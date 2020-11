Tidligere lærer risikerer 21 år i fengsel for å ha bestilt overgrep

Mannen risikerer 21 år i fengsel i saken som startet mot han i Nord-Troms tingrett på mandag.

I sitt innledningsforedrag fortalte statsadvokat Kirsti Jullum Jensen om hvordan de hadde blitt obs på mannen i 2018.

Han jobbet da som lærer i Troms. Noen kollegaer av den tiltalte hadde sendt bekymringsmelding til politiet.

– Bakgrunnen for dette var uttalelser han hadde kommet med i forbindelse med noen ferieturer Filippinene. I tillegg til at han skal ha vist et nakenbilde av ei ung jente til en av kollegaene, sier Jensen.

Etter nærmere undersøkelser mente politiet de hadde grunnlag for å ransake mannens bolig.

– I forbindelse med ransakingen gjorde vi en rekke beslag. Etter hvert som politiet begynte å gå gjennom beslagene, vokste saken betraktelig i omfang, sier Jensen.

På mannens datamaskiner og andre lagringsenheter fant politiet 291 timer med video av overgrep mot barn. De fant flere tusen bilder, og en stor mengde chatlogger.

I løpet av årene har den tiltalte også sendt opp mot én million kroner til mottakere på Filippinene.

STOR SAK: Statsadvokat Kirsti Jullum Jensen sier saken omfatter alt fra besittelse av overgrepsmateriale tilbake i tid, til å forlede barn til å vise seg frem, til medvirkning til voldtekt og grov voldtekt av barn, samt forsøk på voldtekt. Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi anmoder ikke at alle disse pengene har gått til det tiltalen omhandler, men vi mener en god del av pengene har gått til det, sier Kirsti Jullum Jensen.

– Når det gjelder mediefilene vi fant, er det ikke alle som viser ulovlige ting, men en god del av det er ulovlig, fortsetter statsadvokaten.

Mannen er nå tiltalt for til sammen 29 tiltalepunkter. Mange av dem omfatter bestilling av videooverførte overgrep fra Filippinene.

Da rettssaken startet mandag, erkjente den tiltalte delvis straffskyld på åtte av tiltalepunktene.

Dette omfatter å ha instruert til og gjort opptak av overgrep, å ha kommet med krenkende kommentarer og seksuell adferd i nærheten av midrårige, og for å ha vært i besittelse av og delt ulovlige bilder og videoer.

Samtidig kom han med helt nye opplysninger i saken.

Avbrøt chatten

Mannen i 40-årene fikk startet på sin forklaring på mandag. Han forklarte pengesporene til Filippinene var betaling til folk han kjente der nede som trengte penger. Blant andre ei dame han kom i kontakt med en kvinne, som etter hvert ble kjæresten hans.

– Jeg begynte etter hvert å betale for henne. Det kunne være ting som mobiltelefon, leilighet, slike ting. Jeg har også sendt penger til hennes søster og hennes bror. Jeg ønsket bare at de skulle ha et godt liv. Det hadde de også da hun var sammen med meg, forteller han.

Da det ble slutt med henne, ble han kjent med ei ny kvinne i landet, som han også ga økonomisk støtte.

Tiltalte forklarte også at chatten politiet mener viser at han har bestilt overgrep, ikke er reell. I alle fall for ham. Han kaller det et rollespill, der diskusjonen kun er fiktiv.

– Dette er fiktive personer. Jeg har aldri hadde planer om å overføre disse chattene til virkeligheten, forteller han.

I retten fortalte han også at han tidvis hadde mye stress i livet sitt, og at han da brukte internett som et sted å lette på trykket og for å tenke på andre ting.

Han fortalte at han hadde vært innom alle typer porno, for eksempel. I tillegg brukte han blant annet seksualisert chat som en arena for å komme seg gjennom hverdagen. Og at han aldri chattet med mindreårige.

– Hvis jeg visste at motparten ikke var så gammel som de oppga, brøyt jeg samtalen. Jeg har aldri hatt et ønske om å snakke med mindreårige, sier han.

