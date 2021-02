Isak (27) klatrer med én arm. Nå er han med på historisk landslag

I klatreveggen i Tromsøhallen er Isak umulig å ikke legge merke til.

Der andre griper klatretaka med begge hendene for å komme til toppen, bruker Isak kun én.

Han ble født med en venstrearm som ikke er utvikla som vanlig. På fagspråket heter det dysmeli. Men det har aldri stoppet han fra å prøve. Og feile.

– Armen min har stoppet å utvikle seg rett nedenfor albuen. Jeg har albuleddet og bein som går ut nedenfor leddet. Sånn sett er jeg veldig heldig.

Isak Ripman sikter alltid mot toppen, selv om det kan ta tid. Foto: Fabian Ubeda / NRK

27-åringen er sin egen trener. Han mener at en klatrer med to armer ikke vil klare å sette seg inn i de spesielle bevegelsene han må gjøre.

Heldigvis er det mange veier til toppen.



Hva er dysmeli? Ekspandér faktaboks Dysmeli er en medfødt tilstand hvor armer og/eller ben ikke er utviklet som vanlig

Dysmeli kan arte seg veldig forskjellig og består av mange ulike medfødte misdannelser

Hvor mange som har dysmeli i Norge er ukjent, men tall viser at det blir født 15 til 20 barn hvert år i Norge hvor hele eller deler av armen og/eller beinet kan mangle

Kilde: NHI/ Medisinsk fødselsregister

Puslespillet

Isak dypper høyre hånd i en pose med kalk. I venstrearmen har han en rull med sportsteip. De ru klatretaka er ikke så snille mot huden der.

Han analyserer veggen med blikket.

– Jeg ser litt på det som et puslespill i 3D. Du har veggen og taka som er rammen for puslespillet. Så skal du sette kroppen din i posisjon og må lage din egen løsning. Målet er å komme til toppen.



Sportsteip fungerer for Isaks venstrearm litt som kalk og herda hud gjør på høyre hånd. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Hvordan klatrer du med én hånd?



– Jeg jobber mye med bicepsen på venstre side. Når jeg skal nå taka med venstrearmen må kroppen ofte beveges langt fordi selve armen er kort. Med en lengre arm vil kroppen kunne holdes mer i ro, mens personen strekker seg.



27-åringen er vant til å trene alene. Pønske ut ruter på egen hånd. For det er ikke mange andre som han i klatrehallen.

Lite miljø

Rundt om i Norge finnes det rundt 37 klatreklubber som har rapportert at de har parautøvere, ifølge Norges Klatreforbund.

Men ingen av klatrerne har kunnet delta i organiserte konkurranser før i 2019. Da ble NM i paraklatring arrangert for første gang.



For noen uker siden kom også en gledelig beskjed for alle konkurransesultne paraklatrere. Norgeshistoriens første landslag i paraklatring er nå på plass.

Paraklatring Ekspandér faktaboks Paraklatring er klatring for personer med forskjellige funksjonsnedsettelser

Ordet «paraidrett» er en fellesbetegnelse som inkluderer bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede og utviklingshemmede

I Norge er det liten terskel for å kvalifisere seg til en paraklatreklubb, men det er egne kvalifikasjoner for å være med i internasjonal konkurranse

For at funksjonsnedsettelsen skal ha minst mulig å si for resultatet i en internasjonal konkurranse blir utøvere delt inn i forskjellig klasser

I konkurranser blir man målt opp mot personer med samme funksjonsnedsettelse, så langt det er nok deltakere

Kilde: Norges Klatreforbund

Isak er en av de seks utvalgte som skal presentere Norge i tiden fremover.

– Vi ønsker at paraklatrere skal være klatrere på lik linje som alle andre, sier Kjersti Gausvik, fagkonsulent for paraklatring i Norges Klatreforbund.

Kjersti Gausvik i Norges Klatreforbund Foto: Norges Klatreforbund

Er klatremiljøet godt nok tilrettelagt for de med funksjonsnedsettelser?

– Jeg vil aldri kunne svare ja på det. Men mange klubber gjør en veldig god jobb og har gjort det i mange år.

Norges Klatreforbund gir kurs i kompetanse for paraklatring og støtter klubbene rundt om i landet. Det har gitt utslag, for i 2019 hadde 19 prosent av klubbene paraklatreutøvere, mot bare 5 prosent i 2009.

Gausvik mener miljøet for paraklatring i Norge ikke er lite, slik som Isak beskriver det.

– Det kommer an på hva man sammenligner med. Men vi vil gjerne vil ha med flere.

Likevel klatrer de aller fleste uten å konkurrere.



Isak Ripman fra Tromsø har klatra hele livet med én arm. Nå er han tatt ut til Norgeshistoriens første landslag for paraklatrere. Du trenger javascript for å se video. Isak Ripman fra Tromsø har klatra hele livet med én arm. Nå er han tatt ut til Norgeshistoriens første landslag for paraklatrere.

Mann mot veggen

I konkurranse blir man målt med andre med samme eller lignende funksjonsnedsettelser. For eksempel finnes det en klasse for alle med én arm, eller alle med én arm fra skulderen og ned.

Likevel er det ikke alltid nok deltakere til å deles inn i forskjellige klasser. Da blir klassene mer blanda. Slik som da Isak deltok i NM og ble satt i samme klasse med en som manglet et bein.

– Konkurransen er personen selv mot ruta. Ingen er i veggen med deg. Det er bare deg selv mot veggen. Så det er på en måte lite konkurransefølelse i forhold til andre sporter, sier Isak.

Isak Ripman elsker klatring fordi han synes det er en perfekt blanding mellom fysisk og mental trening. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Han klatrer også mye utendørs, både i fjellet og på is. Men konkurransene foregår inne i klatreveggen. Derfor tilbringer han mye tid der.

Selv om Isak føler seg hjemme i klatrehallen, har han også møtt lange blikk.

– Klarer du det?

27-åringen er vant til at folk stirrer. Men de færreste spør.

– Mange tror at det ikke går an. Det har jeg fått høre opp igjennom hele oppveksten. De lurer på om jeg klarer det og om jeg trenger hjelp.

Men der andre ser problemer, ser Isak løsninger.

– Det som er så fint med klatring er at det finnes så mange måter å løse problemene på. Alle kan finne sin egen måte. Det gjør klatremiljøet litt mindre fordomsfullt, fordi alle har sine egne løsninger. Da blir det naturlig å klatre selv med én arm.

Hvis noen sier «dette får du ikke til» eller «denne ruta blir for vanskelig», tennes noe inne i Isak.

– Jeg fyrer meg opp og tenker at det der skal jeg klare. Egentlig blir jeg bare mer gira av sånne kommentarer.



Hva vil du si til andre som drømmer om å oppnå det samme som deg?

– Prøv! Det er ikke om å gjøre å være sterk nok eller teknisk god nok. Men du må klare å lage dine egne løsninger. Det er det som er så fint med klatring, det er ikke bare en vei til toppen.