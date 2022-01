Én person omkommet etter havariet i Gamvik – leteaksjonen er avsluttet for i dag

Politiet og letemanskap avslutter søket etter den andre personen, som er antatt omkommet, det opplyser Gamvik-ordfører Alf Normann Hansen kl. 17:40.

Leteaksjonen fortsetter mandag kl. 09:00 fra Sletnes fyr.

– Det har vært svert krevende værforhold for letemannskapet, det er allrede personer som har pådratt seg skader, sier Normann Hansen.

HRS avsluttet søket til luft

Hovedredningssentralen i Nord-Norge avslutter søket etter den andre personen, opplyser de i en pressemelding kl. 17:00.

Politiet, med hjelp av andre letemannskap, fortsetter søket til lands så lenge det er hensiktsmessig i dag.

Totalbildet gjør at HRS ikke lengre anser det som mulig å finne den siste savnede i live.

Værforholdene har gjort at søket har vært svært vanskelig. I tillegg til båten og den ene omkomne er det funnet en uåpnet flåtekasse og to overlevingsdrakter.

Redningsskøyta inn til land

Kl. 15:40 ble redningsskøyta Peter Henry von Koss tatt ut av søket etter den andre personen, opplyser Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS) til NTB.

Det var på grunn av de utfordrende værforholdene i området. Søket fortsatte med Sea King-helikopter og strandsøk.

Sjarken som havarerte ble funnet ikke så langt unna Sletnes fyr, opplyser politiet. Like ved ble den omkomne funnet av letemannskapet.

– Vi har størst tro at vi finner den andre personen langs strandlinja, sier Robin Fure, operasjonsleder i Finnmark politidistrikt.

– Hovedredningssentralen kan bekrefte at én person er funnet omkommet på land i nærheten av havaristen, sier Frode Iversen, pressemedarbeider i HRS.

Personen ble funnet kl. 14:40 av mannskapet som søkte på land.

Pårørende er informert, ifølge HRS.

Sjarken ble funnet på land ved Slettnes på Nordkynhalvøya.

Fortsetter søket

Det skal ha vært to personer om bord på sjarken som ble meldt savnet kl. 9.28 søndag.

Søket etter den andre personen fortsetter, bekrefter HRS.

Søket går nå i hovedsak over til et strandsøk i området der havaristen og vrakgods er funnet.

– Det er primært fordi at vi tror det er mest sjanse for å gjøre et funn der, men også fordi det er for dårlige værforhold til å gjøre et effektivt søk ute på sjøen, sier Iversen.

Rundt kl. 11:20 ble den savnede sjarken funnet på land like sør av den sist kjente posisjonen, skriver Hovedredningssentralen i pressemeldingen.

Båten er hjemmehørende i Hasvik kommune, ifølge HRS. Den var på vei til krabbefiske i Skjånes-området i Tanafjorden da den havarerte ved Nordkynhalvøya.

Vanskelige værforhold

Leteforholdene i området er vanskelige, ifølge Hovedredningssentralen.

Kl. 14 er det allerede mørkt ved Finnmarkskysten. Det er 20 knops vind fra nord og til dels tette snøbyger i området, med 3 m kraftig brottsjø ved land. Sikten er nå ned mot 50 meter i snøbygene. Terrenget ved land er bratt og utilgjengelig.

– Dette gjør at det ikke er mulig å søke effektivt i åpen sjø, skriver Hovedredningssentralen i pressemeldingen.

HRS søkte med fra sjøen med redningsskøyta Peter Henry von Koss. Fra lufta søker HRS med Sea King-helikopter og på land søker mannskap langs bakken med hjelp av frivillige og politi.

Satt inn krisestaber

– Vi kan bekrefte at vi er orientert om at sjarken er hjemmehørende i Hasvik, sier ordfører Eva Husby.

Ifølge henne kom kommunens kriseledelse sammen omtrent kl. 13. Husby sier at kommunens psykososiale team er etablert for å bistå de pårørende.

– Hasvik kirke holdes åpent fra kl. 17 om noen har behov for en stille stund, sier Husby.

Det er satt inn en krisestab i Hasvik kommune, sier ordfører Eva Husby. Foto: Ksenia Novikova / NRK

I Gamvik kommune følger ordfører Alf Normann Hansen også tett på situasjonen.

– Det er først og fremst tragisk at én person er funnet omkommet, sier han.

Men han mener at fokuset nå ligger på søket etter person nummer to.

I Gamvik er det også satt inn en psykososial krisestab for å ivareta de pårørende og kommunens befolkning for øvrig.

Startet søket etter en bekymringsmelding

Like før kl. 9:30 søndag fikk HRS en bekymringsmelding fra en person som har fulgt med på en sjark via maritime trackingsnettsider.

Ifølge AIS-trackingen lå sjarken stille siden klokka 04 i dag ved Slettnes på Nordkynhalvøya. Stedet er også et unaturlig område å ligge i, ifølge Hovedredningssentralen.

– Da brukte vi Kystradio Nord for å prøve å få kontakt med båten. Det lot seg ikke gjøre. Vi sendte da en redningsskøyte fra Mehamn for å sjekke opp saken, sier Iversen.

Redningsskøyten Peter Henry von Koss bistår nå med å søke etter overlevende ved Slettnes på Nordkynhalvøya. Foto: Redningsselskapet

Situasjonen utviklet seg etter hvert til å bli et større søk, og da ble Sea King-helikopter sendt ut fra Banak kl. 10.

Hovedredningssentralen har antatt identitet på de personene som skal ha vært om bord på sjarken.

Leteaksjonen på land koordineres av Lokal redningssentral Finnmark.

Leif Magne Johansen, fra Mehamn, var mannen som sendte bekymringsmeldingen. Han er fisker og av den nysgjerrige typen. I det han går inn på trackingnettsiden og legger merke til sjarken får han en ekkel følelse.

Leif Magne Johansen er av den nysgjerrige typen og bruker mye tid på maritime trackingnettsider. Foto: Privat

– Jeg kjenner dette området veldig godt og ville aldri dratt ut i et slikt vær.

Han har selv opplevd å være forlist og ville varsle en gang for mye, enn en gang for lite.

– I etterkant var det nok greit at jeg varslet en gang for mye, sier Johansen.