– Det var en verden som ikke plaget meg, der jeg ikke ble konfrontert med det jeg gjorde. Jeg kunne påta meg en annen rolle, være en annen person.

FORSVARERNE: Christian Flemmen Johansen og Stine Kalkvik Stenberg forsvarer mannen i 40-årene. Johansen kaller saken for et komplisert puslespill, og mener etterforskningen har noen hull. – Retten må blant annet vurdere alder på mennesker vi ikke har møtt, eller aldri kommer til å møte, sier Johansen, som blant annet er kritisk til at påtalemyndigheten ikke har vært på Filippinene, men har drevet mesteparten av etterforskningen fra Norge. Foto: Petter Strøm / NRK

Prøvde å stoppe overgrep

Tiltalte forklarer også funnene av overgrepsmateriale på hans datalagringsenheter med at han hadde en plan om å stoppe denne type overgrep.

Ifølge tiltalte begynte det å dukke opp stadig flere personer som kunne tilby streamingovergrep av barn på chattetjenestene tiltalte brukte.

– Jeg anmeldte disse personene til administratorene på chattetjenesten, men de gjorde som regel ingenting, sier han.

Rundt nyttår i 2017 oppdaget han at politiet på Filippinene gjorde det mulig å anmelde den type nettkriminalitet anonymt.

Han bestemte seg da for å ta saken i egne hender. Planen ble å skaffe seg gode nok bevis, som han senere skulle sende til politiet på Filippinene.

Derfor måtte han gi seg ut for å være interessert i å bestille videooverførte overgrep.

– Jeg har kjørt et spill mot disse personene. I noen av disse tilfellene har jeg nok tatt det litt for langt. Men min intensjon var å få såpass mye bevis at jeg skulle kunne identifisere dem med ansikt eller navn, sier han.

Disse opplysningene har han ikke sagt noe om i de seks avhørene og de mange fengslingsmøtene tiltalte har vært i etter at han ble pågrepet i februar 2018. Noe statsadvokat Kirsti Jullum Jensen konfronterte han med.

– Hvorfor ikke fortalt dette til politiet?

– Det var vanskelig for meg å sitte i avhør. Jeg var stresset og redd for å si noen galt. Men jeg har sagt i avhør at saken ikke er slik den fremstilles som.

– Men ville det ikke vært enklere å bare forklare misforståelsen?

– Jeg så det ikke på den måten. Jeg hadde inntrykk av at min forklaring ikke ble tatt hensyn til. At dere skulle gjøre det på deres måte. Og jeg tror ikke det ville endret tiltalen. Jeg visste jeg måtte i retten og at jeg ville forklare det da, sier tiltalte.

Et puslespill

Statsadvokat Kirsti Jullum Jensen understreker at det er en krevende sak for retten.

For det første er det spørsmålet om den tiltalte faktisk har medvirket til overgrepene på Filippinene.

– Retten må blant annet se på om han har medvirket slik at det har resultert i straffbare handlinger. Videoene vi har funnet, er det skjermopptak som kan knyttes til det han skriver og ber om i loggene, eller er det ferdige videoer han får tilsendt? spør Jensen.

En annen utfordring er å identifisere alder på barna på bildene og i videoene. Politiet har nemlig ingen fornærmede i saken. De har ikke klart å identifisere barna på videoene og bildene.

– I noen av postene er det ikke vanskelig å si noe om alder på personene på bildene og videoene, fordi de er unge. Men det er tvilstilfeller i materialet også, sier Jensen.

I tillegg understreker hun at det blir opp til retten å se på om den tiltalte eventuelt har gjort dette med viten og vilje.

En av de to forsvarerne til den tiltalte, Christian Flemmen Johansen, understreket hvor komplisert denne saken er i sitt innledningsforedrag.

– Dette er et puslespill. Retten må blant annet vurdere alder på mennesker vi ikke har møtt, eller aldri kommer til å møte, sier Johansen.

Han stiller seg blant annet kritisk til at påtalemyndigheten ikke har vært på Filippinene, men har drevet mesteparten av etterforskningen fra Norge.