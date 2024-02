Pilotstreik kan lamme redningstjenesten på Svalbard: – Kan få svært dramatiske konsekvenser

Saken oppsumert: Ekspander/minimer faktaboks En mulig pilotstreik kan sette redningstjenesten på Svalbard ut av spill fra natt til lørdag, ifølge fagforeningen Parat.

Konflikten skyldes at det kanadisk eide selskapet CHC Helikopter Service nekter de ti pilotene på Svalbard en ny tariffavtale.

Lokalstyreleder i Longyearbyen, Terje Aunevik, advarer om svært dramatiske konsekvenser hvis redningstjenesten blir lammet, da Svalbard er et isolert samfunn med begrenset tilgang på beredskapstjenester.

Forhandlingene mellom CHC Helikopter Service og pilotene, representert av Parat, har vært utfordrende, og det er fortsatt usikkert om en løsning vil bli funnet før fristen utløper ved midnatt.

En streik vil også påvirke det norsk-russiske søk- og redningssamarbeidet i Barentshavet, som er avgjørende for sikkerheten i Arktis.

Tore Villard, daglig leder i CHC, uttrykker håp om at NHO Luftfart og Parat kommer til enighet innenfor rimelige rammer for å sikre videre helikopterberedskap for Svalbard. Dette sammendraget er utført av en KI-tjeneste basert på ChatGPT, og er redaksjonelt bearbeid av en journalist i NRK.

– Om vi skal ende opp med at Longyearbyen står uten redningstjeneste kan det få svært dramatiske konsekvenser. I større grad enn man ville sett i en tilsvarende situasjon på fastlandet, sier lokalstyreleder i Longyearbyen Terje Aunevik.

Natt til lørdag kan redningstjenesten på Svalbard bli lammet av pilotstreik, advarer fagforeningen Parat.

De mener det kanadisk-eide selskapet CHC Helikopter service nekter de ti pilotene på Svalbard tariffavtale.

Det var Svalbardposten som først rapporterte om konflikten.

Dermed risikerer Sysselmesteren på Svalbard, som drifter redningstjenesten på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, at de to redningshelikoptrene kan bli stående på bakken fra natt til lørdag.

– Kravet fra Parats side er å få opprettet tariffavtale for pilotene i redningstjenesten på Svalbard, sier kommunikasjonssjefen i Parat, Trygve Bergsland til NRK.

En streik hos helikopterpilotene i redningstjenesten på Svalbard kan også ramme det norsk-russisk søk- og redningssamarbeidet i Barentshavet.

Redningshelikoptrene på Svalbard kan brukes til så mangt. Blant annet å frakte bort isbjørner som har forvillet seg inn i bebodde strøk av øygruppen. Du trenger javascript for å se video. Redningshelikoptrene på Svalbard kan brukes til så mangt. Blant annet å frakte bort isbjørner som har forvillet seg inn i bebodde strøk av øygruppen.

Turbulente forhandlinger

Det har vært utfordrende forhandlinger i flere uker.

Forrige fredag var det også fare for streik da redningsmennene på redningshelikoptrene ikke var kommet til enighet med selskapet om tariffavtale.

Litt senere på dagen kom meldingen om at partene var kommet til enighet.

Nå er situasjonen identisk for helikopterpilotene i samme tjeneste.

– CHC Helikopter service vant kontrakten om drift av redningshelikoptrene på Svalbard, etter en anbudsrunde 2021, sier forhandlingsleder i Parat Lars Petter Larsen i en pressemelding.

Pilotene er virksomhetsoverdratt til det nye selskapet, og Parat mener den gamle tariffavtalen disse var omfattet av, er utløpt på dato.

– Parat krever likelydende tariffavtale, som øvrige piloter i CHC Helikopter service, heter det i uttalelsen.

Dette er CHC Helikopter service: Ekspander/minimer faktaboks CHC Helikopter Service er et norsk helikopterselskap som eies av det canadiske selskapet CHC Helicopter. Selskapet har sin norske administrasjon på Stavanger lufthavn. Selskapet flyr til oljeplattformer på kontinentalsokkelen i Nordsjøen og i Norskehavet.

I september 2017 overtok CHC Helikopter Service driften av den offentlige redningstjenestens Florø-base.

I tillegg har selskapet vunnet kontrakt om å drifte redningshelikoptrene fra fra Svalbard (fra 2021) og fra Tromsø (fra 2022).

