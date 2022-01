Tidligere fiskerlagsleder antatt omkommet etter havari

De to var på mot Tanafjorden for å fiske kongekrabbe da havariet skjedde.

Det søkes nå med om lag 40 frivillige mannskap fra Røde Kors, Nordkyn kraftlag og brannvesen samt andre frivillige i strandlinja, i tillegg til politiets mannskaper.

Reidar Nilsen fra Hasvik ledet Norges Fiskarlag fra 2001 til 2013, og nøt stor respekt for sitt arbeid for næringen. I 2015 ble han utnevnt til æresmedlem i fiskarlaget. Foto: Jan-Erik Indrestrand / Norges Fiskarlag

Søker fra lufta

– Vi har også bistand av Sea King redningshelikopter som søker fra luft i et større område for å identifisere objekter og steder som krever nærmere gjennom søking av personell på bakken, opplyser jourhavende stabssjef Stein Kristian Hansen.

– Søket vil pågå så lenge det er lyst og forsvarlig for mannskapene å søke. Det er et utfordrende område å søke i med båt på grunn av grunt farvann og høye bølger, sier han.

Dette er ruten "Peik" fulgte fra de forlot Honningsvåg like etter klokken 20:00 lørdag. Den siste registreringen som er gjort i sporingsverktøyet er natt til søndag klokken 02:38, nord for Slettnes. Grafikk: Marine Traffic / AIS

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier fiskerinæringen har mistet en bauta.

– Mine varmeste tanker går til de som sitter igjen, og har mistet sine kjære. Dette er bare ufattelig trist. Det er en tragedie først og fremst for familien, men også for hele lokalsamfunnet Hasvik, sier Skjæran.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier fiskerinæringen har mistet en bauta. – Mine varmeste tanker går til de som sitter igjen, og har mistet sine kjære, sier statsråden. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Og fortsetter:

– Jeg vil rette en stor takk til alle deltakere i rednings- og leteaksjonen, og til ledelse og ansatte i Hasvik i en tung tid.

Respektert fiskerlagsleder

Reidar Nilsen var leder i Norges Fiskarlag fra 2001 til 2013.

– Reidar ledet organisasjonen i 12 år. Mange av oss samarbeidet tett med ham. Derfor er det spesielt trist å motta meldingen om et slikt forlis, sier leder i Norges Fiskarlag Kåre Heggebø.

– Reidar Nilsen deltok senest i november på Fiskarlagets landsmøte og viste nok en gang sitt sterke samfunns- og næringsengasjement da han flere ganger deltok i debatten fra talerstolen under møtet, sier Heggebø.

Æresmedlem

I 2015 ble Nilsen utnevnt til æresmedlem i Norges Fiskarlag.

Under tildelingen ble det pekt på at han alltid har vært et samfunnsengasjert menneske og at han har aldri vært redd for å si sin mening, samtidig som han hadde respekt for andres synspunkt. «Med sitt omgjengelige vesen og raushet vekker han stor tillit, både i fiskernes organisasjoner og i det politiske liv,» sa daværende leder Kjell Ingebrigtsen om sin forgjenger da han ble tildelt organisasjonens høyeste æresbevisning, skriver Norges Fiskarlag.

Åpner Hasvik kirke

Øyvind Oksavik er prost i Alta menighet, og reiste søndag kveld til Hasvik for å bistå. Han understreker viktigheten av at kirka er åpen for de som trenger et sted å møtes.

– Dette er et lite lokalsamfunn. De fleste kjenner noen av de som er sterkest berørt. De kjenner på sorgen og de kjenner på fortvilelsen. Det er naturlig at vi er her og er tilgjengelige, sier han.