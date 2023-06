Det er en fargerik forsommerkveld utenfor et kunstgalleri i Florida.

Den klamme heten har gitt seg for dagen. Nå er det lune 25 grader.

De unge studentene som kommer gående fra parkeringsplassen er omsluttet av varme fra sine.

Sammen med foreldre, søsken og venner går de forbi bevæpnede sikkerhetsvakter.

De går bort til et bord der det ligger jakkemerker med ulike pronomen på. Hun, han, hen, de. Studentene velger en button med sin foretrukne tiltaleform, før de blir krysset av på en liste.

Det er vanlig å bli spurt hvilket pronomen en foretrekker i USA nå. Disse jakkemerkene ble delt ut på eksamensseremonien ved New College. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Her får ingen uvedkommende komme inn. Også vi journalister holdes på avstand.

– Under et forstørrelsesglass

Studentene er kledd i alt fra rosa tyllskjørt til svarte hotpants og superheltkostymer. De har hår i alle regnbuens farger, og flere har regnbueflagg over skuldrene. De har kommet for å ha en eksamensseremoni på sine egne premisser.

Alle studentene får kle seg som de vil på denne eksamensseremonien. Foto: Zuma Press

Å være student ved New College of Florida minner kanskje litt om å gå på steinerskolen.

Den lille høyskolen med bare 800 studenter i kystbyen Sarasota bruker skriftlig vurdering i stedet for karakterer.

Den tiltrekker seg mange unge som leter etter identiteten sin og mange skeive.

Men det kan det bli en forandring på framover.

Fag blir forbudt

– Jeg føler at jeg har vært under et forstørrelsesglass hele semesteret, sier Madison.

– Det er vanskelig å leses til eksamen når alle følger med oss.

Madison Markham har hverken grønt hår eller hotpants. Hen har blå blondekjole og en tiara på hodet.

Madison Markham (23) er glad for å være ferdig med studiene. Nå venter LHBTQ-aktivisme på heltid Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Men sosiologistudenten er skeiv.

Og hen brenner for skeives historie i Florida.

Madison er en av initiativtakere til dette arrangementet. Hen og flere medstudenter har samlet inn svimlende en million kroner fra selskaper og enkeltpersoner.

Det var enkelt, for den offentlig finansierte høyskolen deres er blitt viden kjent i USA de siste månedene på grunn av omorganiseringen den er blitt utsatt for.

Madison er glad for støtten, men usikker på framtida.

Hen vil helst ta master i kjønnssosiologi.

Men fra og med 1. juli er det ikke lenger mulig å studere et slikt fag ved statsstøttede universiteter i Florida.

Studentene ved New College har hatt mange demonstrasjoner de siste månedene. Foto: Pontus Hook / NRK

Fag blir forbudt

Floridas guvernør og presidentkandidat Ron DeSantis leder an i en anti-LHBTQ-kampanje som nå preger republikansk-styrte deler USA.

Det siste året har 20 delstater vedtatt lover som forbyr eller legger restriksjoner på kjønnsbekreftende behandling av mindreårige.

Ron DeSantis holder opp flere konservative lovtekster foran seg. Foto: AP

Men i Florida har det skjedd mye mer:

Det er blitt forbudt for lærere å snakke om seksuell legning både i grunnskolen og på videregående.

Mange bibliotekbøker er fjernet.

Fra 1. juli blir programmer som støtter seksuelle og etniske minoriteter nedlagt ved delstatsfinansierte universiteter.

Samtidig bli kurs om rasespørsmål, feminisme og seksuelt mangfold forbudt ved slike høyere læresteder.

Dermed blir det umulig for Madison Markham å ta master i det hen er interessert i.

– Nå planlegger jeg å bli LHBTQ-aktivist på heltid i stedet, forteller hen meg.

Markhams første aktivistprosjekt var å planlegge denne alternative eksamensseremonien.

En gruppe studenter demonstrerer før et styre møte på New College i januar. På møtet ble presidenten ved skolen byttet ut. Foto: Pontus Hook / NRK

Ville ikke høre Trump-rådgiver

Guvernør DeSantis mener høyskolen til Madison bruker offentlige midler til å indoktrinere unge.

