Skolen varslet politiet umiddelbart og holder skolen stengt i dag. Politiet har satt i gang etterforskning.

Det skriver politiet i Finnmark i en pressemelding mandag morgen.

– Foreløpig er det lite vi kan si, opplyser operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen i Finnmark Politidistrikt.

Politiet går nå videre med saken og gransker blant annet e-posten som er sendt til skolen.

– Vi har igangsatt etterforskning i forsøk på å identifisere avsenderen. Vi ønsker ikke å gi ut informasjon om innholdet i e-posten, sier Syversen.

Det ble også i morges gjort forsøk på å sette fyr på en søppeldunk ved skolen.

Det var stille ved Vadsø barene- og ungdomsskole mandag morgen. Alle barna var blitt hentet og skolen stod tom. Foto: Sidsel Vik / NRK

Fikk beskjed om å hente barna hjem

Ifølge avisen iFinnmark skal foreldrene fått beskjed på morgenen om å hente barna sine hjem igjen fra skolen.

I dag tidlig mottok foreldre denne beskjeden via e-post og Visma:

«På grunn av trussel mot skolen, og med bakgrunn i politiets vurdering, er det bestemt at skolen stenges i dag. Foresatte bes om å hente sine barn snarest. Mer informasjon kommer.»

Hverken politiet eller rektor ved skolen ønsker å gi ut ytterligere informasjon om saken foreløpig.

Søppeldunken som var forsøkt påtent utenfor skolen, er nå tatt bort. Foto: Sidsel Vik / NRK

Gjennomfører parade i byen

Lederen for pride i Vadsø, Sara Pleym, sier det er forferdelig at truslene mot Pride-undervisningen går ut over elevene på barneskolen.

– De har sin fulle rett til å skulle lære om pride, sier hun.

At skolen har mottatt trusler på grunn av undervisningen, synes lederen er sårt å høre.

– Noen har valgt å ty til trusler og hat. Det er veldig trist, slår Pleym fast.

Førstkommende lørdag er det planlagt Pride-parade i Vadsø, og til tross for trusselen fortsetter forberedelsene som planlagt.

Pleym sier arrangørene har vært i dialog med politiet, blant annet for å forberede seg på hvor mange som kommer til å delta i paraden.

– Vi har forventninger om at alt skal skje på en trygg måte, slik det har vært i de foregående årene, sier hun.

Robert Lundgren oppfordrer folk i byen til å støtte opp om årets pride-parade for å vise motstand mot truslene skolen har fått. Foto: NRK

At paraden fortsatt skal gå til helgen, mottar støtte fra lokalsamfunnet i Vadsø.

– Hatet skal ikke får seire i byen vår. Lenge leve kjærligheten, sier lokalpolitiker og kulturarrangør Robert Lundgren.

Han og flere andre i byen reagerer på truslene skolen har mottatt. Selv har han ikke fått deltatt i pride-markeringen i byen tidligere, men i år sier han at det vil bli prioritert.

– Jeg håper at vi alle står opp mot hatet på lørdagens pridetog, oppfordrer Lundgren.

I Vadsø har reaksjonene begynt å komme etter barne- og ungdomsskolen mottok truslene. Allikevel velger pride-ledelsen i byen å gjennomføre parade og arrangement til helgen. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Flere trusler

Årets pridemåned har vært preget av trusler både her i Norge og utenlands.

I USA er det svært steile fronter, hvor ansatte som arbeider i butikker som støtter markeringen – mottar flere trusler.

Her hjemme i Norge mottok Redd Barna flere trusler om trakassering og vold i forbindelse med en pride-barnefestival i Bergen.

Festivalen ble avlyst, men ble i stedet erstattet av et innendørs arrangement.

– Vi hadde gledet oss til lek, moro, regnbuer, feiring av mangfold og god stemning. Det aller viktigste for oss er at alle barn som deltar på arrangementer i regi av Redd Barna skal være trygge og føle seg inkludert, uten å risikere å møte trusler, vold eller trakassering, skrev Redd Barna i en pressemelding etter avlysningen.