet under jakta Kommunen kan bestemme at turgåere må holde seg til oppmerkede stier der det er storviltjakt Turgåere må ha signalfarger i skogen, men det er ikke pålagt i åpent fjellterreng

4/13 Rett som det er Hva mener man med uttrykket «rettet avskyting» i viltforvaltningen? Å avlive ett bestemt individ, for eksempel en slagbjørn som gjør stor skade Å skyte mot ett individ, i motsetning til å skyte inn i en flokk og håpe at man treffer noe Å skyte en bestemt mengde kalv, ungdyr, hunndyr og hanndyr for å få en god bestand og høyt jaktutbytte

5/13 Det enkleste er pistol, eller ...? Foto: Ola Helness / NRK Har du lov til å jakte med pistol i Norge? Nei Ja, hvis kaliberet er grovt nok til å drepe den aktuelle arten Ja, men kun småvilt på opptil 30 meters hold

6/13 Fritt vilt? Er det tillatt å jakte på denne? Nei, det er en røy, og hunnfugler er fredet Ja, det er en røy, og den har jakttid fra 10. september Ja, det er en orrhøne, og den har jakttid fra 10. september

7/13 Noen liker mora Foto: Gunn Nyborg Hvordan ser du forskjell på en kvige (altså et ungt hunndyr som ikke har fått kalv) og en liten elgku? Nesa til kviga er litt kortere Nesa til kua er litt kortere Kviga har varmere farge på pelsen

8/13 Riflet løp Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK En rifle har som navnet antyder rifler i løpet. Hva er hensikten med dem? Riflene er utsparinger i løpet som lar noe av kruttgassene slippe unna, slik at løpet ikke sprenges av overtrykk Riflene er helt rette og hindrer at prosjektilet roterer. De sørger dermed får at det går helt rett framover Riflene går i en spiral og sikrer at prosjektilet roterer, slik at det går mer stabilt

9/13 Stemmeprakt Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Hvilket dyr hører man her?». Hjort Elg Rein

10/13 Vitalt Foto: Remi Sagen / NRK Hva regnes som vital del på en rifle? Lyddemper, rekylforskyver og ejakulasjonsforlenger Sluttstykke, låskasse og pipe Forskjefte, pipe og kolbe med avtrekkermekanisme

11/13 Drilling Hva er en drilling? En haglestokk som er boret i, slik at den skal bli lettere å bære Ei rådyrgeit som har tre kje Et våpen med tre løp, oftest to hagleløp og ett rifleløp

12/13 Tungsten Foto: Knut-Sverre Horn / NRK Når rene blyhagl er forbudt, kan man bruke hagl av tungsten. Hva er egentlig tungsten? Et naturlig mineral der blyet er kjemisk bundet og derfor ikke giftig Et metallisk grunnstoff som heter wolfram på norsk Et metallisk grunnstoff som heter vismut på norsk

13/13 En art – eller flere? Hva er egentlig storfugl? Fugler som er så store at det ikke er lov å skyte dem med hagle, for eksempel gjess og tiur En fugleart der hannen heter tiur og hunnen kalles røy Fellesnavn på orrhane, orrhøne, tiur og røy