Tore Villard er daglig leder i CHC helikopter service. Foto: privat

Tore Villard er daglig leder i CHC, og sier til NRK at selskapet er positive til et organisert arbeidsliv og høy organisasjonsgrad, og mener det bidrar til trygghet for medarbeidere deres.

– Parat har nå lagt frem et krav om opprettelse av en tariffavtale med NHO Luftfart. Dette er en prosess mellom Parat og NHO Luftfart, og CHC er ikke part i denne.

Tariffavtale, eller ikke tariffavtale?

Trygve Bergsland sier til NRK at pilotene i redningstjenesten tidligere har hatt tariffavtale, men etter at de nye eierne er kommet inn, nektes de ti pilotene ny avtale med selskapet.

– Det er helt avgjørende for pilotene å ha ordnede arbeidsforhold, og det gjøres gjennom en tariffavtale, sier han.

Trygve Bergsland er kommunikasjonssjef for Parat som organiserer pilotene på Svalbard. Foto: Parat

Tore Villard i CHC sier til NRK at selskapet ikke nekter pilotene på Svalbard tariffavtale:

– Våre ansatte er i dag omfattet av blant annet en tariffavtale mellom Norsk Flygerforbund og NHO Luftfart, sier Villard til NRK.

NRK har ikke lyktes å få en uttalelse fra NHO Luftfart.

Russisk forskningsfartøy «Nordpolen» driver fortsatt rundt med den arktiske isen og er ventet å nå Sibir på vårparten. Foto: Roshydromet

Avgjørende for redningssamarbeidet i Arktis

De norske redningshelikoptrene på Svalbard har flere oppgaver utover å bistå nordmenn og norske skip i nød ved Svalbard.

Helikoptrene har også en sentral rolle i det norsk-russiske redningssamarbeidet i Barentshavet.

Sist gang dette samarbeidet ble aktivert var i juni 2023.

Et russisk forskningsskip, som hadde frosset fast i den arktiske isen, måtte be om bistand fra Norge for å evakuere en syk medarbeider om bord.

På grunn av den lange distansen var redningshelikopteret avhengig av å fylle drivstoff flere ganger underveis for å nå frem til det fastfryste skipet.

De meteorologiske stasjonene på Hopen og Bjørnøya er begge avhengig av redningshelikoptertjenesten på Svalbard. Foto: Kåre Holter Solhjell

I tillegg til redningssamarbeidet med Russland, har redningstjenesten en viktig rolle i beredskapen for de bemannede meteorologene stasjonene på Hopen sør for Spitsbergen, og på Bjørnøya midt i Barentshavet.

CHC Helikopter Service er et norsk helikopterselskap som eies av det canadiske selskapet CHC Helicopter. Selskapet har sin norske administrasjon på Stavanger lufthavn.

Sysselmesteren: – Vi er orientert

Sysselmester Lars Fause har ansvaret for å drifte redningstjenesten på Svalbard, der de to redningshelikoptrene inngår.

Dette gjør han på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet, som ga det kanadiske selskapet kontrakt på videre drift av redningshelikoptrene på Svalbard i 2021.

Fause sier til NRK at han mener det ikke er riktig av han å kommentere forhandlingene.

– Vi er orientert om at det foregår forhandlinger mellom organisasjonen og CHC og følger nøye med.

NRK har sendt henvendelse til Justis- og beredskapsdepartementet med spørsmål. De har så langt ikke svart på NRKs henvendelse.

Lokalstyreleder i Longyearbyen Terje Aunevik (Venstre) er bekymret for den uavklarte situasjonen i redningstjenesten. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Dramatisk situasjon mener lokalstyreleder

Lokalstyreleder Terje Aunevik mener situasjonen vil bli dramatisk om helikoptrene blir satt på bakken på grunn av streik.

– Det er viktig å tenke på Svalbard som et totalt isolert samfunn. Dette er den viktigste redningsberedskapen vi har, så dette må man få løst.

– For meg låter det merkelig at de ikke har klart å få landet en avtale.

Tore Villard i CHC sier til NRK at selskapet håper NHO Luftfart og Parat kommer til en løsning innenfor «rimelige rammer»:

– Som ivaretar ansatte i CHC, og som også sikrer at vi kan opprettholde helikopterberedskap for befolkningen og turistene på Svalbard og havområdene utenfor, sier han.