Han har byttet ut flere styremedlemmer ved New College med aktivister på høyresida.

Og til den offisielle eksamensseremonien inviterte de en tidligere Trump-rådgiver til å holde tale for studentene.

Oppfordrer til «troskapsmåned»

Denne litt lange historien om en liten høyskole i Florida høres kanskje sær ut?

Men «opprydningen» guvernør DeSantis har uført ved skolen hylles av mange konservative amerikanere.

LHBTQ-rettigheter er i ferd med å bli en av de største sakene i valgkampen til neste år. Det synes når årets pridemåned er i gang.

I går fikk jeg et ukentlig nyhetsbrev fra den store, republikanske tankesmien, The Heritage Foundation her i Washington.

«Når jeg sender denne e-posten, arrangerer et offentlig bibliotek i nærheten et pride-arrangement for barn helt nede i femårsalderen og oppfordrer dem til å feire ulike seksuelle identiteter! Det er dette vi må holde ut hver eneste juni, som venstresida kaller pridemåneden.», skrev en av lederne i tankesmien Andrew McIndoe.

Han kom samtidig med et forslag:

«Alle konservative bør slå tilbake ved å gjøre juni til måneden for troskap.

Troskap til Gud, din ektefelle, familien, landet og lokalsamfunnene våre.»

Det er mange organisasjoner på høyresida som sprer slike budskap nå, og de får store donasjoner til kampen mot LHBTQ.

Denne T-skjorta til 4–5 åringer irriterer noen amerikanere. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Strid om badedrakt

Årets pridemåned er allerede preget av trusler og steile fronter her i USA.

Mange butikker og bedrifter støtter pride.

Hos den store butikkjeden Target blir du møtte av pride-plakater og varer i regnbuefarger nå i juni.

Butikkjeden Target har markert pride med eget vareutvalg de siste årene. Men i år har det blitt mye bråk. Foto: Tove Bjørgaas / NRK





I min lokale Target-butikk kan du kjøpe en T-skjorte med pride-tema i størrelse 5 år og badetøy som egner seg om du er trans.

Butikkjeden Target har organisert badedraktene sine i regnbuefarger. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Spesielt en badedrakt har skapt opprør blant aktivister på Instagram fordi den markedsføres som praktisk om du er en transperson med penis.

I deler av USA har butikkjedens ansatte fått så mange trusler at enkelte av varene med pride-fokus er blitt flyttet til mindre synlige deler av butikker eller er blitt fjernet.

Pengesterke aktivister på begge sider

Hva skyldes så denne anti-pridebølgen?

For å finne en forklaring på det, tror jeg vi må åtte år tilbake i tid.

I 2015 sto jeg utenfor høyesterettsbygningen i Washington da jubelen brøt løs blant hundrevis av frammøtte.

Skeive jubler i Washington i juni 2015 da høyesterett bestemte at personer av samme kjønn kunne gifte seg. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

I flere tiår hadde skeive kjempet for at alle amerikanere skulle få kunne gifte seg med hvem de ville. Og denne junidagen seiret de.

I årene som fulgte sa et stadig større flertall av amerikanere at de er for likekjønnede ekteskap.

LHBTQ-lobbyen hadde vind i seilene og pengesterke folk i ryggen.

Daværende visepresident Joe Biden taler på en middag for LHBTQ-organisasjonen Human Rights Campaign i november 2015. Foto: Reuters

De begynte å jobbe mot et nytt mål: Flere rettigheter for transseksuelle.

En rekke delstater vedtok lover mot diskriminering, som tillot transpersoner å bruke det offentlige toalettet som passet for dem.

I 2021 fikk transseksuelle tjenestegjøre fritt i det amerikanske forsvaret med dekning av helseutgifter til kjønnsfremmende behandling.

Og den ene kjendisene etter den andre sto fram som trans.

Dette er Caitlyn Jenner som sto fram som kvinne i 2015. Den tidligere olympiske mesteren i tikamp het Bruce før og er far til Kylie og Kendall i serien Keeping up with the Kardashians. Foto: AP

Men mange reagerte. Det ble debatt om idrettsutøvere som hadde skiftet kjønn, og snart kom den første loven mot fritt valg av offentlige toaletter.

Høyreaktivister, som hadde kjempet mot abort, har også fått en ny sak å fokusere på etter at USAs høyesterett ga dem en stor seier i fjor.

Kraftig økning i unge skeive

Blir unge påvirket av LHBTQ-miljøer og et mer liberalt amerikansk samfunn? Det er spørsmålet mange konservative er opptatt av her.

Andelen unge som sier de er skeive i USA har økt ganske kraftig det siste tiåret.

I en undersøkelse Gallup utførte i fjor svarte 20 prosent av 25–30 åringer at de identifiserte jeg som skeive. Blant amerikanere mellom 26 og 40 år var andelen bare 10,5 prosent.

Slike tall får konservative til å frykte at barn og unge blir påvirket på skolen og storsamfunnet.

Da mange titalls millioner barn ble sendt hjem under covid, fikk mange foreldre mer informasjon om hva som skjer i offentlige amerikanske klasserom.

I Florida startet noen av dem Mødre for frihet – en gruppe som først jobbet for å fjerne bøker fra skolebiblioteket. Deretter fikk gjennomslag for loven som forbyr undervisning om seksuell legning.

Foreldrelobbyen Moms for Liberty foran delstatsforsamlingen i Tallahassee, Florida. Foto: moms for liberty

Jessica Graham leder et av organisasjonens lokallag og forklarer meg at hun synes det hele er ganske enkelt.

– Vi må lære barna våre å tenke selv. Skolen skal ikke fortelle dem hva de skal tenke, forteller hun meg da jeg møter henne utenfor et kjøpesenter nær Tampa. Selv underviser hun sønnen sin på 16 år hjemme nå. Hun stoler ikke på den offentlige skolen.

Krevende skoleår i vente

Madison Markham er glad for å ha fullført sosiologistudiene.

Hen tror imidlertid de skeive studentene ved skolen hennes kommer til å få det tøffere til neste år enn hun har hatt det siste året.

En av dem er statsvitenskap-student Libby Harrity. Hen har to år igjen ved New College of Florida.

Libby Harrity frykter for sikkerheten sin som skeiv student ved New College i Sarasota, Florida. Foto: Pontus Hook / NRK

– Som skeiv student frykter jeg for sikkerheten min rett og slett. Disse politikerne vil ikke at slike som meg skal eksistere. De har laget et bilde inne i hodet sitt som er helt konstruert. Vi er vanlige amerikanske borgere, sa Harrity da jeg møtte hen på New College i januar.

Siden har studenter som Harrity vært under et voldsom trykk fra mediene og blitt engstelige for å snakke med oss journalister.

Libby Harrity vokste opp i et lokalsamfunn i Florida der det var vanskelig å komme ut som skeiv. På New College fant hen et trygt miljø, men nå føles det ikke så trygt lenger.

Sier opp professorjobben

Biologiprofessor Liz Leininger skjønner hvorfor. Og hun er ikke redd for å snakke.

Hun har nemlig sagt opp. Neste skoleår begynner hun i ny jobb ved et college i mye mer liberale Maryland.

– Jeg har holdt et kurs her som heter «kjønn, tanker og hjerne». Neste skoleår vil ikke det lenger være tillatt på læreplanen, sier nevrobiologen.

Liz Leininger tror New College kommer til å tiltrekke seg færre skeive studenter framover, og at det er nettopp dette guvernøren og republikanerne i Florida ønsker.

Liz Leininger forlater Florida etter alt som har skjedd det siste året. Biologiprofessoren flytter til den mer liberal delstat for å undervise. Her er hun sammen med en collega ved New College. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Og mens kurs i kjønn, seksualitet, feminisme og rasehistorie ikke lenger vil være på læreplanen, skal denne og andre høyskoler i Florida tilby mer undervisning om vestlige sivilisasjoner.