Professor tviler på at Qatar-protester endrer fotballverden

– Når en stormakt kommer med et budskap, så blir det snakket om i absolutt hele verden. Det var bare noen sekunder, men de sekundene de kan bety mye for fremtiden. Det håper jeg på.

Det sier Tom Høgli, tidligere fotballspiller og samfunnskontakt i TIL. Han var en av dem som startet «Qatar-opprøret» i norsk fotball, og tror fokuset før- og under VM har gjort folk mer bevisst på situasjonen i landet.

Tom Høgli, tidligere fotballspiller og samfunnskontakt i TIL, håper markeringene vil gjøre en forskjell. Foto: Christian Kråkenes/NRK

Onsdag viste det tyske landslaget sin misnøye med å dekke til munnen før kampen med Japan.

Høgli tror budskap som dette blir hørt helt opp til topps i fotballverden og vil sette sine spor.

Men Harry Arne Solberg, professor ved NTNU Handelshøyskolen og ekspert på internasjonale idrettsarrangementer, tviler at budskapet vil spre seg utenfor Europa.

Kriminelt i 68 land

– Det som mangler litt i denne debatten, er at vi europeere er mye mer opptatt av disse tingene enn store deler av resten av verden, sier Solberg.

Det gjelder blant annet homofiles rettigheter. Solberg viser til at det fortsatt er ulovlig å være homofil i 68 land, ifølge en oversikt fra Amnesty. Kun et av disse landene er i Europa.

Samtidig som europeiske land har stilt seg kritisk til hendelser i FIFA gjennom årene, har det vært normal praksis i mange andre land.

Blant annet fikk tidligere FIFA-president Sepp Blatter beholde stillingen selv om han gjennom flere år ble anklaget for grov korrupsjon.

– Drar du utenfor Europa er dessverre korrupsjon ganske vanlig. Det er en del av hverdagslivet, sier Solberg.

Likevel viktig

NTNU-professoren mener aksjonene som gjøres under VM er både bra og viktige, og ser positivt på fokuset rundt Qatar.

– Disse tingene ville ikke fått i nærheten av så mye oppmerksomhet det får uten VM.

Siden 2000 har Qatar hatt nesten 30 internasjonale mesterskap, men det har vært minimalt med fokus på hva som skjer i landet før årets VM.

– Jeg tror Norge har vært med på å starte noe som virkelig er på vei til å sette seg der ute, sier Høgli.

Han mener Norge bør være stolt av at diskusjonene om VM i Qatar har pågått i flere år, og at det har vært med på å sette et globalt fokus på problematikken.

Høgli viser til at flere land har engasjert seg, og at det får større plass i medier over hele verden.

– Det er ingen tvil om at debatten og diskusjonene som har vært både i Norge og internasjonalt, har ført til at det er langt mer fokus på de tingene som foregår utenfor fotballbanen der nede.

Greit å se på

Høgli har i flere år kritisert FIFA og arbeidsforholdene i Qatar. Tidligere har han også oppfordret til boikott av årets VM sammen med TIL, men snudde i 2021 etter en rapport fra «Qatar-utvalget» i NFF.

I 2021 lanserte TIL en egen drakt i kampanje mot sportsvasking og VM i Qatar. De var også det første laget som offisielt gikk ut mot verdensmesterskapet.

Qatar-drakten til TIL har en QR-kode som fører til klubbens side om Qatar. Foto: Tromsø idrettslag

Likevel mener Høgli det er greit å se kampene om man ønsker det.

– Ser du på VM betyr det overhodet ikke at du ikke bryr deg om menneskerettigheter, understreker han.

Samtidig tror Høgli at de fleste som ser VM har negative assosiasjoner til årets arrangement.

– Da har ikke Qatar lykkes her til lands med å skape et inntrykk av at alt er fint og flott der nede.