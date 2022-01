Gir ikke opp å finne Reidar Nilsen – starter private søk

Fire dager etter at en sjark forliste ved Slettnes fyr i Finnmark, er Reidar Nilsen fortsatt ikke funnet. Sønnen Remi Andre Nilsen (43) ble funnet omkommet samme dag.

Onsdag ble politiets søk avsluttet inntil videre, men nå vil Ken Arne Brox starte et privat søk for å finne den savnede.

Brox er i slekt med den omkomne Remi Andre Nilsen, og har tett kontakt med de nærmeste pårørende. De har stilt seg positiv til en innsamlingsaksjon, som skal gå til å finansiere et privat søk, ifølge ham.

Hittil har innsamlingen fått over 160.000 kroner. En annen innsamlingsaksjon som skal gå til Remi Andre Nilsen sine etterlatte har fått inn 300.000 kroner.

Ken Arne Brox deltok selv som frivillig under leteaksjonen i Gamvik, før den ble avsluttet.

– Jeg tenkte da at det er trist å bare slippe dette. Jeg føler det er så viktig å få Reidar hjem til familien, sier han.

Reidar Nilsen har vært savnet siden forliset ved Slettnes fyr. Han var leder av Norges Fiskarlag mellom årene 2001 og 2013. I år 2015 ble han utnevnt til æresmedlem av fiskerlaget. Foto: Carolyn Hannigan / NRK

Vil søke med helikopter

For at det skal gjøres nye søk må det være dagslys og bra nok vær, opplyser Brox.

– Dette er ikke det enkleste leteområdet, men hvis man kan gjøre søk fra luften blir det enklere, sier han.

Torsdag er det imidlertid uvær langs kysten av Finnmark, så noe søk vil ikke komme i gang med det første.

Brox er i kontakt med både fiskere og kjentfolk i området for å få så mange innspill som mulig på hvor det er mest hensiktsmessig å lete.

Politiet forstår godt at pårørende ønsker å finne Reidar Nilsen. De stiller seg positiv til at privatpersoner vil fortsette å søke.

– Vi formaner om å tenke sikkerhet i et sånt søk, og at man melder til politiet om man gjør funn som vil påvirke politiets aksjon videre, sier jourhavende stabssjef Stein Kristian Hansen i Finnmark politidistrikt.

Politiet vil gjenoppta søk hvis det skulle komme nye opplysninger i saken.

En leteaksjon pågikk i flere dager, men ble avsluttet onsdag 12. januar. Foto: Erik Brenli / IFinnmark

Krevende leteaksjon

Utenfor Slettnes fyr er det lite gjestmildt, særlig på denne tiden av året.

Leteaksjonen ble beskrevet som svært krevende. Årsaken er få timer med dagslys, snø, vind og storhavet som slår inn i de islagte fjæresteinene.

– Man må være kjent, men også da kan det gå galt. Det er mye snø og store skavler som henger over fjæra, så det er et veldig vanskelig terreng å gå i, sier Synøve Vassvik.

Synøve Vassvik, her fra en tidligere anledning, ble skadd under leteaksjonen tidligere i uken. Hun beskriver leteområdet som svært krevende. Foto: Torfinn Vassvik / Privat

Hun eier dagligvarebutikken i bygda Gamvik, som ligger like i nærheten av der forliset skjedde. Vassvik var blant dem lokalt som var med på leteaksjonen.

De krevende forholdene gjorde at hun pådro seg brudd i halebeinet. Også flere andre personer ble skadd underveis i leteaksjonen.

Hvis det blir satt i gang private søk langs strandlinjen, så oppfordrer hun at dette blir koordinert på en skikkelig måte, og at man ikke beveger seg i området alene. Vassvik sier også at lokalbefolkningen kan stå klar til å bistå om det skulle være nødvendig.

Undersøker årsak til forlis

Reidar Nilsen og sønnen Remi Andre Nilsen var på vei fra Hasvik til Tanafjorden for krabbefiske da forliset inntraff.

Signalene fra sjarken stanset brått klokken 02:38 natt til søndag. Da befant den seg ved Slettnes fyr. Reidar og Remi Andre ble meldt savnet klokken 09.28 søndag morgen. Klokken 11.20 ble sjarken funnet på land like sør for der den sendte det siste signalet. Remi Andre Nilsen ble raskt funnet omkommet. Senere er det gjort søk både under og over land etter Reidar Nilsen, uten resultat.

Også Havarikommisjonen er koblet på saken for å undersøke årsak til forliset.

– Vi har vært og sett på sjarken, og har fått et godt inntrykk av hvilke skader den har, sier havariinspektør Pål Brennhovd.

Han har vært i Gamvik de siste dagene, og sier det er for tidlig å si noe om hva som kan ha gjort at sjarken forliste.

– Vi har også sett på AIS-sporet, prøvd å vurdere hvordan båten har seilt i forkant av forliset, også har vi fått en del bilder fra politiet og informasjon i forbindelse med søke-aksjonen, sier Brennhovd.

Les tidligere saker om forliset: