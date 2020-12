Påtalemyndigheten ville fengsle overgrepsdømt mann i Troms – retten løslot ham

Det var onsdag denne uken at den tidligere læreren ble dømt til 13 års fengsel.

Mannen har over flere år betalt mennesker på Filippinene til å utføre seksuelle overgrep mot barn på direkten.

Ifølge dommen medvirket mannen blant annet til grov voldtekt av barn under 14 år.

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig. Påtalemyndigheten ønsket å varetektsfengsle mannen etter straffeprosessloven.

Fredag ble mannen derfor pågrepet av politiet, og lørdag ble han fremstilt for fengsling i Nord-Troms tingrett.

Tingretten valgte imidlertid å løslate mannen.

– Saken er svært alvorlig

Tingretten viser blant annet til at mannen var varetektsfengslet i et drøyt år mellom 2018 og 2019, og at det ikke er noe som tilsier at han har begått nye straffbare forhold etter at han ble løslatt.

I tillegg vises det til at saken har vært dekket av mediene lokalt, men at den i liten grad har fått nasjonal oppmerksomhet.

I forbindelse med fengslingen varslet aktor i saken at de ville anke dersom mannen ble løslatt. Aktor ba derfor om at mannen holdes fengslet i påvente av at saken behandles i lagmannsretten.

Politiadvokat Linn Rognli Hansen. Foto: Linda Pedersen / NRK

Men heller ikke det gikk Nord-Troms tingrett med på, og de valgte dermed å la mannen være på frifot fram til lagmannsretten behandler fengslingsbegjæringen.

Politiadvokat Linn Rognli Hansen sier politiet har vurdert at det ville støte allmennheten dersom mannen fikk være på frifot i påvente av en rettskraftig dom i saken.

– Her er det snakk om en dom på 13 år for svært alvorlige overgrep mot barn. Saken er svært alvorlig, og i tillegg mener vi at omstendighetene rundt overgrepene også skal ha betydning, sier hun og legger til:

– Det er en sak som etter vårt skjønn også har vært omtalt over media over tid, så allmennheten er kjent med saken.

Hevdet samtalene var et rollespill

Politiet ble oppmerksom på mannen i 2018. Da jobbet han som lærer i Troms.

Under ransakelse av mannens bolig, fant politiet 291 timer med video av overgrep mot barn. Det ble også funnet flere tusen bilder og en stor mengde samtalelogger på mannens datamaskin.

Under rettssaken forklarte mannen at han hadde overgrepsmaterialet fordi han hadde en plan om å stoppe denne type overgrep.

Han hevdet også at samtaleloggene politiet fant ikke beviser bestilling av overgrep.

Ifølge han, var samtalene et slags rollespill, der diskusjonen kun er fiktiv.

I løpet av årene har mannen også sendt opp mot én million kroner til mottakere på Filippinene.

I februar ble det kjent at politiet i Troms og politiet på Filippinene samarbeidet i saken.

Dette førte blant annet til at ei fem år gammel jente ble hentet ut av leiligheten der hun ble utsatt for overgrep på Filippinene.